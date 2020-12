Así se ve ahora el actor trasgénero Elliot Page

El actor Elliot Page, conocido por su papel de Vanya Hargreeves en The Umbrella Academy (un papel que, por cierto, continuará representando) subió a su cuenta de la red social Instagram una fotografía suya, en la que son visibles sus cambios de apariencia.

En este primer mensaje después de haber anunciado su cambio de identidad -pasó de ser Ellen Page a Elliot Page-, decidió saludar a sus seguidores y agradecer su apoyo:



"Desde el fondo de mi corazón, gracias -escribió-. Su amor y apoyo han sido el mejor regalo. Cuídense. Estén ahí el uno para el otro. Si pueden, apoyen a @Transanta y @Translifeline", escribió además de un "nos vemos en el 2021".

Page ha sido noticia desde que el primero de diciembre anunció su cambio de identidad, en una noticia que conmocionó el mundo del espectáculo.



En ese momento, el actor compartió con sus seguidores que "ama finalmente" quien es y que se ha inspirado en muchas personas de la comunidad trans. A la vez, anunció que continuará "luchando por una sociedad más amorosa y equitativa".

Días después, se informó que continuaría con su papel femenino en la aclamada serie de televisión The Umbrella Academy.



Page, quien también tuvo papeles destacados en producciones como X-Men Days of Future Past, añadió que se identifica como persona de género no binario, un término utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer

Recordado por haber protagonizado la cinta Juno, Elliot Page se convirtió en un símbolo para las personas transgénero.

Redacción de Cutura

@CulturaET