La ley de financiamiento golpea de frente a la cultura / Opinión

El tema que ha tenido preocupados a los colombianos en los últimos días es el de la reforma tributaria, y el foco y con razón, se ha centrado en el IVA que le proponen aplicar a la canasta familiar.



Sin embargo, la propuesta contempla muchos otros temas enormemente inquietantes para otros sectores. Y uno que resulta definitivamente golpeado y de frente es la cultura.

Todas las conquistas logradas en los últimos años y que han demostrado ser muy positivas para el fortalecimiento de iniciativas culturales son derogadas de manera tajante por la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno.



Los impactos son variados y muy complejos. Uno que, en mi opinión, es dramático es que el proyecto de reforma, en su artículo 87, deroga el artículo 512 -2 del actual estatuto tributario, en el cual se contempla el impuesto al consumo del 4 por ciento a la telefonía móvil y a los planes de datos.



Este recurso se destina para el deporte y la cultura. En el caso de cultura, se invierte en las bibliotecas públicas y para respaldar las iniciativas de las regiones.



Solo para el Ministerio de Cultura (sin mencionar a Coldeportes, que tiene una partida aún mayor proveniente de esa fuente) significa dejar de percibir un poco más de 69.000 millones por año, y despojarlo de una fuente directa de recursos.



Adicionalmente, gravar con IVA el papel, los lápices de escribir y colorear, los computadores personales cuyo valor no exceda 50 UVTS y las tabletas y celulares que no excedan de 22 UVTS; los servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, los impresos y los servicios de conexión y acceso a internet de los estratos 1 y 2, es cerrar la puerta al conocimiento de los sectores menos

favorecidos y golpear la política de dotación de libros para las bibliotecas públicas y escolares, y la compra de textos escolares.



También los esfuerzos de las editoriales privadas e independientes, y de las librerías del país. Desestimular la lectura y las compras públicas de libros no parece ser una política conveniente en países que les apuestan a la educación y a la cultura. Lo que se pretendía era cerrar las brechas del conocimiento, permitiendo mayores accesos. Con la reforma se cierra la puerta al conocimiento



Adicionalmente se grava la adquisición de objetos de interés artístico, cultural e histórico comprados por los museos que hacen parte de la red de museos o por las entidades públicas que los administran. Esto golpea el fortalecimiento de colecciones para el disfrute de todos los colombianos.



Por otra parte, las cifras de asistencia a cine y a espectáculos de las artes representativas crecen en nuestro país como nunca antes.



La ley de espectáculos públicos que tramitamos ante el Congreso en el gobierno Santos reactivó el sector. Hasta hace pocos años era impensable que grupos internacionales de gran factura incluyeran a Colombia en sus giras. Lo que se logró fue quitarle a ese sector una carga tributaria excesiva que no llevaba a nada diferente que a la evasión y la trampa.



Ahora, cargar con IVA la boletería de los eventos culturales y deportivos es volver a desestimular a los productores de grandes espectáculos y encarecer su disfrute para la gran mayoría de colombianos.



También se vuelven a gravar con IVA todos los servicios conexos a la realización de eventos de las artes representativas, tales como alquiler de equipos de sonido e iluminación, de tarimas, servicios artísticos de maquillaje y vestuario, entre muchos otros.



Tal vez, una de las industrias creativas más consolidadas en el país es la del cine. Es un ejemplo por seguir gracias a sus estímulos. Y son esos estímulos los que la han hecho crecer y fortalecerse.



Las cifras de los últimos ocho años son irrefutables. Gravar la exportación de servicios relacionados con la producción de obras de cine, televisión, audiovisual de cualquier género que estén protegidas por el derecho de autor es desestimular la industria.



La segunda ley de cine tramitada en el gobierno Santos permitió que grandes casas productoras aliadas con nacionales rodaran en el país y consideraran a Colombia como lugar privilegiado para la realización de sus producciones.



Estas medidas no parecen estar alineadas con la promesa presidencial de estimular las industrias creativas. Más bien, se trata de todo lo contrario.



Aprobar estos aspectos de la reforma propuesta sería un gran retroceso para la cultura, y las cifras que arrojan esas medidas no son significativas para contribuir con el incremento de las finanzas públicas, pero sí para debilitar un sector que lograba fortalecerse. Así las cosas, la reforma en materia de cultura es una contradicción.

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA

Exministra de Cultura