Nuevas imágenes de la próxima película de Quentin Tarantino

Por primera vez en sus carreras, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt actuarán juntos en una película. Se trata de 'Once Upon a Time' in Hollywood', la novena producción cinematográfica dirigida por Quentin Tarantino, que acaba de revelar nuevas imágenes.

La cinta, en la que también actúan figuras como Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Bruce Dern, Tim Roth y Dakota Fanning, entre otros, se estrenará en Estados Unidos a finales de julio de este año.



Las nuevas fotografías fueron reveladas por 'Vanity Fair' y en ellas se puede ver un poco más de las características de la dupla de protagonistas, encarnados por DiCaprio y Pitt. El primero, hace el papel de Rick Dalton, un actor de una aclamada serie de wéstern de la década de 1960, que está luchando para encontrar nuevos trabajos.

Brad Pitt había trabajado por primera vez con Tarantino en 'Bastardos sin gloria'. Foto: Sony Pictures

Pitt, por su parte, encarna a Cliff Booth, quien es el doble de riesgo de Dalton. En una de las imágenes, se ve a los dos personajes junto al agente Marvin Schwarzs, encarnado por Pacino, quien trabaja por primera vez bajo las órdenes del director.



Tarantino ha asegurado que esta pareja de DiCaprio y Pitt es la dupla más explosiva que se verá en cine luego de la que conformaron Robert Redford y Paul Newman, quienes protagonizaron 'The Sting' y 'Butch Cassidy and the Sundance Kid'.



El relato de la producción se desarrolla en 1969, un año sangriento en Los Ángeles, en el que por ejemplo fue asesinado Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, por miembros de la secta de Charles Manson.

Leonardo DiCaprio junto a Quentin Tarantino. Foto: Sony Pictures

Tate aparecerá en la película interpretada por Margot Robbie, mientras que Polanski será encarnado por Rafal Zawierucha. Otro personaje histórico será el actor Steve McQueen, quien será interpretado por Damian Lewis.



Si se siguen al pie de la letra las declaraciones de Tarantino, ganador de dos premios Óscar a mejor guion y creador de otras cintas como 'Tiempos Violentos' ( 'Pulp Fiction'), 'Django desencadenado', 'Kill Bill' y 'Jackie Brown', esta será su penúltima película, pues el director ha asegurado que se retirará después de su décima producción.

Margot Robbie hace el papel de la actriz Sharon Tate. Foto: Sony Pictures

'Once Upon a Time in Hollywood', que tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares, es la primera cinta que el cineasta hace en el estudio Sony Pictures, pues sus anteriores cintas las había hecho con los hermanos Harvey y Bob Weinstein en Miramax y The Weinstein Company.



Tarantino decidió cortar lazos con Harvey Weinstein luego de que se conocieran decenas de denuncias por acoso sexual y violación (el director incluso aceptó que sabía de las conductas violentas del productor).