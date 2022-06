Intensa, demencial, violenta, inesperada, absurda, radical y profunda. Esos son algunos de los adjetivos que ha recibido la película Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once), quizá la experiencia cinematográfica más arriesgada del año y que se estrena este jueves en salas de cine.

Dan Kwan y Daniel Scheinert, directores que ya impactaron con propuestas como Swiss Army Man, en la que se pudo ver a Daniel Radcliffe despojarse de la sombra de Harry Potter, para convertirse en un cadáver flatulento que entabla una amistad con un náufrago un tanto inestable.



Solo con ese calibre argumental, esta dupla de cineastas causó mucho interés entre quienes buscaban historias que no solo fueran retadoras, sino que llevaran al extremo el surrealismo y hasta el melodrama más azucarado, lo que podría haber sido una comedia o una aventura de amigos extraños.



Ellos no fallaron y ahora han llegado a alcanzar una nueva escala evolutiva en su potente manera de hacer películas, gracias a Todo en todas partes al mismo tiempo, que parecía un delirio más a los que nos tiene acostumbrados la productora A24, pero que trajo como sorpresa que se convirtió en la más exitosa en la taquilla de esta compañía.

La alucinante película fue producida por la compañía A24. Foto: Diamond Films

A24 ha sido artífice de clásicos contemporáneos como El sacrificio del ciervo sagrado; Midsommar, El legado del diablo, En los 90, Minari o la aterradora y recientemente estrenada X.



No es fácil clasificar una película como Todo en todas partes..., en la que la protagonista es la grandiosa Michelle Yeoh, la musa –nacida en Malasia– de algunas películas de Jackie Chan; la impactante Wai Lig, la chica Bond que no se dejó eclipsar por Pierce Brosnan en El mañana nunca muere o la mortífera guerrera samurái Yu Shu Lien en El tigre y el dragón.

Es cierto que tiene un poco de artes marciales, algunos toques de homenaje al cine de acción, pero en realidad Yeoh consigue uno de los regresos más interesantes y aplaudidos para una estrella que necesitaba un protagónico a su medida y fuera de cualquier narrativa predecible.

Su nueva historia gira en torno a Evelyn Wang, una mujer madura que sobrevive en Estados Unidos con una lavandería que parece estar a punto de colapsar, un marido paciente que aunque la quiere parece estar a punto de dejarla y una hija adolescente que vive en un eterno conflicto tratando de entender quién es y qué demonios quiere hacer con su vida.



Emily (centro) tiene una vida complicada y rutinaria, pero pronto descubre que encierra un poder inexplicable. Foto: Diamond Films

Hasta ahí, todo pinta como un dramón puro que tiene clara su ruta; sin embargo, Dan Kwan y Daniel Scheinert se salen del libreto y llevan la historia al terreno de la ciencia ficción y la idea de los multiversos, los mundos paralelos, las dimensiones laterales en las que una persona puede experimentar varias vidas y en las que las decisiones (por pequeñas que sean) traen consigo consecuencias de un peligro inimaginable.



Evelyn, la señora de rostro estresado, que tiene problemas para pagar los impuestos de su negocio y no quiere aceptar que su hija es lesbiana, termina atrapada en una batalla entre muchas realidades, que no tiene nada que envidiarles a Marvel y a sus superhéroes.

Con situaciones que van de lo cómico a lo sangriento y que no vale la pena describir para no arruinar la experiencia y la sorpresa, la protagonista se reencuentra con lo que fue y pudo ser su vida, teniendo en cuenta el camino que escogió.



En ese proceso se convierte en una luchadora invencible, en una estrella de cine, en una madre que en lugar de dedos en las manos tiene salchichas o muta en una animación infantil, tratando de salvar a la humanidad y a sus seres queridos. Un viaje alucinógeno que, cuando parece tocar tierra, se eleva en otro demencial giro narrativo que no cansa.



La protagonista luchará sin descanso para proteger a su familia. Foto: Diamond Films

Michelle Yeoh lucha con un grupo policías mientras aprende a saltar de un universo paralelo a otro. La brutal pelea se convierte a los pocos minutos en una coreografía cargada de humor físico en el que sus adversarios tratan de usar su trasero para escapar a otra realidad y ella tiene una visión en la que no está casada y, en lugar de tener una lavandería ahogada en deudas, es una joven que se va al campo a aprender kung-fu y descubre el letal poder que puede tener el dedo meñique. Esto es solo un ejemplo del banquete de giros que tiene la película.

En entrevistas recientes la propia actriz, de 59 años, ha recalcado que este es un viaje alucinante y que por momentos llegó a pensar: ‘¿Qué demonios estoy haciendo aquí?’.

Pero siempre los Daniels (como son conocidos en el medio cinematográfico los directores de la película) le respondían con una sonrisa y le recordaban que bajo esas capas de surrealismo se escondía algo más profundo. “Todo en todas partes al mismo tiempo es acerca de las personas, sus conexiones y sus frustraciones”, le recordaban. En realidad no mentían.

“Evelyn Wang merece tener una voz y ser escuchada a través de la experiencia que vive junto con sus seres queridos. Pero lo que me entusiasmó del proyecto es que abarca tantos géneros y momentos de otros filmes–recuerda a Matrix, a 2001: Odisea en el espacio o La ciencia de los sueños–, y la única forma en que realmente podrían impulsar esto era usando la ciencia ficción. Pude hacer de todo: acción, terror, drama, romance y experimentar dentro de una historia de amor”.

Eso reconocía, en un artículo de la revista Elle, una Michelle Yeoh emocionada y que recalca su gran poder frente a las cámaras. ¡Hagánse a un lado, superhéroes de Marvel, Evelyn Wang les puede romper la cara!

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1