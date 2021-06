Así es la vida  de los famosos 'Cazadores de tesoros' 

Mike Wolfe y Frank Fritz han recorrido miles de kilómetros por todo Estados Unidos y literalmente metiéndose de cabeza en los depósitos y garajes de fincas llenas de recuerdos, óxido y objetos que podrían pasar de la chatarra al estatus de tesoro de gran valor.

No han sido los únicos dedicados a ese negocio, pero son de los pocos que se han mantenido en la carretera televisiva como Cazadores de tesoros en el canal History, una producción que se emite los martes a la medianoche y que ahora está celebrando una década en la señal en Latinoamérica y más de 300 episodios encima solo en esta etapa.



“Realmente, este ha sido un proceso muy largo. Yo hice la presentación del programa cinco años seguidos, y cuando presenté este lanzamiento, no sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo que era el tratamiento, no tenía idea de lo que era hacer una promo. Era solamente yo filmando a Frank y a mí yendo por la ruta, por las carreteras. Sabía que esto era especial porque nos topamos con gente y objetos muy interesantes. Pero básicamente se trataba de encontrar la forma de agrupar este contenido para que se transformara en un programa de televisión”, recuerda Wolfe en una charla virtual en la que participó EL TIEMPO.



Puede consultar: Las películas para ver con papá en Netflix y otras plataformas

Facebook Twitter Linkedin

Danielle Colby Foto: History Channel

“No entendía cómo darle un formato y por eso muchas cadenas rechazaron el proyecto. Pero todo cambió cuando History los acogió y se creó ese esquema de camaradería, un poco de fetichismo por lo antiguo y una química un tanto orgánica de sus protagonistas frente a las cámaras”.



“Obviamente, yo presenté la propuesta tantas veces porque pensé que quizás se podía lograrlo y que funcionaría en Estados Unidos, pero jamás, ni en un millón de años, hubiera imaginado que sería un éxito en el mundo. Ahora estamos en 63 países y estoy ahora hablando con ustedes en esta entrevista”, recalca Wolfe, antes de lanzar una mirada a Danielle Colby, su otra compañera de aventuras.



“Danielle, Frank o yo siempre fuimos un poco como los dejados de lado. Siempre tuvimos que luchar mucho para conseguir lo que teníamos; tuvimos que luchar por muchísimas cosas que quisimos lograr, en el amor, en los negocios. Entonces creé una plataforma en la cual podemos mostrar cómo los sueños y cómo las posibilidades pueden continuar capturándose y pueden lograrse si uno lucha y uno cree en uno mismo”, agrega emocionado.

Danielle Colby llegó al programa hace unos años. Wolfe recuerda que pasaba frente a la tienda de antigüedades con sus tatuajes y sobre un monopatín. Él la conocía y en una ocasión compitieron por quedarse con una lámpara antigua en una venta de garaje. Poco después se hicieron amigos y luego la joven, amante del burlesque y de Frida Kahlo, fue parte del equipo.



“Creo que todos tienen su rol en el programa y el que yo ocupo es el lugar perfecto para mí. Me gusta ser como un puente entre las personas, me gusta hacer un puente entre aquel que necesita algo y aquel que lo tiene. Entonces, en cierta forma esto ayuda a facilitar. Me gusta facilitar procesos. En eso me destaco en la vida”, agrega Colby, quien aparece en cámara dejando ver un poco más atrás un póster de Blaze Fury, una leyenda del burlesque que se hizo famosa en todo el mundo.



“Cuando encontré este póster, sentí que reflejaba la historia del burlesque y sentí que reflejaba también la historia de Cleveland. Y yo realmente sentí que me hablaba a mí este póster. Estaba de verdad muy deteriorado y necesitaba una restauración, y lo hice”, explica Colby, recalcando que la conexión con el pasado va más allá de las ventas o el negocio.



En sus travesías, los cazadores de tesoros se han quedado con piezas antiguas de decoración, repuestos extraños de carrocería, radios antiguos, avisos publicitarios vintage y hasta prototipos de automóviles.



Le puede interesar: ‘Luca’: un sueño italiano de verano en Disney Plus

“Una vez encontramos un Porsche Speedster, diría que de antes de los años 60. Siempre hay autos en nuestras cacerías (…). Un Cadillac, el Madame X, que era un prototipo. Ese carro era muy muy singular y ahora está en un museo en Utah”, recuerda Mike Wolfe.



Además de ser un programa de TV y darles un estatus de celebridades, Cazadores de tesoros se ha convertido en un espacio de encuentro más allá de las cámaras y los viajes.



Tienen dos tiendas, una en Iowa y otra en Nashville, “ambas son destinos turísticos, así que somos muy afortunados porque hay gente que viaja allí. En Nashville, a veces tenemos 16 buses de turismo que vienen porque están haciendo un tour; claro, no solamente para vernos a nosotros, pero siempre hay muchos fanáticos del programa en esos grupos”, reconoce Wolfe, quien tiene entre sus reliquias más adoradas (y que nunca vendería) una motocicleta Royal Pioneer de 1910. Solo hay cuatro en Estados Unidos y la de él es la única que no ha sido intervenida o restaurada.

Facebook Twitter Linkedin

Mike Wolfe de Cazadores de tesoro Foto: History Channel

“Ellos se enamoran de estos tesoros y del lugar. Me pasa lo mismo y no es fácil cuando vendes algo, cuando te desprendes del objeto. Soy una persona que colecciona objetos, incluso al punto de crear un universo. ¿Un acumulador? No diría eso, creo que tengo un gusto bastante refinado y quiero poder seguir caminando a mi casa. Lo mío, como todo en el programa, es un amor genuino por la historia y las cosas que reflejan algo de ella”, dice. “Pero faltan muchos tesoros por descubrir”, finaliza.



CULTURA

@CulturaET