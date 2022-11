Enedina Arellano Félix ha sido la mujer del dinero en el cartel mexicano de Tijuana desde el 2008, aproximadamente. Varios de sus hermanos han muerto y hay algunos presos; ella es la cabeza de un grupo delictivo que ahora no tiene tanto poder, pero que fue uno de los más poderosos de México.

“No es la matona cruel ni la dama obsesionada por el poder y la belleza. Es escurridiza, mecánica, discreta, inteligente”, escribió el periodista Ricardo Ravelo en una investigación del 2011 en El País de España.



Nacida en Mazatlán, Sinaloa, el 12 de abril de 1961, se ha desempeñado como contadora de la organización. Mientras sus hermanos delinquían, estudió Contaduría en una universidad privada de su país y se dedicó a la vida social. Sin embargo, tras conocerse su relación con el clan Arellano Félix, sus relaciones y su trabajo cambiaron.



Hoy está libre y su historia aparece en la tercera temporada de 'Narcos México', que actualmente se emite por A&E. La encargada de darle vida es la actriz mexicana Mayra Hermosillo, que ha contado que para representarla ha necesitado terapias.



En la producción también actúan Scoot McNairy, José María Yázpik, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alfonso Dosal, Alejandro Edda y Gorka Lasaosa. Bad Bunny aparece como Arturo ‘Kitty’ Páez, integrante de la pandilla de Ramón Arellano Félix, los Narco Juniors, un grupo de niños ricos de clase alta cuyas conexiones sirven al cartel.



Mayra Hermosillo tiene 34 años y nació en Torreón, Coahuila. Desde muy joven quiso ser actriz, “para contar historias reales, interesantes y que trascendieran. Sin embargo, al ver que los papeles que deseaba no llegaban, decidió crear sus propios guiones y retratar los conflictos sociales que se viven a diario en México”, dice en una biografía.



Ha hecho cortometrajes y películas independientes como 'Distancias cortas' y 'El peluquero romántico', y ha participado en producciones de teatro musical como 'Jesús súper estrella', como María Magdalena.



De Enedina dijo en una entrevista: “Lo que descubrí fue que es una mujer seria, que no dice malas palabras, es religiosa y que no le gusta resolver los problemas con sangre; que estudió contabilidad y por ello se volvió una experta con los números, lo que le sirvió para lavar dinero. Algo que me asombró fue conocer uno de sus sueños de joven: ser reina de belleza, pero sus hermanos se lo truncaron por el negocio en el que estaba la familia”.



No la justifica ni nada parecido: “No hago apología y no estoy de acuerdo con lo que hace el narco”, dice.



Hermosillo habló con EL TIEMPO.

¿Durante las grabaciones, cómo sale del personaje al terminar la jornada?

Creo que me ayudó mucho tener tan buenos compañeros en el set, que me hacían salir. Y yo misma decía: ‘Terminamos por hoy, ya soy Mayra’. Había que hacerlo porque además me critican y juzgan mucho como actriz por ser Enedina Arellano Félix, es duro leer lo que pone la gente, que no sabe separar.



Para ser Enedina estuvo en terapias. ¿Por qué?

Era importante hablar de cómo hacer un personaje de un fenómeno que ha lastimado y sigue lastimando a mi país, donde no se han hecho los acuerdos para dejar de afectar a la sociedad. Me enfoqué en averiguar cómo interpretar un mundo que no conozco y es delicado, pero una historia que hay que contar. La terapeuta me dijo cosas muy reales como que no podía generarme conflictos, pues no hay manera de hacerla como ella realmente es. ‘Ustedes hacen teatro y hacen lo mejor que pueden representando ese mundo, que es oscuro. Hazlo con respeto’, me dijo, y sí: yo interpreto, pero soy Mayra, soy una mujer de acá, de otro universo.



Por lo que se sabe de Enedina Arellano Félix, es una mujer de carácter y talante. ¿Qué opina usted?

Yo fui hija única y con el tiempo empecé a oír a otras mujeres hablando de ser únicas mujeres en su familia, a las que sus hermanos les hacían bullyng y muchas decían que se sabían defender. Ella creció con hombres que estaban en un mundo violento, pero además en una familia con muchos recursos, pienso que ella puede sentirse superior, y más en los años fuertes del cartel. Como que podía decir: ‘Me los paso por donde me los tenga que pasar’.

¿Qué opina de las mujeres que, de una u otra manera, están en el mundo del narco?

Yo no lo haría y no sé si me atrevería a entrar en ese universo en otra vida. Pero también pienso que siempre juzgamos las decisiones de las mujeres y cada una puede ser lo que quiera: prostituta, ama de casa, emprendedora... El punto aquí es que sin consumidores no habría drogas, tampoco sin quienes las comercializan, y me pregunto: ¿en qué momento todo esto se vuelve tan violento? Ese es mi gran cuestionamiento.



Esta mujer que hace lo que hace, que es muy malo, tiene, sin embargo, algunas características que podríamos llamar positivas: no le gusta la parte criminal ni la sangre, estudió, es reservada. Si pudiera resaltarle algo, ¿qué sería?

¡Qué pregunta! (Piensa un momento). Su lealtad, ha sido leal, obviamente lealtad con su familia, porque están haciendo el desmadre para ellos.



Y si se la encontrara y le pudiera hacer una pregunta, ¿cuál sería?

Me gustaría saber si tuvo, en algún momento, poder de decisión de hacer otra cosa y no actuó, y cómo se convirtió en lo que es. Y que me cuente cómo fue que llegaron a escalar tanta violencia.



México y Colombia tienen muchas similitudes en su historia horrible y dolorosa del narco, ¿no le parece?

Es que es un mundo tan oscuro, de torturas. No se privan de violentar el entorno y en eso han alcanzado unos niveles horribles. Órale, es que ¿en qué momento el cerebro da para torturar a otro ser humano?, cuando desaparecen a las personas no hay una compasión mínima para decirle a la familia dónde está su ser querido, una llamada, un mensajito. Esto me parece fuerte, muy fuerte.