Neil Bogart tenía el sueño de crear un sello disquero que fuera exitoso, pero tuvo que comer un poco de polvo y sentir el fracaso respirando en su oreja para lograr ese objetivo. Él fue el artífice de Casablanca Records, que quería moverse en los terrenos de la disidencia, pero apostando por el rock, el pop y hasta el disco.

La fórmula de Bogart era sencilla: quería hacer sentir tan cómodos a los artistas que firmaba, que les decía que no trabajan para ellos, sino con ellos, refiriéndose a la compañía discográfica. Una ecuación que la película Disco de oro, ha querido recrear, contando la historia de un visionario, de un loco, de un incomprendido y un productor arriesgado, el modelo perfecto para una biopic cinematográfica ambientada en la loca industria musical cuando aún no estaba ligada a plataformas digitales y contratos que no dejan de estar exentos de críticas.



En 1974, era de excesos y búsquedas musicales Neil Bogart tuvo la oportunidad de abrir las puertas de su sueño a bandas que luego harían historia: Kiss, los rimbombantes Village People y la diosa del disco y del pop Donna Summer. Disco de oro rinde homenaje a todo ese pandemónium, pero se enfoca más en revelar las batallas cotidianas del empresario protagonista; no en vano el director de la película es su hijo Timothy Scott Bogart, que hace un recorrido sin grandes sorpresas, pero con un cariño especial por retratar las ganas de hacer música contra todos los obstáculos.



Puede leer: 'Rápidos y Furiosos X': lo mejor y lo peor de la película de Toretto y su pandilla

La película de una familia muy peculiar

“Lo que aprendí fue que Neil trataba a los artistas como familia”, insiste Jeremy Jordan, quien se mete en el papel de la estrella de toda esta historia.

“Esa es una especie de su magia: les daba la bienvenida, los llevaba exactamente a donde están en su viaje musical, su viaje personal, dónde están en la vida, dónde están creativamente, y los hace sentir que son parte de su familia Así consiguió que todas estas personas se unieran. Tenía este magnetismo y era inteligente como productor y hombre de negocios”, agrega el actor en una charla a la que tuvo acceso EL TIEMPO.

Pero fue en el peor momento de su compañía cuando Bogart tuvo una idea luminosa para triunfar. "Con Casablanca al borde de la bancarrota, Neil estaba organizando una fiesta n su enorme casa de Los Ángeles cuando alguien arbitrariamente puso la canción ‘Love to Love You’, que solo duraba unos tres minutos; pero luego alguien le pidió que la repitiera y así siguió el ciclo.



Otro tema: ‘La Perra’: ¿De qué trata el corto colombiano que compite en el Festival de Cannes?

Facebook Twitter Linkedin

La cinta revela la locura que causó una canción de Donna Summer. Foto: The Boardwalk Entertainment Group, Hero Entertainment Group

Neil miraba impactado como esa composición se metía en los cuerpos de sus invitados, así que tuvo la idea de extender la duración del tema, la duración perfecta para tener sexo sin tener que reiniciar el disco", recordaba el actor. Love to Love se grabó con la intérprete fingiendo unos 23 orgasmos para darle un toque verdaderamente sensual.

Facebook Twitter Linkedin

Neil Bogart se arriesgaba con sus artistas y lidiaba con las consecuencias. Foto: The Boardwalk Entertainment Group, Hero Entertainment Group

“Neil Bogart está allí con ella, y él sabía que la canción tiene que vender sexo para tener éxito, por lo que realmente se involucra con Donna, y se vuelve un poco inapropiado, sin duda, pero no puedes dejar de verla. Y siéntete libre de juzgarlo por sus métodos, pero llevó a Donna a un lugar con esa canción que hizo que el resto del mundo viera lo que sabía desde el principio. El disco la convirtió en una sensación de la noche a la mañana y lanzó a Donna a la estratosfera”.Pero la cinta también cuenta como una extraña banda de Nueva York se convirtió en la primera en ser contratada por Casablanca.



Otro tema: 'Bailando en silencio', la película que transformó a Shakira en un carnero

Facebook Twitter Linkedin

Kiss fue la primera banda que firmó con Casablanca Records. Foto: The Boardwalk Entertainment Group, Hero Entertainment Group

Se llamaban Kiss y ese fue el inicio de un trayecto que luego los convertiría en leyendas. Casablanca también tuvo a la banda de funk Parliament, Village People,.Gladys Knight y hasta Cher. Neil Bogart murió de cáncer el 8 de Mayo de 1982 a los 39 años, pero dejó un legado musical poderoso y cargado de maquillaje, locura y sensualidad.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy72