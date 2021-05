La maldición de Superman

Henry Cavill ha sido la comidilla mediática por estos días: está estrenando novia y se encuentra en la producción de una segunda temporada de The Witcher, la serie de Netflix, pero la finalización de su contrato a principios de mayo con DC Comics y Warner Bros es lo que más ha generado titulares. Desde el 2013, el guapo actor británico le daba vida a Superman –y desde Christopher Reeve en 1978 no había un actor al que le quedara tan bien el traje del hombre de acero–. Pero es historia: Cavill no volverá a tener la ‘S’ en el pecho.

La decisión es el resultado de la soberbia de Cavill –que se negó a hacer un cameo en la película de Shazam!, al parecer, por considerarse una superestrella–; la rabia que le provocó el fracaso en los cines de La Liga de la Justicia; sus polémicas declaraciones del 2018 menospreciando el movimiento #MeToo, y su ‘no’ a participar en la reciente campaña presidencial estadounidense –como lo hicieron otros actores de Hollywood, alegando que como británico prefería mantenerse al margen–.



Y ya muchos se preguntan si se le vino encima la ‘maldición’ del superhéroe. Clark Kent –su identidad en la Tierra y con la que ejerce el periodismo en el Daily Planet– o Kal-El –su nombre de nacimiento y semidiós– tiene poderes extraordinarios, puede detener un tren, volar, oír lo que se la da gana y su visión de rayos X. Sin embargo, a los actores que lo han interpretado parece seguirlos una estela de desgracias: desde el fracaso de sus carreras en Hollywood pasando por gravísimas enfermedades, accidentes, despidos e incluso la muerte.

‘Las aventuras de Superman’, con George Reeves. Foto: ABC

George Reeves, uno de los primeros supermanes en el cine y la televisión, encabeza la macabra lista de tragedias. Su muerte, en junio de 1959, aún genera controversia: un hombre, de 45 años, y protagonista de la serie más vista de la década, Las aventuras de Superman, yacía muerto en su casa con un disparo en la cabeza (aparentemente se quitó la vida). Lo sucedido a Reeves solo es comparable con la tragedia del hombre que se convertiría en el Superman más icónico de una generación que hoy supera los 40 años.



Christopher Reeve se puso la capa en cuatro películas entre 1978 y 1987. Y fueron suficientes para crear el imaginario de un hombre de acero irresistible para el público femenino, algo poco explorado antes de su llegada al cine: desde el cómic, Superman había sido un héroe diseñado desde y para la masculinidad.



La imagen de Kirk Alyn, el primer actor en ‘volar’ amarrado con cables de acero en los platós de filmación y que fueron el hazmerreír del público de las películas Superman (1948) y Atom Man vs. Superman (1951), marcó ese estilo de imagen masculina que reafirmó luego George Reeves en las pantallas.

Christopher Reeve: Superman entre 1978 y 1987 Foto: Archivo. EL TIEMPO

Por eso, en 1978, Christopher Reeve, un neoyorquino de 26 años, guapo, atlético y con 1,95 de estatura, cargó la responsabilidad no solo de salvar el mundo –ligeramente camuflado como el periodista Clark Kent–, sino de reposicionar al superhéroe que pasó casi dos décadas alejado de la pantalla. Con la dirección de Richard Donner y la participación de Mario Puzo, el mundialmente conocido escritor de El Padrino en los guiones, el nuevo Superman vivió un verdadero boom. Pero tras los fiascos de taquilla y las críticas negativas de la cuarta película, el actor tuvo un carrera discreta sin mayores éxitos. Tristemente, su nombre volvió a sonar cuando sufrió un terrible accidente montando a caballo, en 1995, que lo dejó cuadripléjico y con respiración asistida hasta su muerte en el 2004.

¿Superman afro?

Uno de los planes de los sábados en la mañana en la década de 1980 era ver en televisión Los Superamigos, la serie animada. Tanto en el cómic como en las pantallas, Superman ha vivido varios renacimientos: la primera serie animada que se produjo fue en realidad un compendio de cortos para cine hechos en 1941; otras destacadas fueron Las nuevas aventuras de Superman (1966) y Superman (1988) –muy famosa por la música de John Williams y la estética y los argumentos de los cómics de John Byrne, uno de los más polémicos dibujantes del hijo de Krypton que, entre otras cosas, apareció por primera vez en cómic en 1938, de la mano del escritor Jerry Siegel y el artista Joe Shuster: Action Comics n.1. Por una de las pocas copias que existen acaban de pagar la impresionante suma de 3,2 millones dólares en una subasta–.



La presencia de Superman se expande en las producciones basadas en La Liga de la Justicia en las cuales su papel como líder trascendió la pantalla y lo convirtió en un verdadero símbolo: miles de niños soñaban con ser como él, tener sus superpoderes, no caer bajo los efectos de la kriptonita y salvar a la Tierra de Lex Luthor y su pandilla de villanos.



Batman le pisaba los talones en popularidad al hombre de acero, pero esa fama de Superman fue precisamente la que llevó a directores como Bryan Singer (hoy con una carrera acabada debido a las denuncias de abuso sexual contra menores) a buscar actores poco conocidos para darle un nuevo aire en la pantalla grande en la década del 2000.

Brandon Routh: Superman Returns Foto: Warner Bros.

Brandon Routh tenía el porte para encarar la misión de rescatar la imagen de Superman, un vacío que habían llenado parcialmente producciones televisivas como Loise y Clark: Las nuevas aventuras de Superman, de 1993, con Dean Cain, o la famosísima Smallville, en la que un novel Tom Welling encarnó a un adolescente hombre de acero.

Routh no la tenía fácil y no le fue bien: Superman Returns pasó a la historia como uno de lo más impostados supermanes y se sumó –junto a Cain y Welling– al grupo de actores rezagados de Hollywood tras colgar la capa. ¿Cavill correrá con la misma suerte?

El británico que le dio vida al semidiós en El hombre de acero (2013), Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016), La Liga de la Justicia (2017) y su reciente versión a manos de Zack Snyder para HBO Max podría ser el último Superman blanco.

Tras despedirlo, Warner Bros ha dejado ver su interés en que actores como Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) sea el nuevo héroe.



¿Superman tendrá otro color de piel? Más allá de las consideraciones de inclusión racial en una de las historias más icónicas de la cultura pop, están sus orígenes alienígenas –no es un terrícola y no tiene raza ni nacionalidad– y ya hay cómics alternativos en los que es afro y se llama Calvin Ellis.



Se sabe poco sobre el próximo filme que producirá J.J. Abrams. Lo único certero es el adiós de Henry Cavill y la llegada de un nuevo actor que de nuevo tendrá la tarea de reimaginar y reinventar al superhéroe más popular de todos los tiempos.

