En una reveladora entrevista con 'Diva Rebeca', el personaje creador por el actor y periodista Omar Vásquez, Fabiola Posada, 'La Gorda' Fabiola, habló, entre otras cosas, de los embates que ha sufrido con su salud, de su familia y de su carrera.



Pero la humorista también se refirió a las polémicas salidas de dos personajes con quienes hasta hace poco compartía créditos en el emblemático programa 'Sábados Felices'.

En primer lugar, habló de Juan Ricardo Lozano, 'Alerta', quien en declaraciones recientes aseguró que el Canal Caracol, en el cual se emite desde hace más de 50 años el programa, alguna vez pensó despedir a 'la Gorda' Fabiola, supuestamente, por un tema de salud.



La humorista aclaró que eso no es cierto. "Yo no sé si me iban a sacar por enferma, porque preciso me dieron cuatro infartos. Me tuvo en coma. Pero, lógicamente, hay un gravísimo error. Yo he salido de Caracol Televisión (...) para hacer política, y he vuelto porque tú dejas las puertas abiertas".



De hecho, comentó que ella goza "de un respeto dentro de la empresa". Y agregó: "A mí me consienten. Es más, el tiempo que he estado incapacitada, Caracol me siguió pagando mi sueldo".

Facebook Twitter Linkedin

El humorista y abogado Juan Ricardo Lozano, conocido como 'Alerta'. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Las salidas de 'Alerta' y 'El Hombre Caimán'

Fabiola Posada habló de la salida de Juan Ricardo Lozano y Álvaro Lemmon, 'El Hombre Caimán', del programa Sábados Felices, las cuales se vieron envueltas en polémica. En el caso de Lozano, porque él denunció supuestos "acosos laborales y sexuales” y “atropellos contra los seres humanos". Y en el de Lemmon, porque luego de su despido, aseguró que tener problemas económicos.



'La Gorda' contó que, en el caso del 'Hombre Caimán', él "se pensionó y terminó recibiendo honorarios por 13 años más. El canal no le dijo: ‘Ya te pensionaste, te fuiste’. Seguía generando honorarios. Le decían que se cambiara y decía: 'no quiero'. Caracol entendió que estaba cansado y ni siquiera le cancelaron el contrato. Solo no le renovaron y lo dejaron ir a descansar ya con su pensión".

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Lemmon, el 'Hombre Caimán', humorista colombiano. Foto: Archivo particular

Esa situación, explicó Posada, "lo puso muy mal a él. Y habló de todos nosotros diciendo que éramos malos compañeros, que no habíamos peleado con él".



Por otro lado, en el caso de 'Alerta', la humorista señaló que su caso fue similar. "Se comprometía con un ‘show’ acá, ‘La Luciérnaga’, y se le complicaba. Lógicamente, no puedes atender a tantos señores al tiempo".



Y agregó: "Alguno tenía que ser sacrificado. Y muchas veces en Caracol no estaba. Y también pasó lo mismo, no le renovaron el contrato. Quizás esta modalidad de comenzar a hablar de la empresa es buscando de pronto apoyo o tratando de disociar o algo y no lo hacemos. No caemos en ese juego".