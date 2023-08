La serie 'POSE' es una serie dramática estadounidense transmitida por Star+ que pone en la lupa la cultura LGBTIQ+ y de género no conforme de las comunidades afroamericanas y latinas en Nueva York durante las décadas de 1980 y 1990.



Esta serie tiene como protagonistas a bailarines y modelos que compiten por reconocimiento, mientras que en el proceso forman lazos en redes de familias elegidas por estos personajes.



(Le puede interesar: Murió Ron Cephas, el actor ganador de un Emmy por su participación en 'This is us').

En esta serie, uno de los personajes más importantes se basa en la historia de Dorian Corey, una artista drag y diseñadora de modas, quien fue una pieza fundamental en el movimiento LGTBI+ en los 80 y 90. Cory se hizo muy conocida en documentales como 'Wigstock' y 'Paris is Burning' que destacaban esta cultura.



Asi pues, la serie 'Pose' retrata en el personaje de 'Elektra', que tuvo una trama en la segunda temporada, y fue inspirada en un hecho específico que vivió la actriz performativa Dorian Corey, ya que dos meses después de su muerte, la mejor amiga, Louis Taylor, fue hasta su apartamento a buscar, junto con dos personas, disfraces para Halloween y en esta visita se llevaron una sorpresa.



(Le puede interesar: 'Aurora': los claroscuros de una migrante colombiana en Nueva York llegan al cine).

Facebook Twitter Linkedin

Dorian Corey, artista drag en el documental 'París is Burning'. Foto: París is Burning.

Taylor encontró un cofre gigante verde en el fondo del gran armario, el cual no pudo abrir. Sin embargo, Taylor cuenta que intentó abrirlo con unas tijeras y, apenas corto un trozo del cofre de este, salió un olor que no podían soportar, así que llamó a la policía.



"Solo peso 135 libras. No podría levantar esa cosa", indicó Taylor para la revista Nueva York en 1993.



"Dentro de un cofre encontraron el cuerpo de un hombre que había sido envuelto en cuerina y guardado dentro de esta maleta, quien tenía un disparo en la cabeza y dado que había unas latas de cerveza antiguas junto a él en la maleta y el estado en el que estaba se terminó que esto habría ocurrido hace al menos 20 años en ese momento no había manera identificarlo", narra Nicolas Luengos en TikTok.



Además, Luengos cuenta en el video que solamente se determinó su sexo y una aproximación de su edad, eventualmente lograron sacarle sus dedos, rehidratarlos y usarlos para marcar su huella dactilar. Finalmente, la Policía identificó a Robert Worley, también conocido como Bobby Worley.



"Este hombre había estado antes tres años en prisión por de una mujer y Robert llevaba más de 25 años desaparecido, hablaron con el hermano de Robert y él dice que lo estaba sorprendido de que lo hubieran encontrado muerto. Robert era un hombre afroamericano en sus veinte y según su hermano Robert era novio de Dorian Corey porque recuerda que en esa época él estaba saliendo con alguien. Incluso recuerda escuchar que era una drag queen y dice haber ajustado el nombre Dorian ahora. Esto no está confirmado", mencionó el hombre en el video.



Hasta hoy, se conoce que el caso nunca fue resuelto y no fue posible descubrir cuál fue la razón por la que Corey tenía en su armario el cuerpo de este hombre. No obstante, con la confirmación por parte de los escritores de la serie en un caso similar que apareció en producción, la audiencia ha dado espacio para reflexionar sobre lo que pudo ocurrir, enfocado en la violencia que históricamente han recibido la comunidad LGTBQ+ y, específicamente, las mujeres trans.

Más noticias

¿Es cierto que Netflix hará un documental de Canserbero? 'All we Need is Love'

¿'La Saga: negocio de familia' regresará a la televisión con una nueva temporada?

¿Se queda en casa este puente?: estas son las series y películas que puede ver

CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL