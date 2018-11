Las divertidas imitaciones de las famosas que hizo la 'Gorda' Fabiola

La Gorda Fabiola lanzará el próximo 6 de diciembre su libro 'Gordamente, salvando vidas' (Intermedio), en el que la reconocida humorista cuenta su vida y presenta fotos en las mismas poses de símbolos sexuales, reconocidas actrices escritoras y artistas como Frida Khalo y hasta posando como una de las obras de arte más importantes del mundo, la Mona Lisa.

Posada ha dicho que el libro nació luego de su más reciente enfermedad, cuando estuvo 23 días debatiéndose entre la vida y la muerte (muchos de ellos en un coma inducido), debido a una desnutrición severa.

“Una señora me saludó por redes. Su mensaje, que me hizo sentir que era el último, decía ‘me alegro que estés bien, pero me queda muy poco tiempo’, me contaba que su esposo la había dejado sola con una niña y que la había abandonado porque era gorda y fea, y siempre de lo manifestaba”, comentó la querida humorista en Noticias 1.





“Me dije que había que hacer algo y por eso este libro de empoderamiento, en el que aparecen, además de mi biografía, las mujeres de mi vida, como mi madre y mis grandes amigas”.



'Gordamente, salvando vidas' incluye fotos de Posada posando como María Clemencia Rodriguez de Santos (esposa del expresidente Juan Manuel Santos) y como Amparo Grisales (en su famosa pose de ‘Me ericé’, de Yo me llamo), entre otras.



“Me caractericé como, entre otras, las bombas sexuales”, cuenta la Gorda Fabiola, y el resultado son las fotos ‘a lo’ Fanny Lu, la presentadora samaria Mary Méndez, las actrices Meryl Streep, Sofía Vergara, Májida Issa, Cecilia Navia y Elianis Garrido; la guardiana de la bahía Pamela Anderson, las cantantes Shakira, Greicy Rendón y Martina la Peligrosa, las presentadoras Melina Ramírez y Maleja Restrepo, y la ex Miss Universo Paulina Vega.



Su autobiografía, dijo la Gorda Fabiola, la escribió pensando también “en que uno no puede pasar por este mundo con tantos picos de dolor, tristeza, enfermedad y felicidad”.