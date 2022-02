Por un error humano, casi no podemos disfrutar de la famosa película ‘Toy Story 2’ porque todos sus archivos fueron borrados. La única razón por la que se pudo ver en cines es gracias a un bebé.



Galyn Susman, la directora técnica del filme, estaba en su licencia de maternidad y milagrosamente tenía una copia de seguridad.



En 1995, Pixar Animation Studio y Disney estrenaron la película que cambió el mundo de la animación. ‘Toy Story’ cuenta la historia de lo que hacen los juguetes mientras nadie los está viendo.

Este le cartel de la película. Foto: Disney & Pixar

‘Woody’ es un vaquero de juguete el cual pertenece a un niño llamado ‘Andy’. Él era su juguete favorito, pero todo cambió en el momento que ‘Buzz Lightyear’ llega y ocupa su lugar.



Después, la familia de ‘Andy’ se estaba mudando de casa y estos dos juguetes se pierden en el camino, viéndose obligados a emprender una travesía para encontrar el camino a casa.



Esta primera película fue hecha completamente por animación digital. Como era de esperarse, al ser una propuesta novedosa, rompió récords en taquillas y se convirtió en una de las historias más famosas de Pixar. Además, este filme no pasa de moda y en la actualidad todavía sigue siendo una de las películas favoritas de niños y adultos.



Al ver el éxito que había alcanzado la película, Disney y Pixar empezaron a planear su secuela, ‘Toy Story 2’.



La tragedia de la segunda película

La película ya estaba casi completa. Solo faltaban algunos detalles de edición y cambios finales, cuando pasó lo inimaginable: alguien sin culpa ejecutó un comando erróneo, borrando meses y cientos de horas de trabajo.



Oren Jacob en ese momento era el asistente de dirección técnica y, en una entrevista con el medio ‘The Next Web’, recordó el temor absoluto que todos los presentes sintieron en ese momento. Jacob intentó hacer algo pero sus esfuerzos no sirvieron de nada.



"Había un error que quería corregir (no recuerdo cuál era). Decía como 'Directorio no válido' porque estaba viendo una parte que ya había sido eliminada. Avanzó en la línea de tiempo hasta que vimos a ‘Dr tocino’, ‘El señor cara de papa’ y ‘Rex’. Cuando revisamos otra vez, sólo veíamos ‘Dr tocino’ y ningún otro cuadro", comentó.

‘Buzz Lightyear’ está en busca de su amigo 'Woody'. Foto: Disney & Pixar

Además agregó: “Usualmente, hay unas personas animando un cuadro. y trabajan durante uno o cinco minutos. Pero eventualmente deben, si o si, buscar datos en la máquina donde están los máster. A veces esa transferencia de datos hace que se congelen las máquinas”.



Sin poder hacer nada más, decidieron ir a almorzar y darle tiempo a la máquina para volver a funcionar. Cuando volvieron a verificar las copias de seguridad, se dieron cuenta que solo quedaban el 10 % de los archivos de la película.



Algo había salido mal con las máquinas de copia de seguridad y la mayoría de los archivos habían desaparecido. En ese momento, la esperanza de los productores se había perdido y pensaron que ya no podrían estrenar la película.



Un bebe salvo del día

La directora técnica Galyn Susman se encontraba trabajando desde casa, en ese momento, después del nacimiento de su bebé. Los archivos de la película se enviaban automáticamente a su computadora personal y ella los guardaba todos.



Gracias a que ella tenía esta copia en su casa, la película logró salir adelante. Pero alrededor del 10 % de los archivos nunca se recuperaron y les tocó armar la película con el material que tenían.



Al tener la mayoría de los archivos de nuevo, a tan solo unos meses de la fecha de lanzamiento se terminó la película, consolidando el legado de estas empresas con su alto compromiso con la calidad.

Parte de la película donde están 'Woody', 'Jessy' y 'Tiro al blanco'. Foto: Disney & Pixar

‘Lightyear’

Hoy en día, Galyn Syman es la productora de la nueva película ‘Lightyear’, la cual será una aventura de acción de ciencia ficción y la historia de origen de ‘Buzz Lightyear’, la persona que inspiró que se hicieran estos juguetes.



La película revelará cómo un joven piloto de pruebas se convirtió en el guardián del espacio que conocemos hoy en día. La película se estrenará en cines el 17 de junio de 2022.

