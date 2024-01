David Soul: el triste adiós al policía con más estilo de la televisión

En los setenta, en muchas habitaciones de adolescentes de Estados Unidos o el Reino Unido había un afiche de David Soul, el actor rubio, alto y que se hizo famoso principalmente por la serie policíaca Starsky & Hutch, que también consiguió una gran fanaticada en Colombia (a principios de los 80) que seguía las aventuras de dos agentes de policía que contrastaban en su estilo y métodos de trabajo, pero que lograban luchar contra la delincuencia.

David Soul interpretaba a Kenneth ‘Hutch’ Hutchinson que escapaba de los estereotipos y era un agente más refinado y con gran suerte con las chicas; mientas que su compañero, David Starsky (Paul Michael Glaser), era más temperamental, brusco y solitario. En su Ford Gran Torino rojo con líneas blancas recorrían las calles y apresaban a los delincuentes.

Starsky & Hutch lo convirtió en una estrella mundial. Foto: ABC

Mientras tanto, Starsky & Hutch fue muy bien acogida en gran parte de Hispanoamérica, como en España, con sendos doblajes diferenciados, logrando enorme popularidad y excelente índice de audiencia en varios países hispanohablantes.



La noticia del fallecimiento de Soul, a los 80 años, la dio su esposa, Helen Snell. “David Soul, querido marido, padre, abuelo y hermano, murió ayer después de una valiente batalla por la vida en la querida compañía de su familia”, señaló Snell.

“Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo. Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas cuyas vidas ha tocado”, subrayó la esposa.

El intérprete también fue conocido por películas como Magnum Force (con Clint Eastwood) y The Yellow Rose. Así como en la miniserie de terror Salem’s Lot, inspirada en una obra del escritor Stephen King.



Ese papel se ganó el cariño de millones de fanáticos del horror. Soul interpretó a Ben Mears, un escritor que tras regresar al pueblo donde nació descubre que este está lleno de vampiros.

Dada su fama en la pantalla de televisión, se aventuró en la música, consiguiendo brillar con Don’t Give Up on Us (1977), n.º 1 en la lista de las cien canciones de Billboard, así como Silver Lady (1977). Grabó cinco discos y estuvo en varias recopilaciones musicales.

Una vida polémica

Nacido en la ciudad estadounidense de Chicago el 28 de agosto de 1943 como David Solberg, el actor pasó su infancia entre Dakota del Sur y Berlín, en Alemania.



Su padre, Richard Solberg, profesor de Historia y Ciencias Políticas, se trasladó a Berlín, donde fue asesor de asuntos religiosos de una comisión de Estados Unidos.

Soul, que adquirió la nacionalidad británica en 2004, también protagonizó varios programas de televisión de ese país como Holby City, Little Britain y Lewis. Y logró meterse de lleno en las artes escénicas y en los musicales en vivo.

El actor también probó con la música. Foto: Apple TV

Su vida privada no estuvo exenta de escándalos. Se casó cinco veces y fue arrestado en la década de los 80 por agredir a su mujer de entonces, Patti Carnel Sherman, que en ese momento estaba embarazada de siete meses.



Los cargos en su contra fueron retirados después de completar un programa de rehabilitación. Posteriormente, el actor expresó en público su arrepentimiento y llegó a visitar cárceles para hablar con los reclusos sobre la violencia machista y los peligros del alcoholismo.

En el 2004 Ben Stiller y Owen Wilson protagonizaron una versión cinematográfica de Starsky & Hutch, pero en un tono más de comedia. Aunque la cinta no tuvo una respuesta efusiva del público, consiguió que otras generaciones se interesaran por la historia de los protagonistas originales.



Soul tuvo en ese filme una pequeña aparición que fue aplaudida por los fanáticos de la producción original. “Actuar no es solo para pagar las cuentas” fue una frase repitió el actor en muchas entrevistas. Adoraba su trabajo. Precisamente Ben Stiller fue uno de los primeros en reaccionar al dejar un mensaje en su cuenta de X en el que le rindió tributo a Soul: “Definiendo lo genial de los 70”.

