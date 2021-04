La estrella de 'Titanic' ahora investiga un asesinato

En 1997, cuando Kate Winslet protagonizó Titanic, en el papel de la joven heredera Rose Dewitt Butaker, la niña rica que le hace perder la cabeza a Leonardo DiCaprio en una historia de amor signado por la tragedia, todo indicaba que la actriz británica se convertiría en un fenómeno clásico de taquilla. Ella no se dejó arrastrar por la expectativa del éxito y, literalmente, hundió hasta el fondo esa idea de convertirse en una estrella típica.

Se le abrieron de par en par las puertas de Hollywood, pero Winslet se lo tomó con calma y escogió varias propuestas arriesgadas y con un espíritu más independiente.



Un año después de la locura de Titanic protagonizó Hideous Kinky, la historia de una joven que escapa con sus hijos a Marruecos y trata de abrirse paso en una cultura diferente y alejada de los convencionalismos de la sociedad británica.



Luego trabajó con Jane Campion en Holy Smoke, otro viaje en el que se dejaba seducir por un extraño gurú interpretado por Harvey Keitel, y se convirtió en la adoración de los fanáticos del desamor en la inclasificable comedia romántica Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Eterno resplandor de una mente sin recuerdos).



Esos son solo algunos ejemplos de la extensa carrera de la estrella de cine, y ahora de la televisión, con otro brillo. Una mujer atrevida que ha sido capaz de criticar recientemente a Hollywood como un lugar cargado de prejuicios y homofobia, donde los actores jóvenes tienen que esconder su orientación sexual para no perder oportunidades de trabajo.



Ella sigue en lo suyo, buscando papeles interesantes, y ya encontró uno en la televisión. Ya había protagonizado la miniserie Mildred Pierce y fue nominada al Globo de Oro por su trabajo como una madre soltera que trata de ganarse el amor de su hija a cualquier precio, y no tuvo problemas en ser parte del proyecto televisivo de animación con Moominvalley. Y ahora es una mujer vulnerable y compleja en la miniserie Mare of Easttown.



Se trata de un policíaco en el que interpreta a una detective que debe resolver un asesinato en una pequeña comunidad, como siempre, llena de secretos y relaciones complejas. La producción, de 7 episodios, se estrena este domingo por HBO, a las 9 p. m.



“Creo que me enviaron los guiones en el 2018 (estaba filmando Ammonite, la historia de amor y dolor de una paleontóloga que no se ajusta a la conservadora sociedad inglesa del siglo XIX, lo leí y me encantó, en serio, Mare Sheehan fue uno de los mayores retos que creo que he tenido que afrontar”, agregó en una entrevista en la que participó EL TIEMPO.

“Ella no se parece en nada a mí. Así que eso es bastante aterrador si eres una actriz como yo, que le gusta ser aterrorizada y no teme estar expuesta”, bromeó.



Pero la trama es un poco más densa. En Mare of Easttown, las cosas se complican cuando aparece asesinada una adolescente que le ha dejado a su exnovio la crianza de su pequeño hijo. Mare se encargará de encontrar al culpable, pero a la vez tendrá un conflicto muy profundo y se revelarán algunas cosas de su vida que la pondrán varias veces contra la pared. Está divorciada y lidia con una pérdida, y eso afecta su desempeño dentro de la investigación.

#“Llegó en el momento perfecto en muchos sentidos para mí, cuando buscaba algo que me consumiera tanto como esto, y ciertamente lo hizo. Así que es verdad, me siento muy afortunada de que sea ahora una realidad”, reflexiona la intérprete de 45 años que no esconde su emoción y parece estar todo el tiempo relajada y divertida durante la charla.



Es duro ser detective

“Creo que sería una pésima detective en la vida real. Me va mejor con las cervezas en una salida. Este personaje lo sentía a un millón de kilómetros de lo que soy yo. No creo que tenga la resistencia mental que se requiere. Tengo resistencia, pero de una manera diferente. Pero creo que la única cosa que siento que tengo en común con Mare y en la que honestamente pude apoyarme mucho fue en ese verdadero sentido de la familia y lo mucho que significa para ella mantenerla unida a toda costa.



“Al igual que la capacidad de admitir que ha fallado, trata desesperadamente de corregir esos errores y de mantener a todo el mundo tan cerca de ella como pueda, aunque sea una persona difícil”.

Mare of Easttown Foto: hbo



Para preparar el papel, Winslet siguió la rutina de trabajo de un grupo de policías reales en Marple, al norte de Pensilvania (EE. UU.), tuvo como asesora y consejera a la detective Christine Bleiler y no quiso ver series policíacas.



“Fue un verdadero dilema para mí. Al no conocer este mundo en absoluto, bueno, ¿dónde puedes encontrar esas cosas? Programas de televisión. Pero lo que sí hice fue ver muchos dramas de crímenes reales y muchas imágenes de YouTube,

Especialmente del distrito de los opioides, Kensington, porque pasé algún tiempo trabajando con policías en vehículos oscuros, conduciendo por esas zonas para aprender”.



“Cuando rodamos les pedimos a los agentes que hacían las veces de asesores en la miniserie que nos contaran si algo se notaba exagerado o muy fingido; entonces Christine me decía: ‘No, así no, eso lo hacen en la televisión’. A mí me encantaba. Decía: ‘A veces puede ser complicado, pero no te preocupes si no sale perfecto todo el tiempo’ ”, explica Winslet, que en pantalla ofrece un personaje lastimado y que no es infalible.

No obstante su experiencia y años de trabajo, la actriz reconoce que siempre afronta sus nuevos proyectos con una carga de miedo y tensión.



“Diré que sí a un proyecto y luego pasaré todo el tiempo, desde que he dicho que sí hasta el rodaje, diciéndome a mí misma que no puedo hacer este papel. ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué me lo pidieron? Quiero decir que los actores son así de raros, y yo no soy una excepción.



“Paso por este extraño proceso de cuestionamiento, y luego la presión golpea y realmente está sucediendo y sé que tengo que someterme. Y entonces no puedo pensar en nada más y afronto el temor haciendo el trabajo. No importa el tiempo que lleve en este negocio, nunca puedes dormirte en los laureles. Ahora Mare of Easttown me lo hizo entender. Cuando se trata de la televisión, vas directamente a la casa de alguien y lo entretienes en su salón, tienes que honrar ese lugar y tienes que cumplir y superar el miedo”.



