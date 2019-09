La mala noticia de ‘Noticias Uno’ / El otro lado

El fin de ‘Noticias Uno’ silencia la pluralidad y diversidad de opinión e informar, atenta contra la libertad de expresión y crea una hegemonía del discurso del poder.

La libertad de expresión ha estado bajo un ataque sistemático en Colombia por varios frentes: la amenaza, la violencia y la muerte; la judicialización del oficio por abogados que buscan vitrina y defender las mentiras de sus clientes; por la colombianidad del Gobierno de presionar a dueños y directivos de medios para que quiten periodistas molestos y eliminen noticieros fastidiosos; por empresarios súbditos del Gobierno y poco democráticos que usan la pauta publicitaria para seducir al poder; por periodistas mascotas que ladran duro para defender a su amo; por la ministra Mintic que, con ley en mano, chantajea concesiones; por periodistas miedosos y autocensurados que no hacen su oficio de informar de manera libre e independiente.



A la concentración empresarial mediática, ahora se le suma la concentración de poder en el Mintic a través de la ley TIC y la obsesión del Gobierno por controlar la opinión. El impacto directo es la homogeneidad del cubrimiento periodístico y una democracia de opinión, la del amo político del país.

En este contexto, el cierre de ‘Noticias Uno’ es una mala noticia para la democracia. La razón expuesta por el Canal Uno de que fue por economía es un débil argumento porque es todo el canal el que es un fracaso.



Si fuese por economía, deberían cerrar todo el canal. De ese canal solo se salvan ‘Noticias Uno’ y ‘CM& La Noticia’, que son líderes en opinión y conversación pública, y tienen una audiencia asegurada. El Canal Uno ha renunciado a ser canal y competir.



En conclusión, la salida de ‘Noticias Uno’ indica, por lo menos, seis asuntos:



1. El Canal Uno es un fracaso. No por ‘Noticias Uno’, sino por el diseño de canal, la programación y la ausencia de producción hecha en Colombia.



2. La libertad de expresión en Colombia solo funciona para que Uribe y sus seguidores y defensores tengan libertad de decir.



3. En Colombia, a los gobiernos les importa más el favor de los medios y de la opinión, que tener hechos y defender las libertades democráticas.



4. El Gobierno ha presionado contra las voces disidentes vía llamadas a medios, periodistas y empresarios anunciantes, por la pauta, con la ley Mintic.



5. Los empresarios anunciantes no apoyan proyectos periodísticos independientes, autónomos y críticos. Y con su obediencia al Gobierno demuestran que primero está su negocio que la democracia.



6. El periodismo está muriendo en Colombia. Ahora, todo es opinión, no hay hechos.



La libertad de expresión es necesaria para la calidad de la democracia, porque a mayor libertad de expresión, menos secretismo del poder, menor opacidad del Gobierno, ciudadanía mejor informada. Por ahora, triunfa la opinión sobre los hechos.



Hará falta ‘Noticias Uno’ porque hacía periodismo y ponía al poder a responder. Ese fue su pecado, hacer periodismo.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com