Appletv+: La impresionante historia de las peleas en el aire para matar nazis

Los fines de semana a principios de los 80 era casi un ritual no perderse la serie Los tigres voladores, una producción que recreaba las aventuras de un escuadrón de pilotos de la armada estadounidense que en cada episodio aniquilaba en el aire a las aeronaves japonesas que eran aliadas de los nazis.

Con los años, y apelando a la nostalgia, los pilotos de esa ficción consiguieron crear un nicho de consumidores de alto vuelo que, al crecer tuvieron una que otra decepción al notar que las coreografías de los aviones de guerra eran casi todas tomadas de archivo y que la lluvia de balas y bombas se repetían una y otra vez a partir de una sola imagen de referencia. Sin embargo, la producción dejó huella y no sería raro que Steven Spielberg haya sido uno de sus seguidores más fervientes.



La referencia del director estadounidense viene al caso, ya que precisamente él produjo Masters of the Air (Maestros del aire), una miniserie de nueve episodios que comparte la esencia de esos tigres de antaño: acabar con los nazis a toda costa. La producción, que se estrena mañana en AppleTV+, sigue las experiencias de un grupo de pilotos de guerra que se unen en la cuadrilla de bombardeo Bloody Hundredth para exterminar a sus enemigos.

Aquí el asunto sobrepasa los 25.000 pies de altura y la batalla también tiene su base en tierra. De la mano de Spielberg, que ha demostrado con creces su gusto por las historias de la Segunda Guerra Mundial –cabe recordar que una de sus primeras comedias en el cine fue 1945– con clásicos como el filme La lista de Schindler o las series Band of Brothers y The Pacific, y en compañía de Tom Hanks –el protagonista de Rescatando al soldado Ryan– como productor.

La serie tiene una estética retro y está llena de detalles que evocan una época peligrosa. Foto: Apple TV+

Hanks y Spielberg juntos otra vez, ¿qué puede salir mal? Ya algunos se han atrevido a decir que se trata de la sucesora de las producciones televisivas ya mencionadas.

No en vano, Masters of the Air está basado en el libro de Donald L. Miller, quien fue el artífice de la obra The Pacific.



Pero aquí la apuesta se incrementa, ya que el equipo enfrenta vuelos y maniobras que rompen el aliento, sin dejar a un lado la idea de ir revelando detalles y características de la personalidad de los pilotos.

Llama la atención la aparición de Austin Butler, que consigue que la gente olvide que ya fue un clon del Rey del rock and roll, Elvis, y ahora se convierte en Gale ‘Buck’ Cleven, un tipo arriesgado que, según el actor, “rinde un homenaje a la valentía y a los que se comprometen por un mundo mejor”. Él reconoce que el trabajo mostraba sus complejidades al tener que explorar la tensión con la que tenían que lidiar los pilotos.

“Después de conversar con algunos de los que quedan de esa cuadrilla (no hay que olvidar que Masters of the Air está basada en hechos reales), que tienen más de 100 años, el tema principal que siempre recalcaron fue el del miedo”, comentó el actor en una entrevista con USA Today.

Además de potenciar un instinto de supervivencia en un ámbito de muchas carencias para su misión de lastimar al Tercer Reich.



“Lo que realmente me llamó la atención fue la poca capacitación y tecnología que tenían esos muchachos en comparación con la actualidad”, agregó en la misma charla Barry Keoghan (quien impactó recientemente por su trabajo en la película Saltburn).En la serie también actúan Callum Turner, Ncuti Gatwa, Raff Law (hijo de la estrella de cine Jude Law) y Sawyer Spielberg (hijo del productor de la serie).

Josiah Cross es uno de los pilotos de este equipo que trata de diezmar a la fuerza aérea alemana. Foto: Apple TV+

Obviamente, la perspectiva emocional tendrá un papel importante en esta nueva historia, posiblemente delineada por el proceso de transformación de los protagonistas. A lo que se suma una cinematografía impactante, cargada de detalles y de una textura ocre y un poco oscura.



Hay una especie de contradicción, pues se trata de una producción de alta calidad que parece querer rendirle un homenaje al pasado. Ofrece momentos de violencia brutal y planos abiertos de soldados corriendo, pilotos aguantando el vértigo y una cascada de balas estrellándose contra su avión, que en algunas escenas fueron recreados con tecnología digital que se camufla muy bien en las escenas y no dejando perder la tensión o adrenalina propia de un combate en el aire.



Masters of the Air tiene un ritmo que no da tregua, que parece tomarse su tiempo en perfilar a sus personajes, para luego despegar con batallas increíbles y aún más memorables que las de Los tigres voladores.

