Dos religiosas que más parecen protagonistas de una cinta de acción y espionaje del 007 recorren varias ciudades de Europa en busca de respuestas. Las muertes ocurridas de forma extraña –combustiones espontáneas y asesinatos inexplicables– hacen que la hermana Irene regrese, contra su voluntad, a sus labores de perseguir demonios. Porque ella, interpretada por una expresiva Taissa Farmiga, sabe que el Diablo anda suelto.



La segunda parte de La monja (The Nun II), que ya se puede ver en las salas de cine del país, da cuenta de su buen presupuesto en unos sofisticados y bien logrados efectos especiales. Cerca de cuarenta millones de dólares fue el costo de la producción, un monto elevado si se tiene en cuenta que el género del horror está habitualmente más cerca del cine serie B (de bajo presupuesto).



La película forma parte del universo de El conjuro y tiene la firma de James Wan como su mente creadora. La monja 2 se suma a las tres entregas del Conjuro, protagonizadas por los demonólogos y esposos Ed y Lorraine Warren; a las entregas de Annabelle, la temida muñeca poseída; La maldición de La Llorona, un relato paralelo inspirado en la leyenda latinoamericana, y continúa la historia del demonio con forma de religiosa que empezó en La monja.

'La monja 2' transcurre en un internado en Francia hasta donde llega el demonio. Foto: Warner Bros

“El gran consejo queme dio James Wan para esta película fue: ‘Por favor, no la embarres’ (se ríe). Hablando en serio, me dio total libertad en el set. Yo adoro su trabajo, James es un gran mentor y amigo, así que fue un honor para mí estar y dirigir otra de sus películas (Chaves ya dirigió El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo y La maldición de la Llorona), es un tipo grandioso y brillante que se inventó El conjuro, un nuevo y exitoso universo en el cine de terror. Creo que es algo muy similar a lo que logró Stan Lee en los cómics. James es una leyenda viviente”, dice visiblemente emocionado Michael Chaves, director estadounidense, amante del cine de horror y también recordado por su trabajo en los cortometrajes The Maiden, Massacre Lake, Worst Date Ever y Regen; así como el videoclip Bury a Friend, de Billie Eilish.



Más cercana al cine de acción y de suspenso que al gore, en La monja 2 no faltan los sustos, las posesiones, los ojos sangrantes y los dientes afilados. Valak, el mismísimo demonio, regresa en la forma de una perturbadora religiosa para despertar a los muertos y poseer a los vivos en busca de una preciada reliquia que la hará más poderosa. El artilugio se encuentra escondido en un viejo y aterrador edificio en Francia, donde funcionó alguna vez una abadía y que ahora alberga un internado de jovencitas. Es 1956 y el lugar se convertirá en el próximo objetivo de Valak.

El demonio de nuevo toma la forma de una religiosa. Ahora busca una reliquia que lo hará más poderoso. Foto: Warner Bros

“El personaje de Valak fue sin duda el que me hizo unirme a esta historia y la forma como Bonnie Aarons (la actriz) lo interpreta es fantástica. Me encanta como se ve y la energía que le imprime, de verdad da mucho miedo. Creo que lo más emocionante fue poder plasmar cómo ella se vuelve más poderosa esta vez”, expone el director que conversó vía Zoom con EL TIEMPO.

El director Michael Chaves. Foto: Warner Bros

Michael Chaves tiene 38 años y empezó su carrera en la industria como artista de efectos visuales, escritor y editor en 2009. Su nombre ha estado ligado siempre al cine de terror.

“He visto películas de terror desde que era niño, probablemente empecé demasiado chico –comenta–. Cuando eres niño no quieres lucir como un desvalido porque eres naturalmente más miedoso. Así que cuando ves una película de terror sientes que te empoderas, que es una forma de confrontar tus miedos, de hacerte más fuerte. Y eso te va generando como una adicción, al final te encanta que te asusten”.



Esta vez, la hermana Irene luce más valiente y preparada para enfrentar a Valak, pero no le sobrará la ayuda de la hermana Debra (Storm Reid), una religiosa rebelde que será como su sombra. Las visiones sobrenaturales de Irene la llevarán a conectarse no solamente con el demonio que persigue, sino con su pasado, con su mamá, a la que dejó de ver cuando era una niña.

“El terror ha estado presente desde los inicios del cine, basta con pensar en Drácula o Nosferatu, y ahora hay muchas opciones dónde verlo, en los videojuegos, las redes sociales, las plataformas de streaming. Lo que es más grandioso es que las películas de horror funcionan divinamente en las salas de cine, puedes conectar con la audiencia, incluso si tienes un buen sistema de teatro en casa puedes brindarle una gran experiencia al público”.

La monja 2 tiene una particularidad que es propia del cine de superhéroes: una escena poscréditos, así que no abandone la sala apenas aparezcan unas perturbadoras fotos en blanco y negro que se añaden a los sustos de los 110 minutos del metraje.



Los guionistas Ian Goldberg y Richard Naing decidieron atar el final de la película con los Warren, lo que anunciaría una posible nueva entrega de El conjuro y una extensión del ‘Warrenverse’ –que ha sido llevado en el cine por los actores Vera Farmiga y Patrick Wilson– al que le faltarían varias posesiones por narrar.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA EL TIEMPO

@s0f1c1ta

