Andrés Ramírez Pulido regresó a Cannes con su primer largo: La jauría, un thriller psicológico que transcurre en un lugar selvático. Un adolescente debe enfrentar sus pesadillas de violencia luego de ser condenado por un asesinato que cometió. Allí se alzó con el Gran Premio de la 61.ª Semana de la Crítica, un certamen paralelo dedicado a los jóvenes talentos que se realiza durante el festival.

“Estamos felices: aquí, en Cannes, acabamos de ganar dos premios de la Semana de la Crítica. Es algo increíble para la película La jauría, que tuve el placer y el honor de dirigir y escribir (...) estamos muy felices de representar a Colombia. Es increíble estar aquí, por el cine colombiano y por la juventud colombiana”.



Mientras habla sin parar, todavía embriagado por la emoción, Ramírez Pulido, de 32 años, abraza a dos jovencitos: Jhojan Jiménez y Jhoani Barreto, los dos protagonistas de La jauría, su primer largometraje que ayer se alzó con el premio más importante de la 61.ª Semana de la Crítica, además del galardón que le concedió la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos (SACD) de Francia.

El jurado, presidido por la guionista y cineasta tunecina Kaouther Ben Hania e integrado, entre otras, por la productora española María Zamora, destacó de La jauría “su intensidad, valentía y pudor. Un filme duro y tierno a la vez, donde lo visible informa también sobre lo invisible”.



La delegada general de la Semana, la francesa Ava Cahen, apuntó que los siete largometrajes y diez cortos en competición, además de lo proyectado en sesiones especiales, han ofrecido desde el pasado 18 de mayo “una vuelta al mundo” que ha conectado al público “con sus emociones más primitivas”.

Ramírez ya había estado en Cannes con su cortometraje Damiana, en 2017. “Damiana, El edén (sus cortometrajes) y La jauría son como un tríptico de una búsqueda que tengo como autor, no solamente de la adolescencia, de muchachos marcados por la ausencia de la figura paterna, el abandono o la violencia, sino de una intención desde lo cinematográfico, en la puesta en escena”, cuenta el director.



Este jueves 20 de octubre, La jauría llega a las salas de cine del país y su director y guionista nos cuenta detalles del filme:

La historia se aleja de lo típico del cine nacional y ahonda en la psiquis...

La violencia es como un ente que busca encarnarse en cuerpos y momentos de la historia, de la humanidad y lo que hago con la película es alejarme de cualquier contexto y hecho concreto de violencia en Colombia.



La jauría es una historia de ficción pura, de un chico que comete un asesinato y va a una cárcel, un lugar atemporal y sin espacio específico, no sabemos cuándo ni dónde sucede. Hay mucha violencia, pero distinta, toco el tema del perdón, la reconciliación, la culpa y creo que va a dialogar mucho con otras películas colombianas sin ser como las demás.

El rodaje se realizó en la periferia de Ibagué, Gualanday, Valle de San Juan y Chicoral (Tolima). Foto: Valiente Gracia Alta Rocca Films

Aquí vemos infancias difíciles traducidas en adolescencias complejas.

Todos estamos marcados por nuestra infancia, lo que nos heredaron nuestros padres. Cuando te enfrentas a temprana edad con cosas fuertes como la violencia, el abandono y el abuso –cosas que un niño no debería vivir– se siente peor. Creo que la película hace un retrato de una generación marcada por la violencia heredada de sus padres y que intentan alejarse de ella. Y la historia evidencia que es casi imposible salir de ahí.

¿Fue complejo el trabajo con los actores?

Fue muy intenso. El protagonista es una sorpresa, su papel no es el de un chico al que le atrae esa idea de ser el chico malo, sino que tiene la violencia muy interiorizada, de una forma muy animal. No quiere ser violento, pero cuando las circunstancias lo llevan a eso, es imposible que eso no fluya.

¿Cree que el festival de Cannes ha abierto su mentalidad en cuanto a temáticas de sus películas?



Yo me conecto con el cine contemporáneo porque son arriesgados, y en Cannes hay varias secciones que van a lo seguro, a loq ue va a gustar en general, pero otras toman un riesgo...aquí mi identifico, sin dejar de contar una historia, sin dejar de agarrarte emocionalmente.



CULTURA@CulturaET

