Revelamos el secreto del éxito de 'La ley y el orden: U.V.E.'

Cuando se tienen 22 temporadas al aire se puede decir que una serie es veterana y respetada, pero a la vez tiene clara la llave del éxito

Eso le pasa a La ley y el orden: U.V.E., que se ha convertido en uno de los policíacos más queridos de la televisión y que no ha tenido que traicionar su estilo o narrativa para mantenerse vigente.



Los casos de abuso sexual y las tramas alrededor de conflictos sociales configuran la receta que no pierde sabor con los años, comandada por la capitana de policía Olivia Benson (Mariska Hartigay), que afronta episodios muy fuertes de violencia intrafamiliar, sumado a nuevos elementos dentro de la trama como la pandemia o la difícil situación social por culpa del racismo.



Creada por ‘el rey Midas’ de la televisión de ese género Dick Wolf, el ciclo más reciente se emite en Colombia a través de canal de televisión paga Universal, los martes a las 9 p.m.



Pero detrás de ese nuevo reto con la serie está Warren Leight, el showrunner o responsable de mantener el halo de éxito y rumbo de la producción. Para él, la buena respuesta que ha tenido esta serie está ligada a la historia y solidez de una saga completa de series bajo la batuta de Wolf.



“Si piensas sobre eso, La ley y el orden, que lo comenzó todo, surgió hace 30 años y luego Dick creó este reino, creo que lo llamaría así; no un imperio, creo que es un reino; La ley y el orden: U.V.E.”, insiste el productor.



Warren Leight es el Showrunner de la serie.. Foto: uNIVERSAL TV

“Ese programa fue diferente a lo que había al aire en ese momento y luego llegó el de la Unidad de Víctimas Especiales que era algo totalmente nuevo para 1999. Pero ahora siento que la serie ha cambiado con el paso de los años, y mucho, en términos de como contamos las historias. Decidimos dedicar más tiempo siguiendo el camino de la víctima y el sobreviviente en el proceso de ir a juicio y lidiar con el trauma de ello”, comentó Leight, en una entrevista con EL TIEMPO.

Para él, otro elemento clave ha sido hacer un retrato de Nueva York. “Pero no como una ciudad caricaturizada (…) Siempre buscamos la realidad, esa Nueva York avara, no la de los superhéroes, sino la de las personas, la gente real y a la policía tratando de hacer lo mejor posible en una ciudad y un mundo muy duro”. Con los años, la trama ha logrado equilibrar muy bien el drama, la acción y el policíaco como géneros.



“Es gracioso, tengo dos guionistas que son periodistas que están escribiendo para mí en esta temporada y son muy buenos, pero su primer guion fue como artículo del periódico. Cuando hablamos de eso, ellos querían hacer los eventos más o menos de la forma que suceden en la vida real y les tuve que recordar que esto, que nuestro trabajo es dramatizar, que es importante terminar cada escena con una pregunta que tal vez respondas más adelante”, reconoce.

Ice T interpreta al detective Detective Odafin Tutuola en la serie. Foto: uNIVERSAL TV

“Un detective puede tardar dos años en descifrar un caso, yo tengo 41 minutos y tengo 4 o 5 comerciales; entonces mucho de lo que hacemos es ver cómo lo estructuramos, cómo sorprendemos a la audiencia, pero también a mis actores, ya que muchos llevan más de dos décadas en el papel y que sigan tan comprometidos e interesados.

Realmente, ellos no quieres hacer la misma escena una y otra vez; entonces para nosotros, la lucha es conseguir ese objetivo”.



Warren Leight tiene 64 años y antes ya había trabajado en La ley el orden: acción criminal, protagonizada por Kathryn Erbe y Vincent D’ Onofrio; así mismo, fue productor ejecutivo de la serie de drama In Treatment, pero ahora está totalmente enfocado en La ley y el Orden: U.V.E.



“No tengo mucho tiempo para otras producciones, hago esto, luego veo a mi esposa e hijos; especialmente este año, así es mi vida. No hago mucho más, siempre quiero, pero no tengo tiempo”.



Leight toma un poco de aire antes de reconocer que su entrada a La ley y el orden: U.V.E. fue en un momento coyuntural. “Yo llegué justo después de que Chris Meloni dejara la serie, así que el foco quedó en Mariska Hartigay y ella lo tomó muy bien.

Siempre ha sido muy generosa y comprometida con el show. Soy muy afortunado de trabajar con ella y ella obviamente lo ha hecho su vida ha sido devota a ayudar víctimas y sobrevivientes. Está comprometida personalmente en que tengamos las historias bien enfocadas y así funciona bien para todos”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

