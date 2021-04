Las precauciones de Scream 5 para evitar filtraciones

La exitosa saga de terror Scream anunció que su quinta entrega estará lista para enero de 2022, aunque su filmación se dio durante el año pasado.

Como uno de los principales atractivos de esta serie de películas es la sorpresa, la producción está empecinada en que ninguno de sus seguidores se pierda esos giros inesperados con alguna indiscreción o adelanto sobre el contenido del guion.



Por lo mismo, la cinta dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett ha acudido a una estrategia para despistar sobre su argumento que principalmente consiste en trabajar sobre varias versiones del guión. Así que se han hecho ediciones y cortes paralelos durante el trabajo de post producción.

Sin embargo, no deja de haber detalles de adelanto, por ejemplo, que Scream 5, no llevará el número 5, y será simplemente Scream.



No es la primera vez que los realizadores acuden a estos métodos, además porque es bastante probable que se filtren detalles en contra de su deseo. De hecho, con Scream 2, se alcanzó incluso a filtrar uno de estos guiones que resultó no ser el definitivo.

La cinta contará con Neve Campbell, David Arquette y Courtney Cox entre su elenco de actores.

