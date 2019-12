La multimillonaria demanda que enfrentaría Disney por 'Frozen 2'

'Frozen 2' se está convirtiendo en un verdadero fenómeno. La segunda parte de la historia de la reina Elsa ha arrasado en la taquilla. Según informa TMZ, los ingresos ya rozan el billón de dólares. Sin embargo, un mensaje en su estrategia de mercadeo sería la razón de una demanda multimillonaria que afronta Disney.

El mensaje 'Trust Your Journey' ('Confía en tu camino') hace parte de la campaña de productos que Disney comercializa con la mercancía de 'Frozen 2'. Las ventas de juguetería, ropa y otros accesorios serían uno de los principales ingresos de la más reciente producción animada.

Sin embargo, TMZ accedió a unos documentos legales en los que se registra que una empresa estadounidense que apoya la lucha contra el cáncer de seno, y que se llama 'Trust Your Journey', presentó una demanda contra el gigante de la animación.



Desde el 2007, cuenta el portal, esta compañía hace uso del eslogan y vende mercancía como tazas de café, camisetas y gorras, todo con el mensaje.



Por eso, estaría pidiéndole a Disney una gran parte de los ingresos que ha tenido, en taquilla y en ventas de productos, por 'Frozen 2'.



'Trust your Journey' es una empresa creada por dos mujeres de Nevada, Estados Unidos. La compañía nació de la fuerza que encontraron una viuda joven y una sobreviviente de cáncer de seno en la frase: "A donde sea que te lleve la vida, confía en tu camino".



En su sitio web se comercializan distintos tipos de productos que hacen alusión al nombre de la marca y que van dirigidos a apoyar la lucha de las personas contra el cáncer, sobretodo, el de seno.



'Frozen 2', por su parte, está arrasando en las taquillas alrededor del mundo. La segunda entrega de la historia de Elsa recaudó, según reporta The New York Times, más de 230 millones de dólares en su primer fin de semana.



A falta de un reporte oficial de la recaudación total, la película animada espera superar el éxito de la primera parte, que reportó ganancias de hasta un billón de dólares.

Tendencias EL TIEMPO