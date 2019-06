Acumuladores compulsivos estrenó su décima temporada

Vivir entre una montaña de objetos, basura y en un espacio dominado por cosas innecesarias, es el ambiente en el que se mueve Andy, Becky Otter, Dale Calhoun, Linda Cuskaden, Patricia, Donald, Peter y Raymond.

Ellos son personas con un desorden de acumulación que encuentran en atesorar cosas de manera desenfrenada, una forma de lidiar con traumas, carencias emocionales o trastornos mentales.



Precisamente,eso es lo que muestra el programa Acumuladores compulsivos ( 9 p.m. por el canal A&E). Este docurreality, que tuvo su primera edición en el año 2009 y que ahora estrena su décima temporada. Robin Zasio será la psicóloga encargada de tratar a cada uno de los casos conversó con EL TIEMPO de su experiencia en el programa de televisión.



Esta es la décima temporada de ‘Acumuladores Compulsivos’. ¿Cuál es el secreto de este gran éxito y este formato particular?

Creo que la razón por la que seguimos es porque hay tantas personas que sufren de esto y que viven calladas, y que realmente usan la serie para aprender lo que ellos pueden hacer para sacarse de encima cosas.Muchas me han dicho que gracias a la serie han adquirido tantas herramientas que hasta han podido lograr que su casa esté en orden o incluso han podido empezar a trabajar en su casa.



Creo también que este docurreality refleja un trastorno muy dramático y que creo que a las personas realmente les gusta la serie porque muestra la realidad de lo que está ahí afuera. El público está muy interesado en entender un trastorno mental. Ojalá haya muchas más series o programas allá afuera que ayuden a personas a entender mejor algunos de los problemas mentales muy complicados que hay.



¿Cuál es el caso más extremo tratado en esta décima temporada?

Eso es siempre difícil de responder porque, como seguro habrás visto, todos son casos bastante extremos. Creo que el caso que me llamó más la atención en esta temporada fue el de una mujer que tenía tres casas. Ella era una enfermera y se enorgullecía mucho de salir a adquirir cosas, para luego reformarlas y revenderlas. Ella pensaba que los objetos tenían mucho más valor del que en realidad tenían, y es por eso que era muy difícil para ella vender cosas porque las personas le ofrecían mucho menos de lo que ella pensaba que valían.Así que ella terminó acumulando en las tres casas que tenía.



¿Qué puede desencadenar la patología de un acumulador? ¿Hay ciertas características que los definen?

Sí. Muy frecuentemente tuvieron alguna pérdida cercana, familiares que han fallecido, y se aferran a ciertos objetos porque sienten que los conectan con esa persona o sienten que si dejan de lado ese objeto olvidarán algunos recuerdos. Entonces se aferran mucho a esa cosa porque sienten que es algo muy simbólico. También es frecuente que sean personas que están muy deprimidas y entonces el comprar y adquirir puede ser una manera de hacerlos sentir mejor. Pueden sufrir de ansiedad social, están aislados y los objetos y cosas son una manera de hacerlos sentir conectados, especialmente cuando se trata de personas que acumulan animales.



¿Cómo es la producción y realización de un episodio de ‘Acumuladores Compulsivos’?

A veces podemos organizar todo en un par de semanas porque si es un acumulador que es ambivalente y pensamos que pueden echarse para atrás, nos movemos más rápido.



En otros casos puede llevar hasta meses porque pueden ir y venir, al principio dicen que harán esto y después dan marcha atrás. Así que realmente hay un equipo de producción con personas que trabajan con ellos, llegan a ellos para tratar de que se sumen al proyecto y trabajen en el proceso.

Nos conectamos con los miembros de la familia de quienes van a formar parte de esto, buscamos conocer la historia de ellos. En muchos casos salimos y físicamente miramos la casa primero y los conocemos, solo para que tengamos alguna idea de qué es lo que está pasando ahí. Así que no es que se trata de solo catorce días, o treinta días, simplemente depende de la persona y de si están dispuestos o no a responder a lo que nosotros queremos llegar.



¿Cuándo alguien traspasa el límite entre un coleccionista y un acumulador?

Alguien que colecciona tiene un plan muy metódico y estratégico asociado a la colección. Ellos buscan objetos que tienen un valor, tienen un plan acerca de qué cosas quieren que estén en esa colección, los cuidarán, quizás los presenten o exhiban de cierta forma, a veces pueden planear revenderlos y son capaces de deshacerse de esos objetos, y tienen mucho orgullo de esos objetos. Alguien que llega al nivel de acumular no tiene ese plan o esa habilidad para organizar.



Muchas veces se puede ver a alguien que, por ejemplo, dice que está coleccionando muñecas Barbie; pero caminamos sobre ellas, las pisamos, se están rompiendo porque no están siendo cuidadas. Y esa persona piensa que no es un acumulador, que es un coleccionista, pero esos objetos no están siendo valorados en una forma en que son protegidas y que sean algo que ellos lo tengan ordenado, presentado, o que sean capaz de honrar.



Al final de la temporada, ¿las personas logran ser tratadas, mejoran o el trastorno persiste?

Como muchas personas no siguen el tratamiento que nosotros proveemos cuando nos vamos, muchos de ellos vuelven a esos comportamientos. No es poco común que cuando llegamos a los hogares las personas digan que sí quieren ayuda y después descubrimos que hay un retraso de ellos a hacer el trabajo, y nos confrontan y pelean.



Nunca hablamos de curar a personas con estos trastornos, hablamos de cuán importante es entender que están en recuperación, que este es un problema de por vida que van a tener que confrontar porque está basado en la ansiedad, que es un problema de reacciones químicas del cerebro.



¿Cuál fue la historia más fuerte de toda la serie?

Creo que hay dos casos que realmente se destacan para mí. Había una mujer que tenía más de 300 gatos en su propiedad. Los gatos estaban desangrándose, había muchas deformidades, problemas médicos y ella no cuidaba de esos gatos, no les daba el cuidado veterinario apropiado así que a medida que se morían, ella no los quería enterrar porque tenía imágenes de coyotes y otros animales excavando en sus gatos y después comiéndose sus cadáveres.Así que los ponía en la nevera y el congelador, con la idea de llevarlos a cremar. Pero por procrastinación nunca lo hacía.



Y hubo otro caso, varios años atrás, sobre una mujer que tenía una casa y que tenía tantas cosas que tuvo que moverse al tráiler que estaba en su propiedad. Ella tenía cabras con piernas rotas que simplemente gemían, tenía pavos en jaulas de alambre, y los pavos no pueden vivir en jaulas de alambre.



Tenía gallinetas que estaban en una caja y nunca limpiaba la caja. Ella tiraba la comida adentro y a medida que se apilaba la comida, la cabeza de estas gallinas se apretaban contra la parte superior del alambre porque no tenían lugar para moverse. Así que a medida que se morían, una por una, ella las tiraba literalmente por la ventana del tráiler.



