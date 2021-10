‘Ron Da Error’: la historia de una amistad imperfecta

No es un secreto que la tecnología actual es un bocadillo para las nuevas generaciones: como si vinieran con un chip implantado los niños más pequeños manejan al dedillo celulares, computadores, consolas y iPads. La cercanía con estos dispositivos, sumada a algunas frustraciones y la búsqueda de oportunidades que ofrecen, fueron los insumos de Ron Da Error, la película animada que se estrena este 21 de octubre.

“Tengo dos hijas de 3 y 4 años y todo el tiempo me pregunto ¿a dónde van con el iPad o con mi móvil? Parte de la historia surge de esa inquietud, pero también de la soledad en la que a veces están los niños cuando nadie quiere jugar con ellos en el recreo, la presión social que sufren, las expectativas que desarrollan en sus entornos y ese sentimiento universal que tienen todos los niños de que los demás lo tienen todo resuelto menos ellos. Y es un sentimiento que perdura toda la vida”, dice la codirectora, coguionista y productora ejecutiva del filme Sarah Smith en una charla con EL TIEMPO.



Ron Da Error (Ron’s Gone Wrong) es el relato de una amistad imperfecta: Barney está por entrar a la secundaria, es un chico dulce y solitario, sin amigos y que no tiene un B*Bot, un dispositivo tecnológico que promete reemplazar cualquier amistad y ser el compañero ideal. Graham Pudowski, su papá, y Donka, su excéntrica abuela, deciden regalarle al chico su B*Bot: se llama Ron. Sin embargo, el aparato está defectuoso y más que de ayuda, le resultará un problema.



“Vivimos en un mundo en el que los algoritmos intentan sugerirte los amigos en las redes, esos desconocidos con los que eventualmente compartes gustos políticos o ves las mismas recetas”, comenta Pete Baynham, coguionista de Ron Da Error y experto en escribir comedia, trabajo por el que fue nominado al Óscar gracias a la segunda parte de Borat. “Ron no tiene ninguno de los programas que hicieron que el B*Bot causaran tanta sensación en los niños que comienzan la secundaria. No tiene la menor idea de lo que le gusta a Barney y no sabe nada de lo que significa ser un amigo”, agrega.

Para las voces en inglés de los personajes prestaron sus voces actores de la talla de Zach Galifianakis (Ron), Jack Dylan Grazer (Barney), Olivia Colman (Donka) y Ed Helms (Graham Pudowski).



Smith y Baynham son británicos y han trabajado antes en películas como Arthur Christmas (Operación regalo, 2011). Ron Da Error es su primera película con Locksmith Animations, estudio que también debuta en el género.

En principio la historia iba a ambientarse en Londres, pero a medida que fueron desarrollando el proyecto se decantaron "por una ciudad pequeña del tipo en el que vive la mayor parte del público. Un lugar común y corriente -explica Smith-. Viniendo de Pete y de mí, en cierto sentido la película tiene un tono de comedia de estilo británico".



El aspecto físico de Ron es de las cosas más llamativas de la trama: "Unimos muchas piezas aquí, en principio buscamos amigos diseñadores, que trabajan haciendo personajes animados, entre ellos, algunos alemanes que son brillantes en estos temas tecnológicos. Queríamos hallar el tono ideal, por eso hicimos tanta investigación.

Empezamos con un diseño al que llegamos, y cada vez que le agregábamos algo hacíamos un test de animación para ver cuántos golpes podía resistir y qué tan molesto podía llegar a ser. Tuvimos colaboración de gente brillante para llegar al personaje que ves en pantalla”, recuerda Smith.



“Creo que nuestra ideas era que los chicos pensaran que Ron es tan genial que puede ser lo que viene después del iPad, un dispositivo que la gente recordara y reconociera en el mundo real. Algo así como fue E.T.”, agrega Peter.



