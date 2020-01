Conozca la historia del hombre que corrió desnudo en los Óscar

Así fue la historia de Robert Opel, el hombre que corrió desnudo una gala de los Óscar y cómo fue uno de los momentos más insólitos de toda la historia de los premios cinematográficos.

En la ceremonia de los premios Óscar de la Academia de 1974 todo estaba dentro de los normal de una premiación cinematográfica: aplausos, estrellas de cine sonriendo y una parafernalia de glamur y talento sin giros inesperados en su libreto.

Pero todo eso cambió cuando el actor David Niven invitó al escenario a la actriz Elizabeth Taylor para que revelara el ganador en la categoría de mejor película.



“El premio a la mejor película nunca es probable, y ahora para divulgar el contenido del sobre más importante de este año es una persona muy importante para el mundo del entretenimiento…”, decía Niven en un importante acento inglés, como preámbulo a la aparición de Taylor.

Pero cuando estaba por terminar la frase “y alguien probablemente…”, apareció a espaldas del actor un hombre corriendo -a espaldas de Niven- totalmente desnudo que sonreía mientras la cámara registraba su micro maratón al reconocimiento. El hombre, luego identificado como George Opel, levanto sus dedos haciendo la señal de victoria mientras el público lanzaba un grito unánime de sorpresa.



David Niven parecía no entender lo que pasaba cuando su discurso de bienvenida a una colega se interrumpió por el insólito acto de irreverencia desnuda. Pero de su confusión pasó a una sonrisa mirando mientras se perdía Opel al final del escenario.



En un poco más de siete segundos este personaje del que luego se sabría que era fotógrafo y artista, consiguió un poco de fama y hasta admiración de millones de fanáticos de la gala al haber conseguido colarse como Dios lo trajo al mundo a una fiesta que parecía muy exclusiva y que ostentaba desde esa época una gran logística de seguridad.



Luego la orquesta en vivo tocó un poco de música para tratar de no darle tanta importancia a la situación. Los actores, productores otros tantos del mundo del cine aplaudían sin parar, mientras David Niven lanzaba pero es fascinante pensar que probablemente su último comentario.



“Esto estaba destinado a suceder pero no es fascinante pensar que la única risa que puede desatar ese hombre es la que genera cuando se quita la ropa y muestra sus... pequeñeces?", dijo con esa sutileza británica que lo caracterizó.



El acto del corredor desnudo (también conocido como Streaker y que se ha convertido en un episodio jocoso en muchos eventos deportivos) llamó la atención y se convirtió en parte de la historia de los Óscar.

David Niven no pudo contener la risa e hizo un comentario irónico. Foto: Captura en video de una imagen en Youtube

La gente hablaba más de ya no tan anónimo personaje que de la película Sting, que era la que guardaba el sobre de la categoría

.¿Pero qué pasó con George Opel?

Pues él siguió su vida como fotógrafo y artista manejando una pequeña galería de arte dedicada al homoerotismo llamada Fey-Way Studios.



Pero en 1979 cuando el lugar fue asaltado por dos hombres y todo terminó con la muerte de Opel a causa de un disparo de un hombre que hizo de una pequeñez (salir corriendo sin ropa en la gala de unos premios de cine) el mejor impulso para llegar a ser mediático y recordado ahora, cuando los premios de la Academia se preparan para añadir otro episodio de reconocimientos, premios y uno que otro detalle insólito, claro no tan memorable como el de Opel.



