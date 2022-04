“Nada es justo en el mundo”, le dice un taxista a Rahim, un hombre que tuvo un permiso para salir de la cárcel y afronta un dramático recorrido para tratar de recobrar totalmente su libertad, saldar sus deudas y tratar de comenzar una nueva vida. Rahim se aleja del automóvil mientras lo acosa otro conflicto que se suma a lo todo que está experimentando. ¿Qué significa hacer el bien y qué precio hay que pagar cuándo se trata de alcanzarlo?



El pobre no sabe la respuesta a estos interrogantes que marcan la película Un héroe, la más reciente producción del director Asghar Farhadi, considerado como uno de los mejores realizadores del cine iraní.

Tras Una separación (2012) y The Salesman (2016), que ganaron el premio Óscar en la categoría de mejor filme internacional, Farhadi regresa a los terrenos de la cotidianidad y el drama familiar para ofrecer una interesante mirada a la moral, los valores y los conflictos de la sociedad iraní (con un imponente reflejo que se aplica para todo el mundo). Ahora el realizador también fija su trabajo en la atención mediática, las redes sociales y la manipulación institucional.



La historia de Rahim es la de un hombre que ha cometido un error y que tiene poco tiempo para tratar de solucionarlo. De la mano del actor Amir Jadidi, el espectador se encuentra con un hombre sencillo, frágil y desde los primeros segundos de la película revela una naturaleza bondadosa.

Está encerrado al no poder cumplir con una deuda tras ser denunciado por su codeudor, quien tuvo que cubrirla, y tiene un salida especial de dos días para ver a su familia y tratar de convencer al hombre que lo llevó a la cárcel para que él le dé una oportunidad de pagarle y volver a empezar junto a su hijo, su hermana, su nueva pareja y su cuñado. Pero no nada será fácil.



Barham,(izquierdaa) el codeudor afectado en el filme representa el exigente código moral que rige en Irán. Foto: Amir hossein Shojaei

El protagonista se aferra a una esperanza y la narrativa que construye Farhadi demuestra que los obstáculos aparecen cuando Rahim apuesta por ser correcto y hacer las cosas bien. Tras su salida de la cárcel, visita a su cuñado que trabaja en una excavación arqueológica, y para hablar con él tiene que subir por un andamio muy alto. Sin embargo, cuando llega a la cima, su cuñado no le da tiempo y tienen que bajar de nuevo. Pasa de estar en lo más alto a tener que descender: un detalle que da pistas de lo que el paradójico héroe experimentará de ahí en adelante.



La fórmula de subir, bajar y recomenzar, se cocina a un ritmo suave, cargado de muchas conversaciones que giran alrededor del desgraciado protagonista, pero la historia da un giro cuando Rahim cuenta que en su viaje a casa ha encontrado un bolso con 17 monedas de oro y quiere devolverlo.

Creo que la idea de un héroe que toma todas las decisiones correctas durante un largo período de tiempo es como una fantasía. FACEBOOK

TWITTER

“Hay mucha gente como Rahim a nuestro alrededor y si la gente les da una oportunidad son muy buenas personas. Son gente muy sencilla. Pero como no pudieron recuperar sus derechos, tuvieron que cambiar y convertirse en otra persona. Si la gente los entendiera, viviríamos en un lugar mejor”, reflexionaba en una entrevista el actor Amir Jadidi.



El acto del hombre llama la atención en muchos ámbitos y, como suele pasar en un mundo en lo que lo correcto, o la bondad, son vistos como algo inusual, su matiz de altruismo se convierte en noticia. Es, en realidad, un héroe: un hombre que estuvo en la ruta de la humillación, pero que fue capaz de ser bueno y honesto a pesar de sus problemas. El halo de la esperanza parece brillar con más fuerza. Todos se conectan de manera emocional y económica con la historia.



“¿Desde cuándo hay que premiar de esa manera hacer el bien?”, se pregunta enfurecido Barham, el codeudor afectado en una escena del filme, mientras la batalla por la empatía del espectador la empieza a perder Rahim.



Sahar Goldust interpreta a Farkhondeh, la pareja del protagonista. Foto: Amir hossein Shojaei

“Lo más cercano a nosotros somos nosotros mismos. Pero ni siquiera nosotros tenemos una idea clara de quiénes somos. Traté de llevar esta ambigüedad a la película. Desde el principio, sentimos que conocemos a Rahim. Todas las decisiones que él toma, u otras personas toman por él, son claras. Pero luego, a medida que se desarrolla la historia, descubrimos que todas sus decisiones fueron en realidad ambiguas o manipuladas”, reconoció el director Asghar Farhadi, en una entrevista para la web Vulture.com.



Asghar Farhadi es uno de los realizadores más importantes de Irán. Foto: duchili



Precisamente cuando aparecen esas ambigüedades y esos grises en este héroe es cuando la historia toma mayor fuerza y el concepto de ese héroe sobrepasa la emoción inicial y lleva a los cuestionamientos, las dudas, pero también a tratar de entender el giro que va dando la trama. De la sensación de una especie de justicia divina, se pasa a un descontrol y al miedo.



“Creo que la imagen que tiene de sí mismo al principio es la imagen que le dieron los demás”, apuntaba Farhadi en la misma entrevista, dando más pistas del mensaje del filme.



Bien lo decía Amir Jadidi al tratar de definir lo que significa ser un héroe: “Es hacer brillar tu propia luz, salvarte a ti mismo, pero a la vez salvar a los demás”, pero su personaje sufre mucho y tiene algunas intermitencias en el recorrido.

“Creo que la idea de un héroe que toma todas las decisiones correctas durante un largo período de tiempo es como una fantasía. No sucede en la vida real. Tal vez en diferentes períodos de nuestras vidas necesitamos un héroe. Pero también debemos entender que esta es una idea inventada, esto no es real. Tal vez en una familia puedo entender que un miembro de esa familia se convierta en héroe, pero realmente no entiendo cómo una persona puede convertirse en ese ideal. Tal vez por un pequeño período de tiempo. ¿Pero durante diez años? ¿Veinte años? No va a suceder, a menos que esa persona muera”, contrastó Farhadi en Vulture, revelando más pistas de la discusión que plantea en su película en la que se ve el sacrificio que hace un hombre bueno que quiere pagar una deuda para salir de la cárcel, y en el camino encontrará la verdadera libertad.



CULTURA

@CulturaET

