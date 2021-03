La compañía de animación colombiana que produce contenidos para Marvel

Silvia Prietov lleva cinco años haciendo empresa en Colombia y cumpliendo su sueño: animar sus creaciones. Con Lucy Animation, su empresa, logró conquistar las ligas internacionales de la animación al producir contenidos para Marvel, como Man- Thing, y varios episodios para las TED Education.



“Siempre tomo el camino difícil, me gustan los retos, las cosas complejas”, comenta esta bogotana de 35 años que a los 6 vio cómo despertó su pasión por la animación en un viaje a Disney World con su familia. Apreciar de cerca el proceso del dibujo clásico en la meca de este arte fue definitivo para Silvia.



Después de cinco años dedicados a producir contenidos para compañías internacionales, se decidió a materializar una idea que le rondó durante mucho tiempo: “soy complicada y creo que por eso me apasiona tanto la mente humana”. Así nació Madhouse, una serie en animación clásica, con aire apocalíptico, contenido para adultos y mucho humor ácido, que cuenta con las voces de Alejandra Borrero y Alejandro Riaño.

“Indagué mucho sobre el inconsciente, los sueños, la locura y empecé a investigar sobre el psicoanálisis. Es un tema fascinante, me encanta leer a Freud, he estudiado mucho estos temas. A partir de ahí se me ocurrió el personaje principal de la serie, Madeus: un psiquiatra, genio y loco que se inventó un aparato para meterse en la mente de sus pacientes y curarlos”, relata.



Mientras Madhouse –que ya tiene su piloto en la web- encuentra apoyo para hacer realidad su primera temporada, la artista visual trabaja junto a Felipe Rodríguez y Luisa Velásquez en el desarrollo de Astro Packers, serie con la que ganaron el primer puesto en el Girl Power 3: Pitch me the Future de Cartoon Network.



“El primer trabajo de Lucy Animation fue un TED Education sobre el libro de la muerte de los egipcios –recuerda Prietov. Ahí descubrí que hacer sola una animación de seis minutos era imposible; William Cifuentes fue mi primer coequipero. Cinco años después hemos crecido mucho y ahora nuestra idea es montar una escuela de animación clásica en Colombia, que sea accesible para quienes no tiene muchos recursos”.

Esa es una idea muy bonita…



Cuando acabé el colegio, acá en Colombia no había dónde estudiar animación y no tenía dinero para irme por fuera del país. Entonces me gradué de artes visuales en la Javeriana con énfasis en audiovisual e hice una maestría de artes plásticas y visuales en la Nacional, que me ayudó a entender el contexto filosófico del arte, a profundizar lo que hacía. Luego me gané una beca en la Escuela de Cine de Vancouver, en Canadá –que es una de las mejores del mundo–. La aproveché al máximo, pero en lugar de quedarme allá y pedir la residencia, regresé con la idea de montar un estudio para ayudar a los que tampoco han tenido el chance de viajar a estudiar y tienen muchas ganas de aprender.

Hablemos de ‘Madhouse’: ¿qué le gusta de hacer animación para adultos?



Siento que hay una libre licencia de decir muchas cosas que en otro medio serían censurables. Eso nos da una libertad grande de hacer humor negro, y gran porcentaje de crítica social o política. Decir cosas que en otras partes no sería capaz de expresar.

¿Cómo se materializa la idea de Madhouse?



Sabía que me tenía que aliar con más gente porque es un proyecto muy ambicioso. Me asocié con los chicos de La tina sonido –una empresa de diseño sonoro–, el guionista Javier Pinzón y la productora Catalina Figueroa. Hicimos la biblia –un documento con toda la información necesaria para arrancar a escribir un guion–, el diseño de los personajes y el universo donde se desarrollaría. En el 2019 participamos en la convocatoria de Bogoshorts y nos ganamos el premio a mejor serie web en desarrollo. Así que produjimos el piloto el año pasado con la idea de mostrarles a la audiencia y a posibles compradores de la serie –Netflix, Amazon, HBO– la esencia del producto.

Cuéntenos del proceso cuando trabaja para compañías como Marvel o TED.

Nos hemos encontrado con algo muy bonito, y es que te dan mucha libertad creativa. Yo siento que no es tanto que busquen un estudio de animación que les haga lo que ellos quieren y ya, sino que buscan creativos y mentes artísticas que propongan una visión específica. Hemos podido proponerles y eso ha desarrollado nuestro propio estilo en la manera de usar los colores o de plantear las situaciones y los personajes. La marca de Lucy Animation.



Generalmente, ellos nos envían un guion o una voz en off de lo que quieren y a partir de ahí podemos hacer la narrativa visual que queramos, el diseño de personajes, los colores. Eso nos ha permitido pulir nuestro estilo.

Y luego con lo que les propone empiezan a negociar…



Así es. Pero lo que proponemos es libre y tiene que ver con la filosofía del estudio. Nosotros no somos robots que animamos, sino un grupo de creativos que quiere mostrar las cosas que puede hacer.

Explíquenos la técnica de animación que usa.



Es muy compleja y tiene mucho trabajo. Hoy la manejan muy pocos estudios porque la animación clásica se hace cuadro a cuadro. Estamos hablando de 12 dibujos por segundo. Nos inventamos todo de cero, es algo muy hermoso de hacer porque son casi dibujos hechos a mano, que tienen una magia increíble, pero que resultan complejos porque se requiere de mucha gente en los equipos; por ejemplo, nosotros por cada proyecto tenemos a 20 personas y sacamos un minuto de animación en 3 o 4 semanas.



Nos ha ayudado que la mayoría de nuestros clientes son internacionales y nos pagan en dólares que al cambio nos permiten responder con calidad el trabajo que nos piden. Siempre empezamos por el storyboard, la base de cualquier proyecto de animación, y luego vienen los diseñadores y animadores a trabajar en los planos.

¿Por qué apostarle a esto habiendo tanta tecnología digital? ¿No es arriesgado?



Siento que con la animación clásica está viviendo un poco lo mismo que cuando se enfrentaron la pintura y la fotografía.



Sé que es arriesgado porque en una época en la que estamos invadidos por las máquinas, por lo digital, me parece lindo apostarle a algo que tiene la mano humana como un sello. Para mí es el momento de rescatar el oficio artesanal y artístico que se ha perdido con lo digital.

¿Cuál es el valor de contar estas historias en el cine?



Para mí, el cine es el arte máximo porque es el único que puede influenciar en la audiencia como ningún otro. El cine está articulado con la experiencia: a mí me pasa que cuando veo una película que me toca el corazón, siento que la viví. El cine bien hecho llega a afectarte tanto que sientes que lo que le sucede al personaje te pasa a ti.

Yo soy muy sensible y he visto cosas que me han cambiado la vida. Y eso es lo que quiero lograr con el público.



Esta es una época de la historia de la que hay mucho que decir, por cambiar y por aprender. Y el cine es una herramienta para buscar otra mirada, señalar cosas que no están bien y que pueden mejorar, invitar a profundizar en distintos temas desde la ficción –con producciones como Black Mirror, The Matrix o El club de la pelea–. Estas historias van a puntos profundos de la existencia humana. Yo siento que el cine es el arte que nos puede salvar la vida y esa es mi misión.

Sofía Gómez G.

Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta