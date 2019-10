La mamá de 'Gaviota' ahora vuela en YouTube

Inés Elvira Rodríguez de Pombo (la Nena Pombo) se quitó el Rodríguez para quedarse con el apellido de su esposo y tener una vida de rica en la que, por supuesto, ser Pombo le da estatus y le permite decir siempre “regio para tomar trago” su frase preferida y que, según ella, le da prestigio.

Carlota Rodríguez Morales es, sin duda, una mujer de derecha que representa la moral y tiene un programa de televisión, En la mira, para ratificar sus extremos políticos y personales. Apoya el glifosato y es homofóbica.



Y Ana Delia Rodríguez Sanabria es una mujer del servicio doméstico que vive muy lejos del bufete de abogados para el que trabaja, Urrutia-Prieto-Maldonado.



Sabe todo de todos en la empresa, y su centro de operaciones es su cocina, desde donde habla de sus compañeros de trabajo que no son tan compañeros. Su interlocutora, que nunca se ve, es Olivita, que siempre le pone atención.



Así son Las Rodríguez, la nueva propuesta en YouTube de la actriz Constanza Duque (Café y El estilista, entre muchas otras producciones de la televisión), que se lanzó la semana pasada por este canal.



Duque hace este trabajo con la cineasta Ana María Toro, y tenerlo al aire ha significado un buen tiempo de estructura, organización, utilería, producción y grabación.



“Los castings se demoran y hay que hacer algo. No ha sido tan fácil para mí porque no tengo tanta práctica con la tecnología, pero he ido aprendiendo y me gusta mucho el resultado”, dice Duque, nacida en Manizales y quien estudió bellas artes.



Las Rodríguez salen cada una aparte. “No hay libretos específicos. Ana María ‘entrevista’ a cada personaje, y de ahí van saliendo los videos independientes, que duran entre 5 y 7 minutos”, afirma.



Dueña y señora de sus atuendos, Duque cuenta que no se disfraza de ninguno de sus personajes: se caracteriza y todo sale de su clóset, que está lleno de trajes, zapatos, carteras, sombreros, pelucas y demás para crear a estas tres mujeres que ya dan de que hablar, porque cada una es muy divertida en su escenario natural.



La actriz ya ha probado la capacidad de Las Rodríguez en distintos escenarios. Uno de ellos fue en un encuentro con sus compañeras de colegio, al que llegó no vestida de Ana Delia, sino como Ana Delia, y se instaló en la puerta de la cocina. “La puse a interactuar con todas, y salió bien”, agrega.



A la Nena, que se le ‘apareció’ en el espejo de un almacén en Nueva York, frente al que Duque se paró para representar a una mujer operada tantas veces que ya casi no se puede ni reír, la llevó hace poco a una fiesta de amigos, y también funcionó.



De este modo, todo empezó a andar para Duque, su amiga Ana María Toro y para Katársis Entretenimiento, la empresa de ambas. Las grabaciones se hacen con celular y requieren una gran producción que está a cargo de las dos.



Todavía no sabe si las unirá más allá de las fotos. Espera que sí, porque puede funcionar un encuentro entre ellas. Eso sí, por su apellido no tienen nada que ver, porque no son “ni primas ni nada”.



Y en los medios, Duque también cuenta que ha hecho proyectos para la televisión pública, universo que acaba de conocer y le gustó mucho, porque es otra manera de hacer televisión.



La inolvidable mamá de Gaviota en Café y la mamá sufrida de El estilista, por tener a uno de sus hijos secuestrado y al otro arriesgando la vida en el ejército, sigue vigente, ahora en YouTube, pues antes que nada es una gran actriz.

¿Dónde y cuándo?

Cada semana se suben nuevos capítulos. ‘Las Rodríguez’ se puede encontrar en YouTube por ‘Las Rodriguez Constanza Duque’.

