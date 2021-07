La latina Rosie Perez, nominada al Emmy a mejor actriz secundaria

La actriz de origen puertorriqueño Rosie Perez consiguió una nominación al Emmy a la mejor actriz secundaria por la comedia 'The Flight Attendant'.

Pérez competirá contra Aidy Bryant, Kate McKinnon y Cecily Strong ('Saturday Night Live'), Hannah Einbinder ('Hacks'), y Juno Temple y Hannah Waddingham ('Ted Lasso').



La ganadora se conocerá el domingo 19 de septiembre, cuando la Academia de la Televisión estadounidense celebrará su 73 edición de los premios Emmy con una gala en formato presencial.

"Peleo mucho por mis personajes para evitar que muestren estereotipos o prejuicios racistas. Hay proyectos en los que te escuchan y otros en los que no quieren ni entender", afirmó la neoyorquina antes del estreno de la serie de HBO.



Pérez no es extraña a los premios, pues fue nominada al Óscar a mejor actriz de reparto por 'Fearless' en 1993. En 'The Flight Attendant', comparte pantalla con Kaley Cuoco, quien también consiguió una nominación a mejor actriz protagonista.



La serie, por su parte, está nominada a mejor comedia. "Yo llegué al estudio dispuesta a luchar, a decir 'no veo a mi personaje así' o 'jamás haría esto', y el equipo fue muy comprensivo", aseguró.



"Luego llegaron las protestas raciales tras la muerte de George Floyd y no fue un 'se los dije'... pero se entendieron mejor mis observaciones", añadió.

La serie comienza cuando una azafata de vuelo (Kaley Cuoco) se despierta en su habitación de un hotel de Bangkok al lado de un hombre muerto, pero no recuerda nada de lo que pasó y decide continuar con su jornada como si nada hubiera sucedido.



Cuando llega a Nueva York, unos agentes del FBI la interrogan sobre su reciente viaje. Es ahí donde aparece el personaje de Pérez, una azafata "que guarda muy mal los secretos de los demás pero muy bien los suyos".



EFE