“Todos mis abuelos eran de Ucrania, que entonces era Rusia”, recordaba Steven Spielberg en una entrevista con El País, de España. “Mi abuelo hablaba ruso, mi abuela hablaba ruso. También hablaban yiddish e inglés. Crecí entre rusos en mi casa, pero también con un tremendo miedo a no vivir lo suficiente para sacarme el carnet de conducir a los 16 años porque iba a haber un intercambio termonuclear entre Rusia y EE. UU.”, y confesó que tenía miedo de que llegara el fin del mundo.

Spielberg recalcaba algo que –en el borde de una guerra– podría tener mucha relevancia en este momento: si él pudo vivir con sus orígenes ucranianos y rusos y su vida estadounidense, otros podrían hacerlo para evitar cualquier tipo de confrontación.

Steven Spielberg . Foto: Archivo

Más allá de un discurso pacifista o esperanzador, el director de La lista de Schindler o Munich, representa lo que Ucrania le ha entregado y lo que podría perder el mundo, culturalmente hablando. Es cierto que la música, el cine o la literatura parece estar gravitando en un circuito más cerrado, pero la realidad es que es más cercano de lo que uno cree. Hollywood es un buen ejemplo.



Mila Kunis tiene una carrera sólida en el cine y la TV. Foto: Archivo EL TIEMPO

Mila Jovovich y Mila Kunis no solo coinciden en el nombre, sino que ambas son ucranianas. Jovovich nació en Kiev y vivió ahí sus cinco primeros años, antes de dar el salto a Estados Unidos con su familia y luego convertirse en la modelo y la cazadora de zombis más famosa del cine. Kunis, por su lado, creció en la ciudad de Chervitsi. En 1991 su familia se radicó en Los Ángeles, donde comenzó una carrera como actriz que la llevó a ser protagonista de la comedia That ‘70s Show o las película Black Swan y Wonder Park.

Dustin Hoffman nació el 8 de agosto de 1937 en Los Ángeles. Foto: Bertrand Guay / AFP

También puede sorprender la dramática historia de la familia ucraniana del actor estadounidense Dustin Hoffman. Su abuelo escapó de la Segunda Guerra Mundial emigrando a Estados Unidos, pero cuando retornó a Ucrania fue fusilado. Hoffman, famoso por clásicos como Kramer vs Kramer, Perros de paja o Rain Man, se ha dedicado a contar esa historia y a recordar el dolor y las tensiones ideológicas que se han vivido por décadas en Ucrania, el segundo país más grande de Europa Oriental después de Rusia.

De ese territorio también es David Duchovny, el famoso agente Chris Moulder, de la serie Los Archivos X, la actriz Vera Farmiga, que recordó en una ocasión que solo aprendió inglés hasta los 6 años, porque cuando su familia se radicó en Estados Unidos solo hablaban ucraniano en casa.



Hasta la chica Bond de Quantum of Solace Olga Kurylenko dejó la ciudad costera de Berdyansk para convertirse en modelo de las pasarelas y ahora en estrella de acción en Occidente.

David Duchovny es también escritor y músico. Protagonizó, entre el 2007 y el 2014, la aplaudida serie ‘Californication’, pero dice que Mulder es su personaje, que él es su dueño. Foto: Cortesía Fox

En la pintura hay artistas como Oleg Tistol, quien es reconocido por explorar los clichés y estereotipos, a través de piezas interactivas como la obra Libro para colorear, que desarrolló junto a la diseñadora Anastasia Ivanova en 2013. Ha participado en algunas ediciones de las Bienales de Sao Paulo y Venecia.



Otro artista contemporáneo relevante es Ivan Marchuk, que hizo parte de una lista de los cien genios vivientes del periódico Daily Telegraph de los 100 genios vivientes (siendo el único ucraniano ahí). Se ha hecho famoso por usar una técnica de tejido con líneas entrelazadas y coloridas.



Sumado al gran novelista y narrador Joseph Roth, quien creció en una región conocida como Galitzia (entre Polonia y Ucrania), autor de novelas como Fuga sin fin, La leyenda del santo bebedor, La cripta de los capuchinos o la famosa La marcha Radetzky, que describe el ocaso del Imperio austrohúngaro a través de la saga de una familia, los Trotta. Está considerado, junto con Hermann Broch y Robert Musil, uno de los mayores escritores centroeuropeos del siglo XX.



Pero si algo representa a la cultura ucraniana en el mundo, como una postal, es la arquitectura y el estilo Barroco Ucraniano o Barroco Cosaco, que se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII, ofreciendo una ornamentación más moderada y unas formas más simples que hoy siguen en pie como el Monasterio de las Cuevas de Kiev y el Monasterio de San Miguel de Výdubichi en Kiev. También son famosas sus cúpulas en forma de cebolla que tomaron de Moscú en esos mismos siglos.



Sin embargo, el país es más famoso por la planta nuclear de Chernobyl, que el 26 de abril de 1986 sufrió un accidente y puso en vilo al mundo. Ese episodio inspiró películas, novelas y hasta la famosa miniserie homónima de HBO en el 2019.

Facebook Twitter Linkedin

Escena de la serie de HBO. Foto: HBO

El rock también tiene sonidos ucranianos. Eugene Hutz, un cantante y actor natural que apareció junto a Elijah Wood en la película Everything is Iluminated, se convirtió en estrella de la música al liderar en Nueva York a la banda Gogol Bordello, exponente de un rock con elementos de punk, música gitana y sonidos alternativos que ha girado por todo el mundo.

Al igual que Jinjer, una de las bandas más interesantes de la escena metalera, gracias a un sonido que no teme pasar de la pesadez más extrema, a melodías con fuertes influencias del ska y el groove metal.

Su vocalista, Tatiana Shmaylyuk, se hizo famosa en internet al ofrecer un rango vocal demoledor con la canción Piesces, pero más allá de ser viral por cantar como un ángel y como un demonio al mismo tiempo, la agrupación viene liderando desde hace más de cinco años los principales festivales del género y es un referente dentro del rock contemporáneo.



Ucrania, definitivamente, tiene mucho más que un conflicto y una tensionante sensación de encarar una guerra.



