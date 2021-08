La fiesta de las revelaciones en la tragicomedia 'Las mejores familias'

El largo viaje de Luzmila y Peta, dos hermanas que trabajan como empleadas domésticas, se parece al que hacen muchas mujeres en cualquier ciudad de Latinoamérica: el panorama de los tugurios y los sonidos populares van transformándose en largas filas de carros lujosos en calles sin huecos, enmarcadas en mansiones de 800 metros cuadrados.

Como si vivieran en otro planeta, Carmen y Alicia, dos matronas de la alta sociedad limeña, amigas y vecinas durante décadas, se enfrascan en sus propios ‘dramas’: el retraso en la hora de los masajes, el tráfico para ir al salón de belleza, el tamaño de la carpa para el evento de la caridad del fin de semana, la joya que usarán para celebrar sus cumpleaños... Alicia está a punto de cumplir 65, y la fecha –un almuerzo de las dos familias aristócratas en pleno– será inolvidable.



‘Pasa hasta en las mejores familias’. El viejo y conocido refrán se ajusta a la comedia de humor ácido Las mejores familias, que acaba de estrenarse en los cines y dirige el peruano Javier Fuentes-León, autor de películas como Contracorriente y El elefante desaparecido y por la conducción de varios episodios de la serie de Netflix Distrito salvaje.



“Queríamos hacer una película que, más que un espejo que reflejara lo que nos separa, mostrara lo que nos une. Y qué mejor herramienta que el humor para invitarnos a enfrentar nuestras fallas sociales. Queremos hacer reír a la gente, que puedan abrirse a la reflexión social mintiendo bajo la comedia”, cuenta Fuentes-León.



La actriz peruana Tatiana Astengo interpreta a Luzmila, una mujer madura que heredó de su madre el trabajo como doméstica y desde hace décadas le sirve a la señora Alicia. Aunque quieran hacerla pasar por un miembro más de la familia, la brecha que la separa es enorme; además del secreto que ha guardado y que saldrá a flote en la mencionada celebración.



“Mi Luzmila es muy particular porque, si bien es cierto que tiene una gran inocencia, también tiene humor, sensibilidad y una gran fortaleza. Es una mujer generosa, cuya prioridad es dar amor, comodidad y confort a los demás. A pesar de todas las dificultades, de todas las situaciones terribles que ha pasado, no guarda rencor; solamente tiene cariño y amor en su corazón. Ella tiene fidelidad y agradecimiento profundo por tener una vida, digamos, sin tanta carencia”, cuenta Astengo, que ha hecho una larga carrera actoral en su país y está casada con el director Francisco Lombardi.



En Las mejores familias, el espectador asiste a un in crescendo argumental: la tragedia latente y la venida del caos son antecedidas por una serie de revelaciones durante el almuerzo de cumpleaños. No es un tratamiento nuevo. En 1998, el danés Thomas Vinterberg hizo lo propio en Celebración, un relato de incesto y manipulación que tiene su cúspide en el festín de cumpleaños del patriarca de una opulenta dinastía familiar. Sin embargo, Fuentes-León –que también es el guionista de Las mejores familias– encuentra una identidad local en esa oda al clasismo, racismo e incomodidad ante la diferencia.

La peruana Tatiana Astengo interpreta a una mujer humilde e inocente en el filme de Javier Fuentes-León. Foto: Cortesía Dynamo Producciones

“¿Piensas que porque tienes plata puedes hacer lo que te da la gana?”, dice Alicia.

“¡Por supuesto... en qué mundo vives!”, le responde Carmen.



“Hemos sido muy conscientes de evitar caer presas del partidismo o del juicio rápido –asegura el director–. Es precisamente en el choque entre los que tienen y los que no tienen, lo queer y lo heterosexual, lo religioso y lo secular, que las situaciones cómicas surgen, así como la crítica empática pero implacable a una sociedad que necesita desesperadamente mirarse y ver si realmente quiere crecer de la mano de su economía”.



Y es que Las mejores familias agrega un elemento más a ese caldeado contexto sociopolítico peruano, que bien podría ser el colombiano: la protesta en las calles. Mientras, adentro, las familias cruzan insultos y ventilan sus trapos sucios dejando de lado su hipocresía, afuera las autoridades reprimen a los manifestantes con gases lacrimógenos.



“Hay una gran distancia de clases en Perú y, en general, en toda Latinoamérica (...). ¿Qué hay que hacer para cortarlas? Pues, tal vez, pensar en el bien común y hacer las cosas con ese objetivo. Hay que aceptar, también, que algunos tenemos privilegios y que todo es más fácil. Pero no es así para todos. El sobreesfuerzo está sobrevalorado, no debería tocar esforzarse tanto, cada uno debería tener momentos para sus propias vidas... y eso se pierde en estos largos viajes en carreteras para llegar al trabajo”, asegura Astengo.



* Con entrevistas cedidas por la productora

