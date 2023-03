“Éramos la policía, pero llegamos en un carro que parecía familiar (no una patrulla) y con maletines que nos hacían ver como vendedores ambulantes”, recuerda el actor francés Bastien Bouillon, acerca de su personaje Yohan, uno de los agentes que investiga el asesinato en Grenoble, de una adolescente llamada Clara, en la película La noche del crimen.

No es una cinta común del género, aboga más por el suspenso y el drama. Por eso, el comentario del protagonista tampoco es una broma. El testimonio de Bouillon, dado a través de una entrevista por zoom para EL TIEMPO, en realidad escenifica un detalle que es totalmente acertado para definir el alma de esta trama policíaca, que se estrena este jueves en las salas de cine de Colombia.

La cinta no teme caminar entre los bordes del policíaco puro y duro, pero analiza la obsesión de los agentes por resolver el misterio alrededor del terrible asesinato.



Su propuesta conlleva a un interrogante tan intenso como ¿qué piensan los hombres cuando investigan crímenes cometidos contra mujeres que podrían ser sus hijas, sus parejas, sus amigas o sus hermanas?



Inspirada en el libro 18.3 - Une année à la PJ, de Pauline Guená, la historia retoma un caso real de Francia ocurrido en 2016 y recuerda, con datos en sus créditos de inicio, que en ese país cada año se denuncian 800 asesinatos y el 20% no se resuelven. Queda claro que el desenlace del triste episodio que impulsó a crear el fin no fue el más justo, pero eso solo es una parte de su argumento.

Sin armas y con dolor

La noche del crimen reconstruye momentos, ofrece pistas y claro, tiene a personas en la mira como presuntos culpables, pero no se sostiene en el típico retrato del policía que a través de la fuerza y persecuciones, sus armas o una convicción inquebrantable, lograr superar a sus adversarios o cumplir su objetivo.

“Ese es un estereotipo creado por el mismo o cine o la televisión (…). Es interesante que, a pesar de que sabemos que no se podrá resolver, uno tiene ganas de saber si puede pasar y a la vez crece el interés por lo que cada uno de los sospechosos que aparece puede aportar al caso. Visto así, siento que esa es una de las fortalezas del guion de este filme”, insiste Bouillon.



Yohan (Bastien Bouillon) sufre en el proceso de la investigación. Foto: HautetCourt.

“La cinta no responde preguntas, pero sí quiere cuestionar muchas cosas y hablar de las relaciones del hombre y la mujer, la realidad del trabajo de la policía, la falta de recursos cuando afrontan una investigación de estas características y es, a la vez, intimista. Yo no tenía que manipular armas o hacer gestos muy técnicos frente a la cámara, La noche del crimen analiza el aspecto más trivial y, si se quiere, más aburrido de la vida de estos investigadores. Queríamos deconstruir un poco su imagen y mostrar los diferentes rostros y dramas que viven en su día a día”, explica el actor, quien ya había trabajado con el director Dominik Moll en Solo las bestias, que fue otro reto de suspenso para la un poco traumatizada policía de una zona rural de Francia.

Reflexión y género

El rompecabezas alrededor del asesinato de Clara deja espacio para más fichas que se alimentan de los deseos de un policía poderosamente enérgico y ambicioso (Yohan) y otro con mayor experiencia y desencanto, llamado Marceau (Bouli Lanners). Un contraste que sí es típico en cualquier filme o serie policíaca.

Pero el mayor y mejor contraste de esta cinta, es que expone el drama de un equipo hombres tratando de resolver un feminicidio, que luego se complementa con la aparición de dos personajes femeninos que le dan un giro interesante a la investigación y a esa representación muy humana de los agentes tratando de hacer bien su trabajo, mientras se cuestionan por sus vidas y su propia naturaleza masculina.

Facebook Twitter Linkedin

La apatía, la desesperanza y la obsesión se mezclan en este filme. Foto: HautetCourt.

La noche del crimen podría tener elementos o conexiones cercanas con filmes como Polisse (dirigida por Maiiwenn), que seguía la rutina de un departamento de la policía en París, dedicados a casos muy complejos relacionados con el abuso a menores y la violencia intrafamiliar, así como las estadounidenses Zodiac y un poco de Seven–ambas de David Fincher–, específicamente en la arquitectura que se construye alrededor de las pistas y giros en la investigación del asesinato y la conexión emocional entre los implicados.



Pero el propio Bastien Bouillon recuerda que la cinta pone en la mesa de debate lo que pasa con las mujeres.

“Desde hace unos años, y con casos como el del productor de cine Harvey Weinstein (acusado de acoso y abuso sexual) y el movimiento Me Too la gente comenzó a hablar de conceptos como la igualdad de la mujeres y los feminicidios, y siento que Dominik Moll toma todos esos elementos para aportar más al tema. Todos vivimos inmersos en un patriarcado y nos va a llevar tiempo deconstruirnos (hombres y mujeres; claro, aclarando que no todos los policías tienen una visión patriarcal de la sociedad). Hoy la información está más difundida, se tiene mayor conciencia del tema…La palabra, las denuncias, todo se abrió más, tal vez lo que falta es abrir un poco más los oídos para saber y escuchar con más atención del tema”, finaliza el actor.

