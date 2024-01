Así fue la increíble historia de convertirse en hijo de Griselda Blanco

Martín Fajardo se dio cuenta de que quería ser actor y que le encantaba el mundo de las cámaras, los estudios y las historias cuando lo invitaron a un programa especial de niños de Sábados Felices (Sábados Felicitos). Quedó maravillado –y eso que solo tenía 3 años– en ese momento y nada lo paró. Ahora, con 14 años de edad, Fajardo ha sumado apariciones en series en Disney o Nickelodeon, pero tiene el reto de ser uno de los hijos de Griselda Blanco, la narcotraficante colombiana más peligrosa y letal.

El actor es parte de la serie Griselda, protagonizada por Sofía Vergara y una de las apuestas más grandes de Netflix. La producción, que fue dirigida por Andrés Baiz, cuenta la vida de la ‘reina de la coca’, la ‘Madrina’ y la mujer a la que Pablo Escobar le tenía mucho respeto, se estrena hoy en la plataforma de streaming con seis episodios acerca de la fórmula clásica de la ascenso y la caída de una traficante que dejó una huella de sangre y crueldad.

Además, se trata de un proyecto en el que Vergara revelará otras capas de su talento actoral, dejando a un lado el tono de comedia que la hizo famosa en Hollywood y dando paso a una villana que no tuvo compasión cuando de negocios o traiciones se trataba, pero que encontraba en sus hijos (Uber, Dixon y Ozzy, interpretado por el caleño Martín Fajardo).



Griselda Blanco (en la piel de Sofía Vergara) da un giro al trabajo interpretativo de la actriz.. Foto: Netflix

“Hice una audición y como al mes recibí la llamada de mi mánager con la noticia de que me había ganado el personaje de Ozzy, fue un proceso muy interesante y me acuerdo de que les pregunté a mis papás, que vivieron esa época, e investigué más sobre el tema”.



Griselda Blanco nació en Cartagena en 1943 y, tras vivir en Medellín, a los 21 años emigró a Estados Unidos, donde a principios de los 70 comenzó a traficar cocaína; fue encarcelada, hallada sospechosa de la muerte de tres maridos y fue asesinada en la capital de Antioquia el 3 de septiembre de 2012, en una carnicería.

“Fue una mujer muy malvada, y yo pensaba cómo una sola persona era capaz de hacer tanto daño y eso fue muy impactante para mí. Es cierto que no me tocaron escenas fuertes en la serie, pero uno sabe lo que está pasando. En realidad creo que mi papel y de los otros hijos le dieron un poco de luz a su vida, ya que cuando ella se estresaba o estaba nerviosa se acercaba a ellos y se sentía tranquila y segura”, agrega el actor, que adoró trabajar con Sofía Vergara.



Ozzy (derecha) era uno de los hijos consentidos de Griselda Blanco. Foto: Netflix

“Fue una experiencia increíble, Sofía es una persona muy divertida pero sabe cuándo debe hacer el cambio o el ‘switch’ y entrar en modo de trabajo. Ella nunca perdió la humildad, fue muy especial y fue un para mí y para muchos que estaban en el elenco. Ella me decía que disfrutara la experiencia. Esto fue como salirme de mi zona de confort (más emparentada con series y programas infantiles como Bunk’d, Now and Then –con Manolo Cardona y la mexicana Marina de Tavira– y I Really Haunted Loud House). Sofía Vergara me decía que esto era algo muy diferente también para ella, pero que eso fue lo que realmente le gustó del proyecto”, agrega el actor caleño al que el director Andrés Baiz le llamaba ‘mompita’ en el rodaje.

Sofía Vergara es coproductora de ‘Griselda’ junto al productor de ‘Narcos’, Eric Newman, y dirigida por el colombiano Andrés Baiz. Foto: FOTO: Cortesía Netflix

Fajardo vivió la transición de ser el consentido de Griselda y comenzar a descubrir lo que realmente hacía su madre.“Esta serie tiene un mensaje de cómo no ser, es mostrar toda la vida de Griselda y su final tan impactante es algo que yo tampoco quiero ser. Esta gente siempre tiene una vida muy oscura. Tienen tanto poder que se enloquecen y cuando eso pasa la vida va para abajo”, reflexiona Martín Fajardo acerca de este papel que representa un antes y un después y que, en la vida real, Ozzy (que hace referencia a Osvaldo Blanco) en la vida real fue asesinado por sicarios en 1992.



Martín Fajardo y Sofía Vergara lograron una buena química en pantalla. Foto: Netflix

Otro de sus hijos, Michael Corleone Blanco, no está de acuerdo con el estreno de la serie y emprendió acciones legales contra Netflix y contra Sofía Vergara (que también produjo Griselda) para evitar su estreno. Blanco considera que se creó la serie sin su conocimiento ni su permiso. Sin embargo, el estreno es el jueves 25 de enero. Y en entrevista con EL TIEMPO, Sofía Vergara dijo “El personaje me fascinó, era entender cómo una mujer pudo llegar a este nivel en un negocio tan despiadado”.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1