El actor Sam Waterson tiene un apellido que conecta muy bien con el trabajo que estaba haciendo antes de regresar a la televisión. Waterson sería en español un juego de palabras que significa: el hijo del agua.

Lo insólito, es que desde hace unos años está dedicado a la protección del mar y no sería raro pensar que cuando recibió la llamada para hacer parte del regreso del programa que lo hizo famoso, estuviera revisando algún informe acerca de la destrucción del océano.

“Vamos a hacer una nueva temporada de La ley y el orden”, le reveló una voz a un atónito Waterson. Le hablaba de la mítica producción de los 80, la original, la que no tiene apellido ni complemento como otras que nacieron gracias al éxito de este drama judicial. Y aceptó sin problema volver a estar frente a las cámaras luego de 20 años de ausencia, tras el final de la serie.

La serie mntiene el modelo de trama policíaca y drama judicial. Foto: UniversalTV

Ahora Waterson tiene 81 años y hace parte de la junta directiva de Oceana, la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a la conservación de los océanos; pero como una ola inesperada, el hombre que interpretó a Jack McCoy el sagaz abogado que enfrentaba los casos más complejos de La ley y el orden, no podía faltar en este retorno.





El éxito de La ley y el orden llevó a que se creara La ley y el orden: U.V.E. (Unidad de Víctimas Especiales... que sigue al aire) o La ley y el orden: Intento criminal que emitió diez temporadas.

Agua y juicios

“Ahora soy un hombre viejo, pero cuando crecí, al lado del mar, en los océanos abundaba todo lo que posiblemente quisieras para comer. El pez más famoso que venía a Massachusetts era el bacalao y, de pronto, en Rhode Island vi que tuvieron que prohibir su pesca porque estaban en colapso total y yo pensé “¿Cómo puede ser esto posible? Yo no sabía qué hacer, hasta que dos amigos me hablaron de Oceana y ahí conocí un mundo fabuloso”, reconoció en una entrevista con EL TIEMPO.



Waterson se emociona hablando del mar, pero sus ojos brillaron de una manera especial cuando se refirió a su paso por la serie.

Waterson retoma su papel de Jack McCoy. Foto: UniversalTV

“Fue un error que la hubieran terminado, pero estaba seguro que en cualquier momento La ley y el orden iba a regresar y creo que se siente que está en el momento correcto, porque ha evolucionado mucho el sistema penal y tenemos muchas historias que contar al respecto. Hay una cierta satisfacción con la forma en la que la vía penal de Estados Unidos está operando actualmente y en la serie tratamos de reflejar eso”, explicó.

El último episodio de la temporada 20 de la producción se emitió en mayo de 2010 y casi alcanza a la serie Gunsmoke, que en ese momento ostentaba ser la más longeva de la televisión con 21 temporadas.

No puedes escapar de la sensación de que se te está dando esta oportunidad de retroceder en el tiempo en tu propia vida.

Ahora La renovada La ley y el orden se estrena este martes 4 de octubre, a las 9:50 p.m. por el canal Universal TV.

“Lo que estamos haciendo en el programa reflejará los cambios en la sociedad, los cambios en el trabajo policial”, comentó Anthony Anderson, otro de los protagonistas, sobre los nuevos episodios, que abordarán el clásico esquema en el que cada capítulo se divide en una primera etapa que acompaña a los detectives mientras investigan los crímenes; para luego dar paso a una segunda instancia en el que la atención se centra en los procedimientos legales mientras los abogados llevan los casos a juicio y luchan por ganar.





Kevin Bernard (Anthony Anderson) y Frank Cosgrove (Jeffrey Donovan) Foto: UniversalTV

Además de Waterston y Anderson retomando sus papeles de la serie, la temporada 21 pondrá en pantalla caras conocidas de la serie original de La Ley y El Orden. “En el primer episodio, hay un actor muy famoso que descubrirán de inmediato”, manifestó en otra entrevista el creador de la serie Dick Wolf. Cabe recordar que él también es el artífice de La ley y el orden: U.VE., que ya va por su temporada 23 y La ley y el orden: Crimen organizado.

“Habrá muchas sorpresas y numerosas estrellas invitadas recurrentes que la gente ha llegado a amar en las últimas dos décadas”, agregó.

Pero también hay nuevos personajes, como el detective Frank Cosgrove, interpretado por Jeffrey Donovan, quien será el centro de discusiones con su compañero de investigaciones Kevin Bernard (Anthony Anderson), por las ópticas diferentes que asumen al trabajar en un caso.

La ley y el orden tiene nuevos retos en su retrato del sistema judicial. Foto: UniversalTV

“En última instancia, nuestro sesgo mutuo impregnará nuestras discusiones (...) . Pero espero que el público vea en la relación que lo más importante es resolver un asesinato cada semana”, dijo Donovan en una entrevista con Entertainment Weekly.

Hay una tensión que se revive del pasado de esos protagonistas y genera un choque importante en el ambiente del equipo policíaco, de los abogados y de los fiscales.



Pero la emoción de Waterston no está en el presente. “Es un paso atrás en el tiempo. No puedes escapar de la sensación de que se te está dando esta oportunidad de retroceder en el tiempo en tu propia vida”, agregó en la revista Variety, eso sí, sin dejar a un lado su batalla por el mar.

