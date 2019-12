‘La pachanga’ se une a la fiesta por la taquilla este 25

Diana Vivas y Francisco Bolívar se unieron a una familia muy particular en la película La pachanga, una comedia colombiana que se estrena mañana.



Ambos están emocionados con un proyecto dirigido por Harold Trompetero que, en esencia, cuenta la historia de una fiesta familiar y retrata tanto lo divertido como lo contrastante de ese encuentro en la pantalla grande.



Se trata de un reto interesante. De hecho, podría decirse que es casi como un duelo, ya que ese mismo día se estrena Al son que me toquen bailo, propuesta producida por Dago García y que también se mueve en el marco de la rumba.

¿Pero cuál es el valor agregado de La pachanga en ese contexto? Francisco Bolívar lo define de una manera muy de la época: “Aquí, lo que tenemos es una bonita costumbre navideña (refiriéndose al estreno de una comedia el 25 de diciembre), hay natilla por todos lados y varias formas de hacerla (...). Nuestra natilla tiene el sello de Harold Trompetero”, comenta el actor.



Y complementa: “No es una película predecible, tiene muchas sorpresas y es una propuesta intensa con 15 actores en escena y varias locaciones”.



“Pero, en realidad, lo que hace especial esta producción, es que no es una historia de una fiesta, sino de la familia colombiana, de esas en las que todos tienen riñas con todos (...). Hay tíos o primos muy particulares, y ese era un universo interesante de llevar al cine”, agrega Diana Vivas.

La trama de La pachanga se enfoca en el clan de los Matayana, quienes se preparan para festejar con chicha, cerveza, aguardiente y lechona.



Pero lo que comienza como un encuentro típico para rendirle un homenaje a la matrona del hogar termina convirtiéndose en una alocada historia en la que no desentonan dosis de drama, un poco de humor negro y hasta unas cuantas canciones de la carranga rock del grupo Los Rolling Ruanas.



“Me acuerdo de que cuando comenzaron a sonar (en el rodaje) pensé que era muy divertido tenerlos en vivo (...). Con pena tengo que confesar que no los conocía y me dije: ‘Qué buena idea de este grupo al mezclar carranga con rock... les va a ir muy bien’, pero en realidad llevaban mucho tiempo y ya eran muy famosos”, recuerda Bolívar riéndose.



Volviendo a la película, lo mejor y lo peor de los integrantes de los Matayana va aflorando conforme la fiesta va tomando más vuelo, en un esquema de humor que aplica, literalmente, a toda la familia.

Siguiendo un poco los testimonios de sus protagonistas, La pachanga también pretende generar una reflexión sobre las relaciones familiares y la manera como se construyen los lazos de solidaridad y apoyo de quienes comparten la misma sangre, a la vez que las triquiñuelas que desarrolla cada uno para tener un mayor beneficio y, por qué no, para analizar la forma más estratégica de quedarse con una herencia.



“Supe que Harold Trompetero tenía esta historia en la cabeza desde hace mucho tiempo, y casi que podría decir que hay algunos reflejos de su propia familia”, comenta Bolívar, quien interpreta a Robert en la trama y recibió el guion de la película en abril de este año.

Fanáticos y detractores

Lo que le encantó de ese escrito era que se trataba de un proyecto lleno de aristas y que no se quedaba solo en el chiste o la comedia de desencuentros. “Poco a poco descubrí que estaba muy bien estructurada”, recordó.



A su vez, Diana Vivas confiesa que la experiencia fue como un juego. Ella, actriz formada en el teatro y en la técnica de clown, explica que fue una experiencia gratificante interpretar a Johana, una mujer irreverente y no tan educada.



“Es una loca, y yo de alguna manera siempre he bromeado en mi vida con ese tipo de persona, así que tuve un casting muy jugado y divertido”, recalca.

Un fenómeno interesante es que los 25 de diciembre muchos arman parche para ver una comedia colombiana, pero otros se rasgan las vestiduras o critican esta cita anual.

“Tengo muchos amigos del medio actoral que dicen como: ‘Qué pereza ir a ver esta película (...). Pero voy porque está usted’. Desde este lado (en una película para la fecha), a veces pienso: ‘Está bien, pero quisiera saber cuántos hacen una película y llenan las salas en las que se presenta’”, asegura Vivas, defendiendo la experiencia.



Por su parte, Bolívar explica que a cualquier película que sea bien distribuida en estas fechas le va a ir bien.



“Frente al estigma, es cierto que algunos colegas dicen cosas como: ‘Yo nunca haría una película de estas’, porque de pronto quisieran empezar con cine francés o en Hollywood. Lo mismo pasaba con las novelas de Telemundo, algunos llegaron a comentar: ‘Yo nunca haría eso’, pero después se dieron cuenta de lo importante que es para mostrarse en el mercado internacional”.



Ambos actores explican que la taquilla demuestra que este tipo de producciones tienen mucho público y, con el paso del tiempo, el género ha evolucionado.

“Hay más factura actoral y se está trabajando con gente que de verdad conoce el código de la comedia, lo cual les da un peso y una mayor fluidez a este tipo de propuestas”, recalcó Vivas, recordando que La pachanga fue toda una fiesta en el rodaje y espera que lo sea en la taquilla.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

PARA EL TIEMPO@AndresHoy1