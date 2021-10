Así es la película colombiana que sedujo a Iron Maiden

El primer disco de Iron Maiden que tuvo Mauricio Leiva-Cock fue The Number of the Beast, pero ni siquiera era de él (sino de su hermano) y en realidad era un casete. Sin embargo, esa joya de la juventud de este director colombiano, adquiere ahora un valor especial, tras el estreno hoy de su película La noche de la bestia.

No es terror ni un documental acerca de la famosa banda británica, sino una ficción que retrata el amor incondicional que Maiden produce y las aventuras de un par de amigos para lograr verlos en vivo.



La trama gira alrededor del histórico concierto de Iron Maiden que se realizó en Bogotá el 28 de febrero 2008 y se enfoca en Chucky y Vargas, dos adolescentes metaleros que ven como su sueño se hace realidad y se encaminan a lo que parece una sencilla travesía para ver a sus ídolos, pero la realidad es que pasan por las duras y las maduras en su camino para ver al grupo en el parque Simón Bolívar.

La cinta se ha visto en varios festivales internacionales. Foto: Fidelio Producciones

La cinta, que llega a los cines hoy, promete un viaje excepcional por las calles y el sabor urbano de Bogotá, mientras rinde un homenaje a la escena metalera colombiana y a esa devoción que otros géneros musicales envidiarían.



“También queríamos hacer una reflexión más profunda, no solo alrededor de Maiden, sino de la música en general. De cómo se vuelve un vehículo de expresión e identidad personal. Intenta formular un diálogo sobre la juventud y lo que significa la amistad en esa época de la vida. Es sobre cómo ese amor nos une en aventuras, sueños y desencuentros”, recalcó el director Mauricio Leiva-Cock, en una charla con EL TIEMPO.

Iron Maiden . Foto: Archivo particular

“Hicimos la película en modo guerrilla, sin billete y sin permiso real de nadie. La idea era que si no le llegábamos a Maiden, pues la sacábamos en un circuito independiente, como una película de culto. Mi plan era alquilar el teatro Pussycat en la 7.ª con 24 y mostrarla allá algunos días a la semana, haciendo conciertos con algunas de las bandas que salen en la trama. Obviamente queríamos tener apoyo y música de Maiden porque nos aseguraba una vida comercial, pero estábamos listos para no tener ningún apoyo”, recuerda.

Tuvimos estreno comercial en Alemania en junio de mano de Alamode, una de las distribuidoras más grandes allá. Pero mostrarla en cines en Colombia es la cumbre de este viaje.

Sin embargo, se les creció la bestia y el director y su equipo percibieron que tenía el potencial para sonar tan fuerte como Iron Maiden y, ¿por qué no?, contar con el aval de la banda.



“Hicimos varios intentos para llegar a ellos, pero siendo honesto, no teníamos ni los contactos ni los recursos ni siquiera para tocar su puerta. Tampoco teníamos la plata necesaria para terminar la peli. Pero, bueno, ese es otro tema. El caso es que después de dos años editando la película, por fin nos sentimos cómodos con un corte para mostrar. Al final logramos llegar a Phantom Music (compañía de Maiden) gracias a la productora de Gran Torino, de Clint Eastwood, quien me había invitado a su casa en Nueva York porque había leído otro proyecto mío, Espíritu Perdomo, y le conté de La noche de la bestia, y ella, en un gesto de pura buena onda, en cinco minutos tenía en sus manos el contacto directo con la compañía musical de Iron Maiden”, cuenta Mauricio Leiva-Cock.

La película es acerca de dos amigos que no encajan en el ámbito que les tocó vivir. Foto: Fidelio Producciones

Luego tuvieron un encuentro por Skype con Dave Shack, director de esa compañía. Ya le habían mandado la película y él les contó que los iban a ayudar. Brindaron a la distancia con una cerveza The Trooper (creada especialmente para Iron Maiden) y solo les pidió un favor para dejarles usar algunas canciones: que le dieran espacio a bandas de heavy metal nacionales. Ellos cumplieron su parte y La noche de la bestia pudo contar con Fear of the Dark, The Trooper y Hallowed be thy Name, junto con temas de Masacre, Darkness, Vein, La Pestilencia y Ataque de Pánico.

La idea, que salió de un encuentro del director con un grupo de amigos en un bar de metaleros de Chapinero, evolucionó tanto que ya fue presentada en “festivales de Toronto, Estocolmo, Atenas, Gijón, Guadalajara, varios en Estados Unidos y en otra veintena de países, como Noruega, Corea o Hungría”, recalca el realizador.



“Inclusive tuvimos estreno comercial en Alemania en junio de mano de Alamode, una de las distribuidoras más grandes allá. Pero mostrarla en cines en Colombia es la cumbre de este viaje. Ahora vienen los más duros, los fanáticos nacionales. Es una película que está lejos de ser perfecta, pero creemos que tiene el corazón en el lugar

correcto”.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1

