La historia de 'Calls', la serie que tiene aterrado a todo el mundo

Uno de los recuerdos mejor guardados del director Fede Álvarez fue cuando su padre le contó el momento en que el gran Orson Welles narró en la radio una falsa invasión extraterrestre, inspirada en La guerra de los mundos, de H. G. Wells, y causó una ola de pánico y terror entre los neoyorquinos que pensaron que las naves marcianas se tomaban la Tierra.



“Eso me voló la mente y fue casi la inspiración para mi primer corto, ¡Ataque de pánico!, en el que un grupo de robots invadían Montevideo”, recuerda Álvarez en una charla con EL TIEMPO en la que no solo habló de nostalgia, sino de su nueva serie de terror, Calls, una apuesta que está ligada a ese contexto sonoro que le contaron en su infancia.



Álvarez, ahora famoso por haber dirigido una nueva versión del clásico de horror Evil Dead con una cuidada estética visual y un manejo del ritmo y una tensión muy efectivos, también visibles en sus episodios de la serie From Dusk Till Dawn, la cinta de suspenso No respires y en su acercamiento a un nuevo capítulo de la saga de Millennium, de Stieg Larsson, con The Girl in the Spider’s Web –que fue escrita por David Lagercrantz–, sintió algo especial cuando el proyecto de Calls llegó a sus manos.

La serie es una narración que se sostiene en llamadas telefónicas que dan paso a situaciones aterradoras y extrañas. Lo más interesante es que en pantalla no aparece ninguna escena relacionada con lo que pasa o con los personajes que las viven, sino que ese espacio se llena de imágenes psicodélicas, de colores vivos y ondulaciones visuales cambiantes que acompañan la conversación. Un experimento de inmersión que se puede ver (o mejor oír) en la plataforma Apple TV+.



“Son imágenes supersicodélicas –dice emocionado el director–, pero el gran desafío era cómo hacer para engatillar la imaginación de la audiencia sin invadirla. Mantuvimos ese elemento abstracto visual para que la gente evoque algo, cree sus propias imágenes de lo que está pasando, porque lo que imaginas siempre va a ser más espeluznante”.

El sonido encajonado de una llamada, pequeños sobresaltos sonoros, lágrimas y eventos extraños refuerzan el mensaje de una producción que se inspiró en la serie francesa homónima de Canal+.



La raíz de los miedos que explora la serie comandada por Álvarez se enfoca en la imposibilidad de estar cerca y asimilar una situación.

La producción de Calls no fue fácil. “Cuando estábamos por comenzar a rodar afrontamos la pandemia, así que decidimos enviar un computador y unos micrófonos especiales a los actores, a quienes les tocó armar todo el equipo y hacer llamadas reales desde sus hogares para contar cada episodio. La temporada tiene a Pedro Pascal (The Mandalorian) Lily Collins (Emily en París) y Jaeden Martell (It), entre otros actores.



“Yo estaba en otra llamada dirigiéndolos a distancia, pero el hecho de tener que hacerlo en sus casas y no en un estudio logró que las emociones fueran más reales y orgánicas. A veces se perdía la señal, había ruido de fondo, y eso fue grandioso para generar el ambiente adecuado”. Hay también destellos de ciencia ficción en los episodios.



“Me fascinó explorar esa idea que tenemos del pasado y el futuro, que aparecen como una mera ilusión. Yo creo que vivimos realmente el ahora y los otros conceptos son lugares abstractos en nuestra mente”, reafirma Fede Álvarez.

En este momento también está trabajando como productor en la nueva versión de otra obra referencial del terror: La masacre de Texas (originalmente estrenada en 1974).



“Siempre he querido tomar riesgos, y Calls me daba la oportunidad de hacerlo, escapar de la zona de confort y asumir también cosas que no sepas cómo las vas a hacer, porque si me quedo solo con dirigir películas y nada más, me arriesgo a repetirme. Con este formato un tanto clásico siento que consigo historias únicas e irrepetibles”, finaliza.

