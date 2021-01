¿Ama a los vampiros?...Tiene que conocer a esta chica en patineta 

Hace unos años una película de vampiros hizo que el público trasnochara y le ganara la batalla al cansancio en una ciudad tropical. Se trataba de Una chica vuelve a casa sola de noche (A Girl Walks Home Alone at Night), que hizo parte de la programación de Cine Bajo las Estrellas, un espacio de encuentro de la edición 55 del Festival Internacional de Cine de Cartagena.



El filme generó un voz a voz que la catalogó en ese momento como una de las películas más interesantes y sorprendentes de la programación de ese año.

Pasada la medianoche, el público se conectó con la historia de una joven iraní que adoraba pasear en patineta por calles solitarias y que en ese recorrido se encontraba con personajes marginales, mientras descubría una insaciable sed de sangre.



A los asistentes a esa función les quedó totalmente claro que se encontraban ante una producción que escapaba de muchos estereotipos del género de los chupasangres.



Realmente era una hermosa anomalía en blanco y negro que demostró por qué ya muchos la consideraban un filme de culto, de esos que llegan a ser venerados con devoción casi religiosa y que, a pesar de que pase el tiempo, se quieren ver una y otra vez.

Una chica vuelve a casa sola de noche fue dirigida por Ana Lily Amirpour, una bióloga inquieta por el cine, de origen iraní, pero que nació en Londres, creció en Miami y ahora vive en Los Ángeles y que desde pequeña mostró su interés por los cómics. En su infancia, con sus amigos, rodaba cortos de terror en su jardín con una cámara casera.



Pero en su ópera prima, que ambientaba una ciudad sin futuro de Irán, pero filmada en una zona industrial de California, la realizadora se dejó llevar por planos largos y algunos tomas de colmillos ensangrentados, que servían como telón de fondo de una historia de amor.



Sumada a una tensión que no dejaba de crecer entre silencios y una narrativa que, fácilmente, recordaba las viñetas de un cómic de horror.Una chica vuelve a casa sola de noche también revela a una heroína que imparte justicia de manera violenta, acompañada con una banda sonora con golpes de rock y fusiones que recuerdan melodías de filmes de antaño.

Una chica que camina sola a casa por la noche Foto: EL TIEMPO PLAY

Como la música de la banda Federale, que no puede esconder su tributo al cine de wéstern, otro de los géneros que inspiraron a esta producción que ahora se puede ver, revisitar o descubrir en la plataforma de contenidos EL TIEMPO Play.

Se trata de una herramienta digital por medio de la cual se puede acceder a noticias, transmisiones en vivo, documentales, series, pódcast y películas como esta, que ofrecen otras mirada y otras experiencias sensoriales o estéticas.

Amor por los marginados

“¿Creo que es una película de terror? Si hay un vampiro en la historia, estás en un reino determinado. Pero siento que se parece más a una película de John Hughes (famoso por retratar la compleja etapa de la adolescencia en comedias con cierto tono de drama como en The Breakfast Club o Some Kind of Wonderful)”, reflexionaba en una entrevista la realizadora acerca de su película.



Aunque creció viendo películas de terror en un viejo VHS, Ana Lily Amirpour siempre recalcó que la chica de su película era algo más que una aterradora adolescente buscando su lugar en el mundo entres las calles de una ciudad alejada de la opulencia o belleza, conocida como Bad City.





“Amo a todos los marginados y rechazados”, recordaba la directora que siguió tratando de contar las historias de esos personajes en The Bad Batch o en series como Legión y en un episodio de la nueva versión de la serie The Twilight Zone pero, hasta ahora, no ha logrado superar lo conseguido con aquella joven que caminaba sola y asustaba por la noche.



Andrés Hoyos Vargas

