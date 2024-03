‘ ‘La memoria infinita’ es sobre lo que se recuerda': Maite Alberdi

Luego de su éxito en el Festival de Sundance del 2023, Maite Alberdi consiguió su primer Goya en la categoría de mejor película iberoamericana a principio del año y una segunda nominación al Óscar en la categoría documental. La memoria infinita, la cotidianidad entre el periodista Augusto Góngora, quien sufre de alzhéimer, y su pareja, la actriz Paulina Urrutia, es la obra más reciente de la chilena, que le ha dado la vuelta al mundo y que se puede ver actualmente en Netflix.

Alberdi define su película como una historia de amor que trasciende el tiempo. Es el ejercicio diario de Paulina de recordarle a Augusto quién es, los episodios de frustración, y el miedo a la enfermedad y la muerte, algo que parecía estar en el destino de ambos en la dedicatoria de un libro, escrita de forma premonitoria, hace veinticinco años: “Los que tienen memoria, tienen coraje”.

Con La memoria infinita, Alberdi aspiró a la preciada estatuilla en un apartado que ganó 20 días en Mariupol pero que significó el regreso de la cineasta a las mieles de Hollywood, luego de su candidatura en 2020 con otra preciosa y conmovedora historia sobre la vejez y el abandono, titulada El agente topo.

“Estoy sorprendida y agradecida, es un honor estar dos veces nominada en una categoría que eligen muchos cineastas que admiro del mundo documental. También es una celebración para todo mi equipo. No pienso en los premios, solo en la visibilidad y esa ventana que dan estos reconocimientos”, dice.

El documental ha tenido una gran recepción por parte de la crítica, en los festivales, en la plataforma de streaming y en las salas de cine de Chile fue una de las más taquilleras el año pasado.

“Por lo general el documental está asociado a la información, es hacerle entender al público que está viviendo una experiencia y no un contenido temático. Pareciera que La memoria infinita por su tema es dolorosa, en realidad es compartir una experiencia amorosa. Por fortuna, el público ha entendido la película como una gran historia de amor y no una película sobre el Alzheimer, que representa el contexto donde se mueve esta pareja. Lograr que la gente se atreviera a ver un documental, que llenara las salas y se emocionara, es sorprendente para mí”.

Contar una historia de amor es algo atípico en esta sociedad líquida.

Claro, no está de moda hablar de amor. Y creo que mi película muestra una noción del amor en su mejor formato, entendiendo que todos queremos una pareja por la que sintamos deseos, que te traten bien y estar juntos en la enfermedad y que dicha enfermedad no se convierta en una tragedia. Una película que puede llevarte a pensar y sentir envidia del buen amor. Hay pocos ejemplos. Resulta excepcional y emocionante desde lo bello y lo doloroso.

Pero en el amor romántico e idealizado no está la enfermedad.

Es la vida. Normalicemos la fragilidad, lo que pasa a mis personajes y a mí es tratar la fragilidad con el riesgo de la pérdida, que es dolorosa. Parte de mi relato también tiene que ver con preguntas sobre el duelo, la fragilidad y los últimos momentos de la vida. Me parece peligroso pensar en lo terrible, al revés, terrible que no se hable, no asumir que nos puede pasar, de la normalidad. El amor perfecto tiene la enfermedad y tiene las labores del cuidado asociadas no solo a la pareja, también a un padre, una madre, un hijo, la pareja.

El periodista Augusto Góngora, quien sufre de alzhéimer, y su pareja, la actriz Paulina Urrutia, son los protagonistas.

En su primera obra cinematográfica que atraviesa lo político, un periodista que luchó por la verdad y la libertad de expresión en una época de censura y justamente lo estrenó a cincuenta años de la dictadura de Augusto Pinochet.

Retrato la memoria colectiva y la paradoja de una persona que luchó mucho por preservar la memoria histórica y que pierde la memoria, pero que al final no la está perdiendo porque la memoria histórica es permanente. Es un periodista que puede narrar, cuando no sabe lo que hizo al día anterior, los dolores de la dictadura y cómo murió su amigo. Con el pasar de los años esa es la narrativa de la memoria histórica que tenemos que hacer, la información se va. Cuando queremos heredar una historia común de sufrimiento ¿solo vamos a contar los hechos y a la información?, cuando esta se puede reinterpretar, manipular e incluso borrar y lo que trasciende es la emoción. Es lo que pasa con los países en la actualidad con tanta manipulación informativa, tanto negacionismo que vemos desde los grupos radicales y de las derechas radicales que tratan de justificar violación de derechos humanos; van a manejar la información como quieran. Lo único que nos queda por defender es que el dolor de un pueblo no lo puedes borrar, por eso hay que preservarlo. Lo interesante de Augusto, y que descubrí haciendo la película, pensé que se iba a olvidar de todo; por eso la película se llama La memoria infinita porque es más sobre lo que se recuerda y no sobre lo que se olvida.

En una entrevista dijo que su interés son proyectos transcendentales.

Estoy generando inconscientemente un archivo para el futuro, lo que es Chile hoy desde las preguntas de nuestros tiempos. Creo que también ese es el propósito del cine.

Cómo una mujer joven que retrata a los adultos de la tercera edad, ¿cuál es su temor ante la vejez?

No sé si tengo grandes temores. El gran temor es la soledad en cualquier etapa de la vida. El agente topo y La memoria infinita dialogan justo en ese punto: en El agente topo son personas frágiles, solas, aisladas de la sociedad y La memoria infinita es la respuesta, el ejemplo de lo ideal, vivir la fragilidad acompañado. La sociedad debe empezar a entender y preocuparse por los cuidados.

Claro. Precisamente en sus películas, no hace ninguna oda a la juventud.

Ya ha sido suficiente hacerle oda a la juventud.

DULCE MARÍA RAMOS

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

En Twitter: @dulcemramosr