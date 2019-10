Navegantes del cable / 'El camino' fue el adiós para Robert Forster

La que iba a ser una columna acerca de 'El camino: una película de Breaking Bad' tuvo un giro inesperado tras la noticia el fin de semana de la muerte del actor Robert Forster, quien aparece en la nueva producción de la plataforma de contenidos Netflix y que también hizo parte de la historia que inspiró a esta nueva narrativa.

Forster fue por mucho tiempo un intérprete que se amoldaba muy bien al título de buen actor, pero no tan famoso como para ser recordado al instante. Su trabajo era impecable, y a pesar de haber experimentado una ‘extraña desaparición del medio’–conjurada tras su impactante desempeño en la película de Quentin Tarantino 'Jackie Brown'–, pudo recuperar un reconocimiento que por mucho tiempo le parecía esquivo.

Fue nominado en 1997 al Óscar por ese trabajo.



Tras el nuevo aire a su carrera, le llegó la oportunidad de aparecer en la serie 'Breaking Bad' convertido en Ed, el dueño de un almacén de aspiradoras que en realidad se dedicaba a borrar del mapa a personas con problemas judiciales para que pudieran escapar del asedio de las autoridades. Ed fue quien ayudó a Walter White (protagonista de esa serie) a alojarse en una cabaña solitaria en New Hampshire y al personaje del abogado Saul Goodman, en una casa en Nebraska.



Forster, que falleció a los 78 años de edad a causa del cáncer cerebral, no tenía problema con los personajes pequeños de corta aparición; de hecho, su intervención en 'Breaking Bad' cuando la serie estaba por finalizar en el 2013 le hizo merecedor al Premio Saturno en la categoría de mejor actor invitado.

Lea también: El actor Robert Forster falleció el día que estrenaron su película

Tuvo una presencia importante y papeles recurrentes en episodios de series como 'Héroes', 'Divorce', la comedia familiar 'Last Man Standing' o ese extraño y seductor retorno de 'Twin Peaks', que también hizo posible Netflix.



En 'El camino...' se reencuentra con Jesse Pinkman (interpretado por Aaron Paul), quien es el centro de la trama de esa producción.



A pesar de que su partida contrastó con la felicidad del estreno de 'El camino: una película de Breaking Bad', realmente es un suceso que podría potenciar el recuerdo de este gran actor y el despertar de un interés por su carrera. Forster falleció el día que estrenaba la que sería su última producción.



De verdad vale la pena tomarse el tiempo para asomarse a una vida frente a las cámaras asombrosa y de bajo perfil, pero en un buen sentido; una vida como artista con la facilidad para afrontar cualquier personaje con todos sus retos y obstáculos.

Bueno, ¿pero qué se puede decir de 'El camino: una película de Breaking Bad'?, pues la respuesta es sencilla: se trata de una película que se convierte en un gran epílogo de una serie que parecía intocable.



Destacándose especialmente la actuación de Aaron Paul y el riesgo de sus creadores, por dar otro tono a una narrativa de una textura dramática y brutal, que convirtió en pieza de culto a su antecesora 'Breaking Bad'.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: @AndresHoy1