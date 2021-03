¿Cómo ver las 4 horas de 'La Liga de la Justicia' sin desfallecer?

Entre los culebrones más extravagantes del Hollywood reciente, La Liga de la Justicia (2017) tiene un puesto de honor. Tragedia personal, farsa, comedia involuntaria, ejecutivos desconcertados, fans apasionados... Todo eso aunó esta cinta que ahora llega a su broche final: el extenso y muy esperado nuevo montaje de Zack Snyder.



"Tener la oportunidad de terminarla fue algo que todos sentimos que sería una experiencia de catarsis. Y en verdad así ha sido", aseguró el director sobre este asombroso y disparatado proyecto que llega este jueves 18 de marzo a HBO Max y que, al menos, supone una clara mejoría respecto a la cinta que dirigió Joss Whedon.

En contexto: Sale a la luz la verdadera 'Liga de la justicia'



Zack Snyder's Justice League mantiene el elenco original: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher. Pero a lo largo de sus cuatro horas (la original duraba dos), Snyder se ha dado el capricho de meter nuevos villanos, tramas diferentes y personajes sorprendentes (el Joker de Jared Leto no aparecía en la primera película), todo ello embadurnado de un tono ampuloso, babilónico y repleto de esteroides que enamorará a los fans de "300" (2006) y que espantará a quien busque un mínimo de sutileza.

Guía para disfrutarla

El mismo Zack Snyder explicó algunos lineamientos para ver y disfrutar más su película. Las cuatro horas de trama se pueden ver en una sola sentada, si así o elige, pero el director conocido por sus trabajos 300 y Watchmen recomienda hacer algunas pausas.



La primera parada sería tras los primeros 30 minutos de película; otra más, cuando hayan transcurrido 2 horas y 20 minutos de visionado. La tercera y última pausa debería hacerse a las 3 horas y 40 minutos .



Con esto, el director asegura que la mente y la atención se mantendrán más frescas para entender mejor las nuevas situaciones y disfrutar más la aparición de nuevos personajes.

Además: Warner hará estrenos en HBO MAX, que llega a Latinoamérica en el 2021



En una entrevista con la agencia Efe, Snider respondió ¿por qué cuatro años después de la La Liga de la Justicia original decidió embarcarse en este proyecto: "Porque en realidad nunca hice la otra película, nunca terminé esa película. Era una de esas cosas que siempre tuve... No quiero decir que no saliera de mi cabeza. Pero sí que era ciertamente una sinfonía inacabada que nunca iba a ver la luz. Creo que tener la oportunidad de terminarla fue algo que todos sentimos que sería una experiencia de catarsis. Y en verdad así ha sido.



Y agrega: "Es bien conocido que nunca llegué a ver la versión de cines de "Justice League" así que para mí esto es una película totalmente nueva porque mi cinta nunca se estrenó, en mi opinión. Espero que los fans y también los no iniciados se sienten a ver lo que yo diría que es una gigantesca y desbordante película de superhéroes que lleva esta mitología a otro nivel.

