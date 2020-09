La naranja TIC por ley / El otro lado

Se cumplió un año de expedición de esa ley de “urgencia” (para Claro, Facebook y amigos) que es la Ley Mintic, ley 1978 de 2019) y que ha comprobado que es la ley de gubernamentalización de la TV y que ‘naranjió’ todo a favor de los monopolios de las tecnologías y en contra de la soberanía cultural y audiovisual. Por la Constitución del 91 se creó la Comisión Nacional de Televisión para asegurar la independencia y autonomía de este servicio simbólico, era poderosa y se encargaba de todo; luego, la fe en el humo digital en el gobierno de Santos la desmembró para favorecer a las tecnológicas; y llegó Naranjito y acabó con la idea de autonomía, todo es para que MinTIC use recursos, licencias y control a su favor. Adiós a la autonomía del sistema audiovisual.

Para contentillo de los canales regionales, esa ley creó la Comisión de Contenido para fomentar el pluralismo, la defensa y protección de los derechos de los televidentes, animar la participación ciudadana y sancionar a los canales. ¿Y qué ha hecho?



¿Pluralidad? La televisión colombiana tiene cero pluralidad y diversidad; por el contrario, abundan el racismo, el clasismo, el machismo, la discriminación y la xenofobia. Debería cambiarse ‘el siguiente programa no tiene escenas de violencia y sexo’ (todo es violento y sexual en la tele); tiene 80 % de racismo, 90 % de clasismo, 100 % de machismo, 1.000 % de duquismo. Sería más honesto, por lo menos. ¿Defensa y protección de los derechos de los televidentes? Es una broma de mal gusto. Los televidentes se quejan, critican, piden cambios, o por lo menos, que los oigan. Y nadie lo hace: todos los días se vulneran sus derechos. Los defensores del televidente van en horarios marginales y sus conceptos importan cero a los canales. ¿Fomentar la participación ciudadana? Que sepamos, cero. El ciudadano no cuenta, importa que pague sus servicios, no que opine.



Sancionar a los canales. Por ahora solo hay premios para Canal 1 y castigo a Noticias Uno, de resto nada.



Nada de nada. Mentiras, sí, la Comisión de Contenidos hace estudios a los que nadie le pone cuidado y sirve de eslogan para que la Comisión de Regulación de Comunicaciones se venda como convergente. Todo esto pasa porque la ley puso lo importante en MinTIC que reina y manipula solo (¡menos mal es el gobierno naranja, si fuese otro gobierno diríamos dictadura mediática!).



La idea es premiar a Netflix y operadores como Claro (¡es que somos súbdito valley!) e ir contra la soberanía de nuestros creadores y molestar a los canales nacionales. La ley Constaín acabó con la autonomía y la independencia audiovisual. ¡Ah! Y convertir a Mincultura en su hijo bobo: la cultura es las tecnologías, w’n. ¡Somos naranja, w’n!



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com