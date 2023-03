Diego Guzmán tenía en la cabeza hacer otra forma de cine y quizá por eso le puso a su primer largometraje animado La otra forma. Tras quince años trabajando en el género y ahora con en la productora Hierroanimación se dio a la tarea de contar una historia inusual, crítica y divertida, que llega el jueves a los cines.

“Yo diría que es arriesgada porque se trata de una cinta sin diálogos, con una trama no infantil y que se centra en el conflicto que se genera al no encajar en la sociedad, al sentir que no se es parte de algo que se impone, de la última moda o las tendencias que se mueven para todos (...) Habla de buscar otras maneras de vivir”, dice en una charla con EL TIEMPO el director, que tiene 38 años.



Pedro Prensa (derecha) es el protagonista de esta historia de un mundo 'cuadrado'. Foto: Hierroanimación

“El personaje principal es Pedro Prensa, quien lleva por más de 20 años una prensa en la cabeza para apretar su cráneo todos los ser cuadrado como todos. Pero en un momento tiene un recuerdo que le hace reflexionar acerca de que no todo deber ser cuadrado”, explica Guzmán.

Él comenzó la producción hace cinco años (entre otras cosas, consiguiendo los fondos para llevar a cabo este experimento con connotaciones de crítica social que tiene un estética emparentada con el cine de ciencia ficción, sumado a 150 personajes fueron creados para la trama y un equipo humano de más de 100 personas. La producción del filme tuvo la impresionante cifra de 60.480 dibujos en su realización.



En Colombia, este tipo de proyectos son poco comunes debido a los altos costos que implica su realización. Para llevar a cabo esta producción, se necesitaron más de medio millón de dólares, lo que equivale a cerca de 2 mil millones de pesos colombianos.



La financiación de la película fue un proceso arduo que involucró la obtención de recursos provenientes de entidades gubernamentales como Proimágenes, RTCVplay e Idartes, así como también acuerdos de co-producción nacionales e internacionales, autofinanciamiento e incluso crowdfunding.

Aunque La otra forma no tiene diálogos, no es una película muda pues sus personajes tienen sonidos de las expresiones y la música es un elemento vital. FACEBOOK

“En el exterior hemos tenido una muy buena respuesta con premios como el del Festival Chilemonos (en Chile, claro) como mejor largometraje en el 2022.

Al igual que en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges (Cataluña), que es el referente más importante del cine de terror, ciencia ficción u otros subgéneros del fantástico en el mundo, en la misma categoría”, comenta el director.



Diego Guzmán es un realidad es artista plástico y ha trabajado como director de animación en series como Cuentos de Viejos, de Señal Colombia y cortos como Lentes y El silencio de la Guerra, entre otros.

Cabe recalcar que, aunque La otra forma no tiene diálogos, no es una película muda pues sus personajes tienen sonidos de las expresiones y la música es un elemento vital en esta narrativa que fue compuesta por Daniel Velasco, que acudió a lo experimental usando objetos metálicos para 38 cortes musicales originales, que no se dejaron encerrar. Vale la pena salirse del esquema.

