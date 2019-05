La ministra TIC, Vélez y la arrogancia ignorante / El otro lado

No hay nada más soberbio que la ignorancia, no hay nada más ignorante que la arrogancia. Y en eso se parecen la ministra TIC, la señora Constaín, y el comentarista futbolero, el señor Vélez.



La ley TIC. La ministra Constaín ha ido en publirreportaje y publicolumnas mediáticas argumentando las virtudes de su ley: cerrar la brecha digital. Y en eso no hay controversia. Pero se le han hecho 4 preguntas al articulado que no responde en ninguno de sus textos o apariciones:

¿Por qué no crea una autoridad autónoma e independiente del MinTic?



¿Por qué si es una autoridad convergente, no incluye a la Agencia Nacional del Espectro?



¿Por qué si es una ley de convergencia digital, deja por fuera a Facebook, Netflix, Apple y las de más OTT que ya son servicios de contenidos audiovisuales?



¿Por qué no hay criterio de mínimos de contenidos audiovisuales para Cable y Netflix y demás OTT?



Esto es por soberanía audiovisual y generar trabajo “naranja” a actores, productores, guionistas, y por reconocimiento a la calidad de producción nacional.



La ley pasará porque, ante la falta de argumento, billete mata autonomía. Así, primero a Caracol y RCN les rebajó el canon; luego a los canales regionales les prometió plata que no habrá y un comisionado; luego a Canal Uno le prometió 10 años más; luego a los productores les prometió contratos que no habrá; solo le han faltado los políticos, y ya vendrán.



La ministra quedará feliz: cumplió el mandado de las OTT y Duque demostrará que está arrodillado ante Silicon Valley, como lo vimos hace poco. Y perderá el país audiovisual.

Vélez, el comentarista del yo

Antes estaba Peláez y era el mejor porque no pontificaba, comentaba con sentido común, y se fue.



Luego quedó Mejía y era bueno, porque su vehemencia se teñía de hincha y comprendía el fútbol.



Ahora solo quedó Vélez y sus confusiones tácticas de números y sus resabios de lenguaje para decir siempre lo mismo: yo lo anuncié, yo lo dije, yo lo preveía, yo.



Y Vélez ahora acompaña a Javier Fernández, el cantante del gol, y se oyen como agua y aceite. Y acompaña al Tato Sanint, el de Caracol Radio, y no pegan, andan en dos ritmos distintos.



Vélez ha logrado que ahora para poder disfrutar el fútbol por WIN Sports haya que bajarle el volumen o ponerle ‘mute’.



Entonces, ¿para qué narradores de cartel como Fernández y Sanint, si ya no los oímos?



** El criterio de comunicación en los mundos digitales es la escucha activa. Eso significa que hay que oír al ciudadano, compartir y debatir sus puntos de vista, intentar hacer sentido con los otros porque lo que sabemos lo sabemos entre todos.



La Ministra solo oye a sus patrones, las OTT; Duque solo oye a su media naranja (lo tecnológico sin contenidos) y Vélez solo se oye a sí mismo. Constaín y Vélez, dos modos muy colombianos de la arrogancia ignorante.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com