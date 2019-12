David Morrisey, un actor poderoso en mundos muy extraños

Para David Morrissey, protagonista de la serie Britannia y quien además es recordado por su papel antagonista en The Walking Dead con el apodo del gobernador, meterse en la piel de personajes que tiene una naturaleza gris y que todo el tiempo están afrontando ese conflicto de tratar de ser buenos, pero caen en la maldad por culpa del contexto, es un signo de su carrera en estos últimos años.

El ejemplo más claro de eso lo da precisamente Britannia, serie de la que se emite su segunda temporada los viernes a las 9 p. m. por Fox Premium Series y tiene disponible todo ese ciclo en la app de Fox Premium.



“Aulus Plaulius, mi personaje, está tratando de mantener su posición en un contexto en el que se está construyendo un gran imperio y él siente que puede perder el poder que ha logrado afianzar ”, explica el actor en una entrevista con EL TIEMPO.



Su comentario hace referencia al argumento que define al nuevo ciclo narrativo de la producción, que recrea la expansión del imperio romano en territorio británico y las luchas de poder mientras se lidian batallas a muerte con los pueblos celtas y druidas de ese lugar.



El mundo místico y casi salvaje se va transformando por una estructura de fuerza aplastante, pero a la vez de nuevas infraestructuras de desarrollo que chocan con la magia y el poder sobrenatural que se siente en esos territorios.



Plautius, el comandante del ejército, ya ha conocido esos dos mundos y tendrá que asumir una postura dentro de esos contextos que aparecen en su vida y serán esenciales para su transformación como persona.

“Mi personaje está oxidado, pero también reconoce que tiene que ser cuidadoso, más ahora que tiene como objetivo atrapar a Cait –una aguerrida celta– que se encarga de contrastar esa posición que Aulus tiene como líder”, adelanta acerca de la naturaleza del personaje que lo tiene ahora en las discusiones de los fanáticos de las series de televisión épicas.



Desde que se estrenó en el 2018, Britannia fue considerada como un producto menor en épocas en las que Game of Thrones y Vikings se ganaban la atención de millones.



Sin embargo, hay que decir que con el tiempo, la serie que protagoniza Morrissey ha conseguido encontrar su propio camino y una identidad más revolucionaria, entretenida y un poco extraña de la mano de las obsesiones de Aulus.



“Sí. Realmente él está obsesionado con el pueblo druida, la magia y el concepto de inmortalidad que ellos manejan en su cosmovisión del mundo (...) De dónde viene todo eso y para quién o para qué está trabajando cada bando en este conflicto”, explica el actor de 55 años y que nació en Liverpool (Inglaterra).



Él defiende la naturaleza histórica de la producción, a pesar de que en realidad tiene más visos de aventura.



“Es una serie histórica, porque analiza la capacidad para conquistar de una nación del imperio romano y a la vez revela la manera como los pueblos de otros territorios tienen que lidiar con esa incursión, qué papel asumen y cuál es la respuesta. Siento que ese elemento interno de la narración no ha sido solo una parte de la historia, sino que es un tema universal y relevante en la actualidad”.



Pero lo que tiene en realidad es una particular visión de la mano del dramaturgo Jez Butterworth, quien se hizo famoso por una obra llamada Mojo, en la que contaba las desventuras de un hombre que soñaba con ser estrella de rock y los obstáculos que le aparecen para evitar su objetivo.



Hay cierta coincidencia con los conflictos que experimenta Aulus, pero, a diferencia del personaje del montaje teatral, Morrissey sí ha incrementado su fama y su experiencia como actor con Britannia.



“Me ha cambiado la vida hacer esta serie. Con Aulus he podido enfrentar lo más cercano a un líder político, pero es un mundo muy extraño”, insiste el actor, que ahora mantiene un contacto con los fanáticos de la serie a través de Twitter.



“Me parece genial que se tomen el tiempo de contactarme y dejar sus comentarios y opiniones acerca de Britannia. A veces no estoy de acuerdo con lo que dicen, pero también adoro los debates que se arman alrededor de todo esto. Es una dinámica muy tranquila y respetuosa”, finaliza Morrissey, que ya tuvo experiencia en ese tema con The Walking Dead y Doctor Who.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1