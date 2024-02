Así fue la mentira que inventó Carl Weathers para quedarse con su papel en 'Rocky'  

Carl Weathers, el boxeador más famoso del cine después de Rocky Balboa, nunca se había puesto unos guantes de pugilista antes de presentarse a la audición de Rocky, con Sylvester Stallone a la cabeza.

Weathers tenía un físico atemorizante, unos músculos impresionantes, una cara bonachona y una actitud prepotente. Cuando Stallone lo vio no tuvo duda de que había encontrado a su némesis del ring: Apollo Creed.



Pero antes de convertirse en un personaje amado por los fanáticos, el actor –para ganar el papel– decidió decir una mentira piadosa: dijo que tenía experiencia en boxeo, pero el único deporte que había practicado era el fútbol americano.

“Poco después del primer entrenamiento me cansé en dos minutos”, comentó en una entrevista con este diario hace unos años.



Su experiencia frente a las cámaras se había limitado solo a un par de apariciones en las cintas de acción Friday Foster y Bucktown, películas de blaxploitation (dirigidas al público afroamericano en los 70), pero Rocky le abrió camino a convertirse en una leyenda.

Es cierto que acabó con Rocky Balboa en la primera película; recibió una tunda descomunal por parte del semental italiano en la segunda parte de la saga y ayudó a su ya amigo a lidiar con una batalla en el cuadrilátero cuando peleó contra el actor Mr T en la tercera cinta.



Carl Weathers y Sylvester Stallone, este último le rindió homenaje en sus redes. Foto: United Artists / Instagram: @officialslystallone

Pero en cuarta entrega, su muerte, en una pelea de exhibición, hizo llorar a los fanáticos. La máquina rusa Ivan Drago (interpretado por el actor sueco Dolph Lungren) aniquiló a Creed, sin saber que con ese acto en Rocky IV elevaría la fama de Weathers. “No debimos matar a Apollo”, dijo arrepentido Stallone en el 2021.

Ahora esos mismos seguidores de Rocky y millones más que han descubierto hasta ahora el paquete de filmes de la cinta más icónica de Stallone (a años luz de Rambo) siguen de luto por la muerte de Carl Weathers, el viernes pasado. Tenía 76 años y tras ir a descansar, no despertó. Su deceso se debió a causas naturales.

Tras su participación en ‘las cuatro Rocky’ es que no se dejó encasillar. Probó fortuna en el cine de balaceras en Action Jackson o Hurracane Smith en los 80; apareció en series relacionadas con el mundo jurídico y policíaco como Chicago P. D. y Chicago Justice, que protagonizó en el 2017.

También se ganó el corazón de los incondicionales del cine más violento por su papel en la primera cinta de Depredador, acompañando a Arnold Schwarzenegger en una misión en la selva contra un alienígena asesino. Aunque se preparó de una manera radical físicamente para el papel –Weathers iba a estar con el musculoso más famoso del cine en ese momento– pasó a la historia en una cruel escena del filme, en la que perdía un brazo en una de las batallas contra el famoso bicho rasta de otro planeta. También puso voz a uno de los personajes en Toy Story 4 y participó en el especial de televisión Toy Story of Terror.

Actor de otra galaxia

En recientes convenciones de Disney la gente se volvía loca cuando aparecía Carl Weathers, pero por su papel de Greef Karga, el líder de un grupo de cazadores de recompensas que pasa de adversario a aliado del protagonista de The Mandalorian, la serie inspirada en el universo de Star Wars, Din Djarin (Pedro Pascal) y del pequeño Grogu.



Carl Weathers se ganó el cariño de los fanáticos de The Mandalorian. Foto: EFE/ David Swanson

De nuevo un cambio de rol lo hizo convertirse en una de las estrellas más queridas de esa producción. Su sonrisa era hipnótica y tenía el poder de calmar a los seguidores más críticos de la saga de ciencia ficción. No solo actuó, sino que dirigió algunos episodios de la peligrosa travesía de un guerrero de las galaxias.

“Faltan las palabras”, escribió Pascal en su cuenta de Twitter (hoy X) al enterarse de la muerte de su compañero.

Lo mismo le pasó al actor sueco Dolph Lungren, que interpretó al ruso que mató a Apollo Creed en una pelea espeluznante en Rocky IV, un filme en el que Stallone usó de telón de fondo la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia.



“Junto con el mundo, extrañaré a Carl. Era un gran actor, un fantástico atleta y un buen amigo. Guardo muchos recuerdos especiales de Carl, tanto a nivel profesional como personal. Al igual que Apollo Creed, tenía ese encanto especial que siempre te hacía sonreír”, reconoció un Lundgren devastado.

De izquierda a derecha, el equipo de ‘Chicago Justice’: Jon Seda, Carl Weathers, Philip Winchester, Mónica Barbaro y Joelle Carter. Foto: Universal Channel

Pero no tanto como Sylvester Stallone, quien reveló que su vida cambió para bien cuando conoció a Carl Weathers.



“Fue parte esencial de mi vida. Cuando lo vi por primera vez, vi grandeza. Nunca habríamos podido lograr lo que hicimos con Rocky sin él”, añadió en un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Se refería a ese joven pendenciero que fue capaz de decirle a un compañero de lectura de guion de la cinta Rocky: “¡Sabes, si me consigues un actor real, podría hacerlo mucho mejor!”, quizá por los nervios, Weathers no sabía que a quien le lanzaba semejante frase no era otro que el guionista y estrella de la cinta. Stallone lo quería golpear, pero al final le dio el papel a ese jugador de fútbol americano de San Diego, que tuvo que aprender a ponerse los guantes de boxeo para luego convertirse en leyenda.

