Después de lo que para ella fue un desastroso fallo en el mediático juicio que la enfrentó con su exesposo Johnny Depp, Amber Heard parece haber encontrado un nuevo lugar para comenzar desde ceros.

La actriz, cuyo papel más reciente en el cine fue Mera, en Aquaman 2 y , según el primer avance, también en Aquaman and The Last Kingdom, lleva ya un tiempo largo en España. Primero en un pequeño pueblo de Mallorca y ahora pasará a radicarse en Madrid.



(Puede leer: Amber Heard regresa como Mera en Aquaman and The Lost Kingdom).



Heard no está sola. Lleva consigo a su pequeña hija Oonagh. Llegó a España después de haber dado por terminada su batalla legal con Depp, después de un convenio en el que dejó atrás la apelación del juicio y aceptó pagar una suma mucho menor a la que había sido condenada.

Ahora, la actriz que no tiene anunciados proyectos nuevos en su carrera, parece “haber encontrado la estabilidad que necesitaba (...) lejos del revuelo ocasionado por el juicio contra Depp”, informó el diario español La Vanguardia.



Cabe recordar que Heard vendió la mansión californiana que tenía en Yucca Valley. Y con el dinero de la venta pagó la suma convenida a su ex.

Facebook Twitter Linkedin

Amber Heard fue tendencia en días pasados por aparecer bailando de pareja una canción de Selena Quintanilla. Foto: Bernardo Triana

(Puede interesarle: Amber Heard llega a un acuerdo en juicio por difamación contra johnny Depp).



Su exesposo también se ha radicado lejos de Hollywood. Depp eligió la campiña inglesa, donde tiene una mansión del siglo XIX valorada en 14 millones de euros,informó el mismo diario y se ha dedicado más que todo a la pintura y a la música.



Sobre Amber y su carrera cinematográfica, los datos más recientes son justamente los de su aparición en una nueva cinta de Aquaman: Heard volverá a interpretar el papel de Mera en Aquaman and the Lost Kingdom, la esperada secuela de la exitosa película de James Wan que se ha retrasado en su producción durante varios años.



(Puede interesarle: Él es el hombre que bailó con Amber Heard la canción Como la flor, de Selena Quintanilla).



Durante el panel del estudio Warner Bros Discovery en CinemaCon 2023 se reveló el primer adelanto de la película, que muestra a Heard brevemente en una escena de pelea como Mera.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET