Desde que interpretó al neonazi Derek Vinyard, de American History X, en 1998, Edward Norton (Boston, 18 de agosto de 1969) le mostró al mundo que era un actor de peso, de esos que el mundo del cine respetará siempre.



Lo confirmó en El club de la pelea, al lado de Brad Pitt, al año siguiente. A partir de ahí, el nombre de Norton sigue mantiendo el halo de estrella. Y se habría esperado que con todo su innegable talento apareciera en más películas de las que en realidad ha hecho.

Edward Norton en 'Historia americana X'

La razón por la que Norton, pese a lo anterior, no es tan apetecido ni por directores ni por compañeros de reparto se debe a la otra fama que fue cultivando en el entorno de los sets, detrás de cámaras: la de un actor caprichoso, incorregible, que buscaba cambiar los diálogos y el rol de su personaje e incluso su esencia, más allá de lo que un director podría permitírselo sin cederle sus funciones.



Por eso, muchos de los que han trabajado con él, no quieren repetir la experiencia, aunque las exigencias de Norton puedan llegar, incluso, a mejorar la película en la que aparece.

El actor mismo ha contado que esa exigencia que suele plantear cuando integra un equipo de trabajo, no solo hacia él mismo sino hacia el director y a sus colegas, es algo que ha crecido con él. De niño participó en un montaje escolar. Mientras sus compañeros jugaban, él permanecía concentrado y hasta le decía al maestro que no iba a jugar sino a aprender.



Esta excesiva responsabilidad lo ha seguido a lo largo de una larga trayectoria, con candidaturas al Óscar incluidas. Recibió una de estas nominaciones por American History X. La película lo puso en la historia del cine.

Hoy es una cinta de culto, pero también fue inolvidable detrás de cámaras: el director, Tony Kaye, tuvo que ceder ante su intervención para modificar los diálogos y su presión para incluir partes que habían sido editadas en el corte hecho por él mismo. Por exigencia de Norton, la película que iba a ser de 95 minutos se volvió de dos horas. El director juró que no volvería a trabajar con Norton y se supo cuando demandó a la productora de la cinta por haberle hecho más caso al actor que a Kaye.



Tampoco ha sido un actor fácil de convencer para que tome un papel. Alegando que no estaban a su altura, rechazó varios proyectos de Paramount tras aquella exitosa película. Hizo Cuenta Final (2001) para compartir con Robert De Niro. Pero siguió negándose a todo. Tanto que tuvieron que obligarlo a actuar en La estafa maestra, si no quería una demanda.

El Club de la Pelea tuvo a Brad Pitt y a Edward Norton como protagonistas.

En el elenco fueron Mark Wahalberg, Jason Statham y Charlize Theron quienes tuvieron que aguantarlo. Hasta un desplante le anotaron en aquel rodaje, cuando le devolvió al director Donald De Line el regalo enviado a los actores al terminar, con una carta que decía lo siguiente: “Dale esto a quien le caigas bien”.



En 2007 pensaron en él para Hulk. Otro papel que Norton no quería aceptar y que finalmente llevó acabo cuando el director prometió aceptar sus sugerencias y cambios. Esto llevó a repetir muchas escenas, para algunos, sin necesidad. Y sus sugerencias y cambios resultaban imposibles para la esencia del personaje que le pedían encarnar. Norton quería muchos diálogos y poca acción para un héroe que exigía la proporción contraria. De nuevo, la amenaza de una demanda, lo llevó a ajustarse al personaje. Y a negarse a dar entrevistas para promover la película.

Fue tan problemático que Marvel prefirió darle el papel de Hulk a otro actor para la película de Los vengadores, poco antes de comenzar el rodaje. Fue cuando Mark Ruffalo surgió como un Hulk que ahora nadie imagina -o no quiere imaginar- encarnado por otro actor. Al despedir a Norton, Mavel explicó: “Queremos a alguien que comparta el espíritu creativo y colaborador del resto del reparto”.



Colegas suyos tampoco ocultaron el malestar que causaba. Nick Nolte, que compartió set con Norton en Cuestión de honor ,contaba: “Interrumpía y no dejaba de indicarnos a los demás actores cómo debíamos interpretar nuestros personajes”. Nolte no lo aguantó y renunció. “Era eso romperle el cuello”, confesó.

Pese a que todo indica que Norton tiene alma de director, cuando lo intentó con Más que amigos y Huérfanos de Brooklyn, en 2019, no tuvo buenas críticas. Así que Norton, inolvidable en películas como El dragón rojo, parece condenado a aparecer en pantalla cada vez menos.

