La novela ‘El tren subterráneo’ ya es una serie de Amazon Prime Video

La obra (The Underground Railroad, que ha sido traducida a una treintena de idiomas se convirtió en una ambiciosa adaptación televisiva, de la mano de Barry Jenkins, director de la oscarizada "Moonlight"

La trama se centra en la red clandestina que en el siglo XIX ayudó a escapar a los esclavos afroamericanos de las plantaciones del sur hacia los territorios del norte. La serie, que Amazon Prime Video estrena este 14 de mayo en todo el mundo, llega después de un año de protestas raciales que han recordado un capítulo dramático de la corta historia de Estados Unidos.

Facebook Twitter Linkedin

Thuso Mbedu es la protagonista de la serie. Foto: Amazon Prime Video

Pero además lo hace con la firma de dos de las voces más prominentes de la cultura afroamericana: su autor, Colson Whitehead, que acaba de convertirse en el cuarto escritor con dos premios Pulitzer gracias a "The Nickel Boys"; y Jenkins, quien acercó al gran público la experiencia de crecer como adolescente gay y negro en un ambiente homófobo y racista con la aclamada "Moonlight".



También puede leer ¿Es bueno el documental de J Balvin?

Facebook Twitter Linkedin

Escena de la producción. Foto: Amazon Prime Video

Whitehead y Jenkins, que se profesan admiración mutua, comenzaron a trabajar en la serie antes de que llegaran los Pulitzer y los Óscar. "Me enorgullece que empezáramos en ello antes de ganar cualquier premio, es una prueba de que trabajamos por las razones correctas", explicó Jenkins en una entrevista.



Cuando el cineasta contactó con Whitehead, ambos coincidieron en el poder de la imagen para honrar la experiencia de sus ancestros a través de una historia que, en los últimos años, se ha revalorizado como emblema del orgullo negro, capaz de conciliar el sufrimiento y la resiliencia.



Puede interesarle: Juana Acosta sorprende en la miniserie más vista de Netflix



Lejos de aleccionar al espectador, el cineasta hace que la trama se convierta en un homenaje a sus ancestros. Lo consigue a través de su protagonista, Cora Randall, encarnada por Thuso Mbedu en el papel de una esclava que huye hacia una libertad que apenas puede imaginar, tras pasar años sometida al abuso físico y verbal en las plantaciones de algodón de Georgia.

"En estos dos años hemos escuchado cosas que vamos a ver en la serie, son problemas que han ocurrido desde los tiempos en los que está ambientada la historia y de los que estamos hablando ahora", narró Mbedu.



Le puede interesar: Estas son las películas que se pueden ver en Amazon Prime Video



"Colson me dio mucha libertad, me dijo que me fijara en la verdad del libro, que estuviera presente en la serie -contó-. Y eso me permitió escuchar a los actores, al equipo y que el rodaje tomara su propia dirección", agregó el realizador.



A través del "realismo mágico" de un ferrocarril subterráneo que nunca llegó a ser, ya que los miembros de la red clandestina de casas de acogida se referían a sus actividades con términos ferroviarios, la serie emprende el camino hacia su objetivo final, el de homenajear a los antepasados que nunca conocieron la libertad.



EFE