Así es la serie inspirada en el terrorífico escritor Stephen King

No en vano, este escritor estadounidense tiene en su haber el reconocimiento como uno de los más prolíficos, con 62 novelas y casi 350 millones de ejemplares vendidos.

Son famosas sus historias Carrie, El resplandor, Miseria o It, que fueron llevadas al cine, y series como La cúpula o Castle Rock, esta última un interesante híbrido del universo narrativo de este profesor de escuela que ahora, a sus 72 años, sigue creando sin parar y mantiene un circuito gigantesco de fanáticos en todo el mundo.



Por eso, con este panorama, cuando se supo la intención de la cadena estadounidense HBO de producir una serie de su obra de 2018 The Outsider (también conocida en español como El visitante) los incondicionales del terror se emocionaron ante la aventura de llevar a la pantalla y las plataformas ese ejercicio con trazos de drama policíaco y fábula sobrenatural.



Precisamente, el 12 de enero se estrena en HBO esta producción que emitirá un episodio doble (a las 9 p. m.) y que se enfoca en dos personajes: el detective Ralph Anderson y el maestro de escuela y entrenador de béisbol Terry Maitland, quienes se ven envueltos en un impactante asesinato.



The Outsider cuenta con las actuaciones de Ben Mendelsohn (Anderson), quien consigue un impresionante retrato del dolor, y Jason Bateman (Maitland), este último famoso por comedias como Quiero matar a mi jefe o Noche de juegos, pero que también ha demostrado un buen desenvolvimiento en el drama y el thriller, gracias a series como Ozark o la película El regalo.



Pero más allá de sus protagonistas, lo que llama la atención de esta propuesta televisiva es que no se queda en la comodidad de plantear un crimen, una investigación y todos los giros posibles alrededor de esa fórmula.



Lo que The Outsider propone es un viaje sociológico a una pequeña población estadounidense –respetando otro de los elementos comunes de la escritura de King– que ve trastocada su tranquilidad; sumado a una delicada inyección de tensión ante un caso que tiene unos elementos que lo hacen extraño.

Lo anterior, sumado al gran reto de apostar por lo imposible como parte de la narración.



Sin ofrecer muchos detalles del conflicto, que en este tipo de historias es mejor recibir casi por sorpresa, la serie recalca en ese viejo combate entre el bien y el mal, pero le añade un tono que se esfuerza por plantear un ambiente extraño entre los protagonistas, que se debaten entre conflictos alrededor de la verdad, la justicia y, sobre todo, esa necesidad imperiosa de la sociedad de tener un culpable, cueste lo que cueste.



Lo que parece una investigación cruda (la víctima es un niño), termina exponiendo otras capas de dolor y mentira en los implicados en el caso, un esquema que se vio, por ejemplo, en True Detective (también de HBO), pero que en The Outsider se cocina a fuego lento y con una personificación de la maldad profunda que asoma en pequeños detalles que se van revelando en cada episodio.



¿Se puede cometer un crimen bajo circunstancias que hacen imposible o poco creíble el hecho?, es el interrogante que se insiste en el desarrollo de la historia.

Tal vez la mejor manera de entender o asumir el reto que propone la serie es reflexionando alrededor de una frase del guionista de la producción, Richard Price (The Wire, The Deuce y The Night Of), que podría dar luces de lo que le espera al televidente.



“No importa lo que hagas o lo inteligente que seas, llega un momento en la vida en el que las personas tienen que volver a algún tipo de sistema de creencias que desafía su cerebro racional”. Una importante advertencia para quienes esperan algo realmente aterrador.



