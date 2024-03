'La pasión de Cristo 2': esto se sabe de la secuela que prepara Mel Gibson

Han pasado dos décadas desde el estreno de la película 'La pasión de Cristo' y, aún así, cada Semana Santa vuelve a resurgir y a captar la atención de las personas, en especial de los creyentes. Se trata casi que de una producción de culto que, así transcurran los años, parece no aburrir a los espectadores.

Durante mucho tiempo, los planes de realizar una secuela de este filme que se convirtió un éxito en taquilla en 2004 han estado en el aire. Sin embargo, no fue hasta el año 2016 que el cineasta estadounidense confirmó que se encontraba trabajando en una continuación de la cinta.

"No queremos simplemente recrear lo ocurrido. Y no será 'La Pasión de Cristo 2'. Será 'The Resurrection'", dijo hace unos años atrás Gibson, en una entrevista con 'The Christian Post'.

A partir de ahí, han ido surgiendo más detalles de lo que será la secuela. Por ejemplo, el regreso de Jim Caviezel como Jesucristo. El actor, durante la promoción de 'Sonido de libertad', dio a conocer lo que le espera a la audiencia con este nuevo filme.

“Va a ser la película más grande de la historia del mundo. Mel Gibson me guió por todas las escenas y yo quedé en el suelo llorando. Será una de las mejores cosas que hayas visto nunca. Pero no puedo decirte cuándo se estrenará. Si te lo dijera, tendría que matarte”, comentó en su momento.

Según la información que ha trascendido, la película estará dividida en dos partes y mostrará los tres días que transcurrieron entre la crucifixión de Jesucristo y su resurrección.

Mel Gibson, en diálogo con el canal de YouTube Outstanding Screenplays, explicó que el nivel de detalle y precisión que quería transmitir fue lo que provocó que la cinta se demorara tanto tiempo en materializarse. "Realmente tienes que pensar en lo que tienes que mostrar para que sea una película conmovedora", señaló.

Además, confesó que junto con Randall Wallace trabajó en dos guiones, ambos muy diferentes entre sí.

"Tengo dos guiones. Uno de ellos es muy estructurado, muy fuerte y más de lo que esperarías de este material. Y el otro es como un viaje de ácido. Realmente entra en diferentes ámbitos y esas cosas. Quiero decir, estás en el infierno viendo caer a los ángeles. ¡Es completamente una locura!", explicó el director.

Hasta el momento, no se conoce cuál sería la fecha de estreno de 'La pasión de Cristo'.

Más noticias en EL TIEMPO

VALERIA CASTRO VALENCIA

ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO